Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2.000 năm nữa mới giàu bằng Elon Musk của năm 2025 nếu mỗi ngày tiết kiệm được 26 tỷ đồng

31-12-2025 - 20:25 PM | Lifestyle

"Giàu vượt sức tưởng tượng của nhân loại là đây".

Trong những năm gần đây, Elon Musk vẫn được xếp hạng là người giàu nhất thế giới trong các bảng xếp hạng tài sản. Theo cập nhật ngày 21/12/2025 của Forbes, tài sản của Elon Musk là 749 tỷ USD (khoảng 19,7 triệu tỷ VND, theo tỷ giá hiện tại).

Elon Musk (Ảnh: Forbes)

Nếu đọc qua thì có lẽ sẽ khó để hình dung được độ lớn của con số này. Thực tế, tiền của Elon Musk hiện tại lớn đến mức vượt xa mọi cách hình dung thông thường về tích lũy tài sản. Bằng chứng là phép tính về tài sản của Elon Musk đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ như sau:

Nếu một người bắt đầu tiết kiệm 1.000.000 USD mỗi ngày (tương đương khoảng 26 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) từ năm 1 Công nguyên thì đến hôm nay, số tiền tiết kiệm được vẫn ít hơn khối tài sản mà Elon Musk đang nắm giữ.

Cụ thể, tính từ năm 1 Công nguyên đến năm 2025 là 2.024 năm, tương đương 739.266 ngày. Với mức tiết kiệm đều đặn 1 triệu USD/ ngày, tổng số tiền tích lũy được là 739,2 tỷ USD, thấp hơn tài sản của Elon Musk - 748,9 tỷ USD.

Nói cách khác, ngay cả khi bạn tiết kiệm 1 triệu USD mỗi ngày trong suốt hơn 2.000 năm thì bạn vẫn chưa giàu bằng Elon Musk của năm 2025.

Một so sánh khác cũng ấn tượng không kém khi quy đổi sang vàng. Với giá vàng SJC bán ra ngày 31/12 là 154,4 triệu VND thì Elon Musk với tài sản 19,7 triệu tỷ VND có thể mua được hơn 127 triệu cây vàng.

Tất nhiên mọi so sánh đều là khập khiễng và so sánh tài sản còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác như lạm phát, biến động thị trường, lãi suất tiết kiệm,... Nhưng những con số này cho thấy thực tế tốc độ tích lũy tài sản của các tỷ phú công nghệ hiện nay đã vượt xa mọi logic tích lũy truyền thống. Sự giàu có này không đến từ việc để dành lâu dài, mà đến từ khả năng sở hữu cổ phần chi phối trong những doanh nghiệp có giá trị hàng trăm tỷ USD và tăng trưởng theo cấp số nhân.

Elon Musk hiện là nhà sáng lập SpaceX, đồng sáng lập Tesla Motors và PayPal, đồng thời đứng sau hàng loạt công ty công nghệ gây tranh luận và ảnh hưởng sâu rộng. Tính đến cuối năm 2025, Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử có giá trị tài sản ròng vượt mốc 700 tỷ USD. Khối tài sản này chủ yếu đến từ cổ phần của ông trong các doanh nghiệp do chính mình sáng lập hoặc đồng sáng lập.

(Ảnh: Getty Images)

Với Tesla, Elon Musk nắm giữ khoảng 12% cổ phần và giữ vai trò Giám đốc điều hành từ năm 2008. Dù năm 2024, một thẩm phán tại bang Delaware đã hủy bỏ thỏa thuận cho phép Musk nhận thêm gói quyền chọn cổ phiếu tương đương khoảng 9% Tesla, Forbes vẫn ghi nhận 50% giá trị của gói quyền chọn này trong khối tài sản của ông khi Musk tiến hành kháng cáo.

Ở SpaceX - công ty được thành lập năm 2002 - Elon Musk sở hữu khoảng 42% cổ phần. Sau đợt chào bán cổ phần tư nhân vào tháng 8/2025, SpaceX được định giá khoảng 400 tỷ USD, trở thành doanh nghiệp tư nhân giá trị nhất thế giới. Ngoài ra, thương vụ mua lại Twitter năm 2022 với giá 44 tỷ USD, sau đó sáp nhập với startup trí tuệ nhân tạo xAI, đã tạo ra một thực thể hợp nhất được định giá khoảng 113 tỷ USD, bao gồm cả nợ.

Bên cạnh đó Elon Musk còn có The Boring Company - startup đào hầm và Neuralink - công ty phát triển công nghệ cấy ghép não, hai doanh nghiệp đã huy động tổng cộng khoảng 2 tỷ USD từ các nhà đầu tư tư nhân. Tất cả cộng lại tạo nên một hệ sinh thái tài sản khổng lồ, liên kết chặt chẽ với tên tuổi Elon Musk.

Theo S.A

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Elon Musk, spacex

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng tung tin vui đúng 1/1/2026

KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng tung tin vui đúng 1/1/2026 Nổi bật

5 việc nên làm trước ngày 1/1

5 việc nên làm trước ngày 1/1 Nổi bật

Cảnh báo khẩn cho ai đang đặt khách sạn dịp Tết qua fanpage

Cảnh báo khẩn cho ai đang đặt khách sạn dịp Tết qua fanpage

20:01 , 31/12/2025
7 loại cây trồng trong nhà có thể đem lại vận xui, trước khi mua hãy cân nhắc kỹ

7 loại cây trồng trong nhà có thể đem lại vận xui, trước khi mua hãy cân nhắc kỹ

19:02 , 31/12/2025
Những địa điểm xem pháo hoa tối nay, view đẹp và hoàn toàn miễn phí!

Những địa điểm xem pháo hoa tối nay, view đẹp và hoàn toàn miễn phí!

18:45 , 31/12/2025
Không phải Tăng Thanh Hà, đây mới là ngọc nữ đẹp nhất Việt Nam: Nhan sắc người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở

Không phải Tăng Thanh Hà, đây mới là ngọc nữ đẹp nhất Việt Nam: Nhan sắc người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở

17:41 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên