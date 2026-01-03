Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Tuýt còi' nhà nghỉ ở Phú Quốc 'bùng phòng' khách Tây

03-01-2026 - 14:06 PM | Lifestyle

Du khách nước ngoài phản ánh bị từ chối nhận phòng dù đã đặt cọc qua ứng dụng trực tuyến, chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang vào cuộc kiểm tra cơ sở lưu trú liên quan, yêu cầu ngừng hoạt động do vi phạm các quy định về kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Sáng 3/1, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết đã nắm thông tin và chỉ đạo kiểm tra vụ việc du khách nước ngoài phản ánh bị “bùng phòng” khi lưu trú trên địa bàn.

Theo phản ánh, ông Pierre (65 tuổi, quốc tịch Canada) cùng 2 du khách người Pháp đã đặt phòng qua ứng dụng đặt phòng trực tuyến , nhưng khi đến nhà nghỉ Your House Phú Quốc 2 thì không được bố trí phòng như đã xác nhận.

Ngay trong chiều 2/1, đoàn kiểm tra liên ngành của địa phương đã tiến hành kiểm tra đột xuất với cơ sở lưu trú do Công ty TNHH Trần Phú Quốc quản lý, địa điểm kinh doanh Your House Phú Quốc 2.

'Tuýt còi' nhà nghỉ ở Phú Quốc 'bùng phòng' khách Tây- Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với đại diện cơ sở homestay Your House Phú Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra, người đại diện theo pháp luật của công ty không có mặt. Ông Trần Đức Sỹ được cử làm việc với đoàn kiểm tra.

Theo trình bày của ông Sỹ, ngày 31/12/2025, ba du khách nước ngoài đến nhận phòng đã đặt qua ứng dụng Agoda. Do cơ sở không kịp đóng phòng trên hệ thống OTA nên ứng dụng vẫn hiển thị còn phòng, trong khi thực tế cơ sở đã hết chỗ.

Cơ sở sau đó đề nghị hỗ trợ chuyển khách sang nơi lưu trú khác, giảm 50% giá phòng cho hai du khách người Pháp và bố trí miễn phí cho ông Pierre, đồng thời đề xuất hủy đặt phòng trên ứng dụng để khách được hoàn tiền. Tuy nhiên, theo phía cơ sở, ông Pierre không hài lòng với cách xử lý này.

Sáng 1/1/2026, cơ sở tiếp tục giới thiệu một điểm lưu trú khác có chất lượng cao hơn nhưng ông Pierre từ chối và rời đi. Đến tối cùng ngày, đại diện cơ sở đã chủ động nhắn tin xin lỗi du khách qua số điện thoại cá nhân và trên ứng dụng đặt phòng.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn ghi nhận cơ sở đang kinh doanh lưu trú với quy mô 2 phòng, 3 giường đơn, thời điểm kiểm tra không có khách. Tuy nhiên, cơ sở chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; không công khai nội quy nhà nghỉ; không niêm yết giá tại quầy lễ tân và chưa thực hiện khai báo lưu trú theo quy định.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở khẩn trương khắc phục các tồn tại, đồng thời buộc ngừng hoạt động kinh doanh lưu trú từ 17h ngày 2/1/2026 cho đến khi xuất trình đầy đủ giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Cùng với đó, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Trần Phú Quốc được mời làm việc với Phòng Văn hóa - Xã hội để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Du lịch An Giang thu hơn 204 tỷ đồng trong ngày 2/1

Dịp Tết Dương lịch 2026, du lịch An Giang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh với hơn 136.000 lượt khách trong ngày 2/1, tổng thu ước đạt trên 204 tỷ đồng; riêng Phú Quốc đón gần 25.000 lượt khách.

Theo Sở Du lịch An Giang, ngày 2/1 toàn tỉnh ước đón 136.307 lượt khách, tăng 193,7% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 7.562 lượt. Khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt 115.608 lượt, khách lưu trú 20.699 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 204 tỷ đồng, tăng 93,2%.

Riêng đặc khu Phú Quốc đón 24.895 lượt khách, tăng 78,8% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 7.523 lượt, tăng 64,1%.

Phát hiện kế toán dùng tiền của công ty chuyển khoản 1 tỷ đồng cho người phụ nữ không quen biết: Công an Lâm Đồng vào cuộc xác minh

Theo Nhật Huy

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngọn núi trong trung tâm Đà Nẵng, thuộc dạng hiếm ở Việt Nam, chỉ hơn 100m, thuộc di tích Quốc gia đặc biệt

Ngọn núi trong trung tâm Đà Nẵng, thuộc dạng hiếm ở Việt Nam, chỉ hơn 100m, thuộc di tích Quốc gia đặc biệt Nổi bật

Tết Dương lịch “ăn nên làm ra”: Quán cafe, photobooth, thời trang doanh thu tăng 2-3 lần, xe ôm công nghệ kiếm 1,5 triệu/5 tiếng

Tết Dương lịch “ăn nên làm ra”: Quán cafe, photobooth, thời trang doanh thu tăng 2-3 lần, xe ôm công nghệ kiếm 1,5 triệu/5 tiếng Nổi bật

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ ‘mở bát’ năm 2026 bằng Ford Mustang Shelby GT500 bản độ độc nhất Việt Nam từng xuất hiện trong phim

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ ‘mở bát’ năm 2026 bằng Ford Mustang Shelby GT500 bản độ độc nhất Việt Nam từng xuất hiện trong phim

13:56 , 03/01/2026
Một dịch vụ ở Hồ Gươm hốt bạc dịp Tết dương lịch, ung dung "đút túi" 3 triệu mỗi ngày

Một dịch vụ ở Hồ Gươm hốt bạc dịp Tết dương lịch, ung dung "đút túi" 3 triệu mỗi ngày

13:52 , 03/01/2026
Lượng khách kỷ lục đổ về sân bay Tân Sơn Nhất Tết Dương lịch

Lượng khách kỷ lục đổ về sân bay Tân Sơn Nhất Tết Dương lịch

13:28 , 03/01/2026
Sao Hàn ngoài 40 đều hack tuổi siêu đỉnh nhờ 5 món thời trang

Sao Hàn ngoài 40 đều hack tuổi siêu đỉnh nhờ 5 món thời trang

13:11 , 03/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên