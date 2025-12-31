Không phải Tăng Thanh Hà, đây mới là ngọc nữ đẹp nhất Việt Nam: Nhan sắc người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở

Nhắc tới những nhân vật mang tính biểu tượng của truyền hình Việt đầu thập niên 2000, Na trong Hoa Cỏ May là cái tên gần như không thể thiếu. Giữa một giai đoạn diễn viên chưa có công nghệ makeup, chỉnh sửa hình ảnh cầu kỳ như hiện tại, danh xưng “ngọc nữ” cũng chưa bị gắn mác tràn lan, Na của Vi Cầm xuất hiện như một chuẩn mực rất riêng, đẹp tự nhiên, trong trẻo và khiến người xem rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cũng chính vai diễn này đã khiến Vi Cầm dù vắng bóng màn ảnh suốt nhiều năm vẫn liên tục được nhắc lại mỗi khi khán giả hoài niệm về thời kỳ vàng son của phim truyền hình Việt.

Na của Hoa Cỏ May

Gần đây, trên mạng xã hội bất ngờ viral loạt hình ảnh của Vi Cầm trong Hoa Cỏ May. Không cần trang điểm cầu kỳ, không khoe cuộc sống xa hoa, nhan sắc của nữ diễn viên ở hiện tại vẫn khiến nhiều người trầm trồ. Phần bình luận nhanh chóng ngập tràn lời khen, thậm chí có không ít ý kiến cho rằng Vi Cầm mới chính là “ngọc nữ hàng thật giá thật” của màn ảnh Việt, ăn đứt những danh xưng tự phong bây giờ. Đáng chú ý, có khán giả còn thẳng thắn nhận xét nét đẹp của Vi Cầm thậm chí ăn đứt cả Tăng Thanh Hà - biểu tượng nhan sắc một thời của điện ảnh Việt.

Hình ảnh của Vi Cầm trong Hoa Cỏ May

Bình luận của khán giả: - Vi cầm đến giờ vẫn xinh, ngọc nữ chuẩn luôn ấy. Không phải ba cái ngọc nữ bây giờ đâu. - Diễn viên Vi Cầm mới xứng đáng là ngọc nữ đẹp nhất Việt Nam. Xinh đẹp dịu dàng nhìn là mê. - Cảm giác nếu đứng cạnh Tăng Thanh Hà thì Vi Cầm còn lấn át mấy phần, nhất là đôi mắt. - Giờ mới hiểu nhan sắc người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở là thế nào, đây mới là mỹ nhân chứ. - Hồi đấy chưa có chỉnh sửa, makeup mà cỡ này, Vi Cầm mà sinh sau đẻ muộn chút thì Hoa hậu không có cửa.

Vi Cầm sinh năm 1983, trước khi lấn sân sang diễn xuất thì đã được đào tạo bài bản trong lĩnh vực âm nhạc. Cô tốt nghiệp khoa Violin của Nhạc viện Hà Nội và từng là nghệ sĩ chơi violin tại Nhà hát Vũ Kịch Việt Nam. Xuất phát điểm không phải diễn viên chuyên nghiệp, nhưng chính nền tảng nghệ thuật ấy lại giúp Vi Cầm có được thần thái rất riêng khi bước lên màn ảnh, đó là sự nhẹ nhàng, tinh tế và giàu cảm xúc.

Vi Cầm xinh đẹp một thời

Trong sự nghiệp diễn xuất, Vi Cầm từng tham gia nhiều phim truyền hình như Đất Và Người, Chuyện Phố Phường, Nhà Có Nhiều Cửa Sổ, Siêu Thị Tình Yêu, Đếm Ngược Cho 30, Hai Phía Chân Trời, Ông Tơ Hai Phẩy… Tuy nhiên, khán giả gần như chỉ nhớ đến cô khi nhắc về Hoa Cỏ May. Đây là bộ phim truyền hình đầu tay của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, ra mắt hai phần đầu tiên vào năm 2001. Bộ phim đánh dấu lần chạm ngõ nghệ thuật thứ bảy của dàn diễn viên trẻ khi ấy như Hồ Ngọc Hà, Vi Cầm, Hải Anh, Quyết Thắng… Phim xoay quanh cuộc sống của một nhóm bạn trẻ lớn lên trong thời bao cấp, từ những vùng quê khác nhau tụ hội tại Hà Nội, lập nên nhóm “Hà Nội tụ nghĩa” và cùng nhau trải qua những tháng ngày đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Vi Cầm và bạn diễn trong Hoa Cỏ May

Trong phim, Vi Cầm vào vai Na, một cô gái xinh đẹp, hiền lành và giàu lòng trắc ẩn. Không cần những đoạn thoại cao trào hay bi kịch nặng nề, Na chạm tới trái tim khán giả bằng chính vẻ đẹp thuần khiết và lối diễn xuất tự nhiên, chân thật. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười mộc mạc của Vi Cầm khiến nhân vật Na trở thành hình mẫu thiếu nữ lý tưởng của truyền hình Việt thời bấy giờ. Tuy nhiên, cũng chính vì diễn quá đạt dạng vai này mà Vi Cầm dần bị đóng khung trong motif nhân vật hiền lành, cam chịu.

Năm 2009, Vi Cầm kết hôn và từ đó dần rút lui khỏi màn ảnh nhỏ. Không còn đóng phim, nữ diễn viên được cho là chuyển sang làm việc tại một công ty bảo hiểm dầu khí. Sau khi có hai con, Vi Cầm bất ngờ ly hôn vào năm 2016. Cô gần như không chia sẻ bất kỳ thông tin nào về nguyên nhân đổ vỡ, giữ thái độ kín tiếng tuyệt đối trước truyền thông. Được biết, hiện tại Vi Cầm có hai người con và đã tìm được hạnh phúc sau lần đổ vỡ đầu tiên. Tuy nhiên, để tránh đời tư bị soi mói, cô rất hiếm khi đăng ảnh cá nhân lên mạng xã hội. Những hình ảnh chụp cùng chồng hiện tại cũng thường được che mặt cẩn thận.