'Tuýt còi' nhà nghỉ ở Phú Quốc 'bùng phòng' khách Tây

Sáng 3/1, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết đã nắm thông tin và chỉ đạo kiểm tra vụ việc du khách nước ngoài phản ánh bị “bùng phòng” khi lưu trú trên địa bàn.

Theo phản ánh, ông Pierre (65 tuổi, quốc tịch Canada) cùng 2 du khách người Pháp đã đặt phòng qua ứng dụng đặt phòng trực tuyến , nhưng khi đến nhà nghỉ Your House Phú Quốc 2 thì không được bố trí phòng như đã xác nhận.

Ngay trong chiều 2/1, đoàn kiểm tra liên ngành của địa phương đã tiến hành kiểm tra đột xuất với cơ sở lưu trú do Công ty TNHH Trần Phú Quốc quản lý, địa điểm kinh doanh Your House Phú Quốc 2.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với đại diện cơ sở homestay Your House Phú Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra, người đại diện theo pháp luật của công ty không có mặt. Ông Trần Đức Sỹ được cử làm việc với đoàn kiểm tra.

Theo trình bày của ông Sỹ, ngày 31/12/2025, ba du khách nước ngoài đến nhận phòng đã đặt qua ứng dụng Agoda. Do cơ sở không kịp đóng phòng trên hệ thống OTA nên ứng dụng vẫn hiển thị còn phòng, trong khi thực tế cơ sở đã hết chỗ.

Cơ sở sau đó đề nghị hỗ trợ chuyển khách sang nơi lưu trú khác, giảm 50% giá phòng cho hai du khách người Pháp và bố trí miễn phí cho ông Pierre, đồng thời đề xuất hủy đặt phòng trên ứng dụng để khách được hoàn tiền. Tuy nhiên, theo phía cơ sở, ông Pierre không hài lòng với cách xử lý này.

Sáng 1/1/2026, cơ sở tiếp tục giới thiệu một điểm lưu trú khác có chất lượng cao hơn nhưng ông Pierre từ chối và rời đi. Đến tối cùng ngày, đại diện cơ sở đã chủ động nhắn tin xin lỗi du khách qua số điện thoại cá nhân và trên ứng dụng đặt phòng.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn ghi nhận cơ sở đang kinh doanh lưu trú với quy mô 2 phòng, 3 giường đơn, thời điểm kiểm tra không có khách. Tuy nhiên, cơ sở chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; không công khai nội quy nhà nghỉ; không niêm yết giá tại quầy lễ tân và chưa thực hiện khai báo lưu trú theo quy định.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở khẩn trương khắc phục các tồn tại, đồng thời buộc ngừng hoạt động kinh doanh lưu trú từ 17h ngày 2/1/2026 cho đến khi xuất trình đầy đủ giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Cùng với đó, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Trần Phú Quốc được mời làm việc với Phòng Văn hóa - Xã hội để tiếp tục làm rõ vụ việc.