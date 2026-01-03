Ngọn núi trong trung tâm Đà Nẵng, thuộc dạng hiếm ở Việt Nam, chỉ hơn 100m, thuộc di tích Quốc gia đặc biệt

Nhắc đến du lịch Đà Nẵng, nhiều người thường nghĩ ngay tới biển Mỹ Khê, những cây cầu bắc qua sông Hàn hay các khu nghỉ dưỡng ven biển. Thế nhưng ngay trong lòng đô thị biển ấy lại tồn tại một quần thể núi đá vôi độc đáo, nơi có một ngọn núi cao chỉ hơn 100m nhưng mang giá trị văn hóa – lịch sử đặc biệt hiếm gặp ở Việt Nam: Thủy Sơn, thuộc quần thể Ngũ Hành Sơn.

Ngọn núi chỉ cao hơn 100m nhưng là “trái tim” của Ngũ Hành Sơn

Trong năm ngọn núi Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ tạo nên Ngũ Hành Sơn, Thủy Sơn là ngọn lớn và cao nhất, với độ cao khoảng 106m so với mực nước biển. Con số này nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng chính sự “thấp” ấy lại khiến Thủy Sơn trở thành trường hợp hiếm trong hệ thống núi ở Việt Nam: một ngọn núi thấp, nằm sát khu dân cư và bãi biển, song lại hội tụ đầy đủ giá trị cảnh quan, tín ngưỡng và lịch sử.

Thủy Sơn là ngọn núi cao nhất trong quần thể Ngũ Hành Sơn giữa lòng Đà Nẵng (Ảnh Vinpearl)

Theo các tài liệu giới thiệu du lịch chính thức của Đà Nẵng, Thủy Sơn là nơi tập trung phần lớn các công trình tâm linh và hang động nổi tiếng của Ngũ Hành Sơn như chùa Tam Thai, chùa Linh Ứng, động Huyền Không, động Hoa Nghiêm. Điểm đặc biệt khiến Thủy Sơn trở nên “dễ tiếp cận” hơn hầu hết các ngọn núi khác ở Việt Nam là hệ thống thang máy đưa du khách từ chân núi lên gần đỉnh. Thang máy này được xây dựng bên sườn núi, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc du khách không muốn leo bậc đá dài.

Sau khi đi thang máy, du khách chỉ cần đi bộ thêm một đoạn ngắn để bắt đầu hành trình tham quan các chùa, hang động và điểm ngắm cảnh. Với những ai muốn trải nghiệm trọn vẹn hơn, phương án được nhiều người lựa chọn là đi thang máy một chiều, xuống núi bằng đường bậc đá (hoặc ngược lại), vừa nhẹ nhàng, vừa có cơ hội cảm nhận rõ địa hình núi thấp hiếm hoi giữa lòng đô thị biển.

Cận cảnh thang máy tại Thủy Sơn, Ngũ Hành Sơn (Ảnh Eco Tour)

Từ không gian linh thiêng đến di tích Quốc gia đặc biệt hôm nay

Không chỉ là thắng cảnh tự nhiên, Thủy Sơn và toàn bộ quần thể Ngũ Hành Sơn còn mang trong mình lớp trầm tích lịch sử kéo dài nhiều thế kỷ. Từ thời Champa, khu vực này đã được xem là không gian linh thiêng gắn với tín ngưỡng bản địa. Sang các triều đại phong kiến Việt Nam, Ngũ Hành Sơn dần trở thành trung tâm Phật giáo quan trọng của vùng Quảng Nam – Đà Nẵng, nơi nhiều cao tăng từng dừng chân tu hành, để lại hệ thống chùa tháp, hang động và bia ký còn lưu dấu đến ngày nay.

Đặc biệt, Thủy Sơn – ngọn núi lớn nhất trong quần thể – được coi là “trục tâm linh”, nơi tập trung phần lớn công trình tôn giáo, vừa là không gian hành lễ, vừa là điểm vãn cảnh của người dân địa phương suốt nhiều thế hệ. Trải qua thời gian, từ một vùng núi đá vôi ven sông Cổ Cò mang đậm tính tín ngưỡng,

Ngũ Hành Sơn bước vào đời sống đương đại với vai trò là di tích Quốc gia đặc biệt, được bảo tồn song song với phát triển du lịch. Việc đầu tư thang máy và hạ tầng tham quan được xem là cách dung hòa giữa bảo tồn di sản và nhu cầu tiếp cận ngày càng lớn của du khách.

Ảnh Best Price

Với du khách lần đầu tới đây, trải nghiệm phù hợp nhất là dành khoảng nửa ngày để khám phá Thủy Sơn theo nhịp đi bộ thong thả. Buổi sáng sớm hoặc xế chiều là thời điểm lý tưởng, khi nắng không gắt và ánh sáng trong các hang động như Huyền Không trở nên rõ nét, tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa tĩnh tại. Thay vì vội vã “check-in”, nhiều người chọn dừng lại lâu hơn ở các chùa cổ, quan sát sinh hoạt tín ngưỡng và lắng nghe câu chuyện lịch sử gắn với từng vách đá, từng lối đi.

Gợi ý lịch trình lân cận cho du khách nội thành Đà Nẵng

Từ Thủy Sơn, du khách có thể dễ dàng mở rộng hành trình mà không cần di chuyển xa. Ngay dưới chân núi là làng đá mỹ nghệ Non Nước – nơi lưu giữ nghề điêu khắc đá truyền thống nổi tiếng của Đà Nẵng. Đi bộ thêm vài phút là bãi biển Non Nước, thích hợp để nghỉ ngơi, tắm biển sau khi tham quan núi. Nếu còn thời gian, hành trình có thể nối sang Kim Sơn với chùa Quan Thế Âm yên tĩnh, hoặc men theo tuyến sông Cổ Cò để cảm nhận một góc Đà Nẵng trầm lắng hơn.

Làng đá mý nghệ Non Nước, điểm tham quan ngay gần Ngũ Hành Sơn (Ảnh Vinpearl)

Với du khách có một ngày trọn vẹn, lịch trình tham quan Thủy Sơn – Ngũ Hành Sơn vào buổi sáng, nghỉ biển buổi trưa và di chuyển về phố cổ Hội An vào buổi chiều là lựa chọn được nhiều người yêu thích. Trong một thành phố vốn nổi tiếng vì biển, Thủy Sơn mang đến một lát cắt khác: du lịch núi thấp, có thang máy hỗ trợ, chậm rãi và giàu chiều sâu, ngay giữa lòng Đà Nẵng.