Khách Tây làm hành động lạ sau lưng tài xế, sững sờ khẳng định Việt Nam quá an toàn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video do một vị khách Tây đăng tải, ghi lại khoảnh khắc anh chủ động tiếp cận với người dân trên đường phố Việt Nam. Điều khiến anh bất ngờ là dù bản thân là người nước ngoài, xuất hiện khá đột ngột giữa phố xá đông đúc, nhưng những người xung quanh vẫn giữ thái độ rất bình thản, thân thiện và thậm chí còn vui vẻ tương tác.

Trong video, nam du khách tiến lại gần một người đàn ông đang ngồi trên xe máy từ phía sau. Khi nhận ra nam du khách, người đàn ông không hề tỏ ra né tránh hay lo lắng, người đàn ông dần mỉm cười và đáp lại rất thân thiện. Chính vì phản ứng này khiến cho vị khách Tây không khỏi thích thú và chia sẻ: “Việt Nam an toàn đến mức dù tôi là người nước ngoài, khi đến gần mọi người cũng không ai hoảng sợ mà vẫn rất thân thiện”.

Ảnh: Justin Colon

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác. Nhiều cư dân mạng cho rằng, khoảnh khắc nhỏ lại thể hiện rất rõ nét tính cách của người Việt: cởi mở, gần gũi và thân thiện. Bên cạnh đó cũng một vài bình luận đùa vui rằng: “Tôi nghĩ nếu đó là vợ anh ta, người lái xe máy chắc chắn sẽ rất sợ hãi!”, “Việt nam tôi thấy nước ngoài như khách quý chào hỏi liên tục”,...

Thực tế, hình ảnh giao tiếp thân thiện của người Việt với du khách không phải là điều hiếm gặp. Trước đó, từng có một du khách đăng tải video ghi lại khoảnh khắc đang quay hình tại Việt Nam thì bất ngờ có một nam tài xế công nghệ xuất hiện trong khung hình và chủ động chia sẻ về cuốn sổ đặc biệt của mình dù khả năng ngoại ngữ còn hạn chế. Không ngần ngại, nam tài xế công nghệ đã đứng trước camera của hai nữ du khách tươi cười chào và hỏi tên của cả hai nữ du khách. Chia sẻ của nam tài xế đã khiến cho hai du khách này cảm động và bất ngờ vì sự thân thiện của anh.

Video đăng tải màn tương tác đáng yêu của nữ du khách và nam tài khiến nhiều người chú ý. Ảnh: @jasyan_

Tương tự, cộng đồng mạng từng thích thú trước đoạn video ghi lại khoảnh khắc một nam du khách nước ngoài mượn gánh hàng rong của một người bản địa để thử sức. Sau khi thử vài giây trải nghiệm, anh nhanh chóng đặt gánh hàng xuống và tiến lại gần người phụ nữ bán hàng và bóp vai cho cô vì hiểu được sức nặng mà cô đã phải gánh mỗi ngày để bán hàng. Người phụ nữ bán hàng ban đầu có chút ngỡ ngàng, sau đó nở một nụ cười đáp lại sự thân thiện của chàng trai.

Khách Tây thử sức gánh hàng rong nhưng đã nhanh chóng bỏ cuộc. Ảnh: @anisespoir

Có thể thấy, qua góc nhìn của vị khách Tây, nhiều người nhận ra rằng hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, không chỉ gắn liền với ẩm thực hay cảnh đẹp, mà còn đến từ chính con người, những điều bình dị nhưng đầy thiện cảm trong đời sống thường ngày.