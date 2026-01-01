Siêu xe điện của Dreames gây tranh cãi vì 'nhái' thiết kế Bugatti: Mạnh hơn 1.000 mã lực, tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 4 lần chớp mắt

Ngay từ những hình ảnh hé lộ đầu tiên, mẫu siêu xe của Dreames đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận không chỉ bởi thông số kỹ thuật ấn tượng mà còn bởi thiết kế ngoại thất được cho là "vay mượn" từ các dòng hypercar lừng danh của Bugatti.

Về thiết kế, mẫu xe của Dreames sở hữu những đường nét đặc trưng không thể nhầm lẫn của hãng xe Pháp, từ cụm lưới tản nhiệt hình móng ngựa phía trước đến đường cong hình chữ C chạy dọc thân xe vốn đã trở thành biểu tượng trên Bugatti Chiron. Cụm đèn pha dạng nan ngang, kính chắn gió bao quanh và cách phối màu hai tông tương phản là những đặc điểm gợi nhắc trực tiếp đến dòng Mistral hay Bolide.

Trong khi đó, bộ khuếch tán sau khổng lồ với hai kênh dẫn khí và dải đèn hậu rộng toàn bộ đuôi xe, gồm nhiều lá mỏng xếp tầng, lại mang đậm dấu ấn của mẫu xe dành riêng cho đường đua Bugatti Divo. Sự tương đồng này lớn đến mức nhiều chuyên gia phải đặt câu hỏi mỉa mai rằng liệu nội thất của mẫu xe mới này có tiếp tục "mượn" ý tưởng từ chiếc Tourbillon hay không.

Bỏ qua những tranh cãi về thiết kế, Dreames công bố những con số hiệu năng có thể làm lu mờ cả những siêu xe truyền thống. Mẫu xe điện này được trang bị hệ dẫn động bốn bánh với tổng công suất vượt ngưỡng 1.000 mã lực, cho phép xe tăng tốc 0-100km/h chỉ trong chưa đầy 1,8 giây, tương đương chỉ 4 lần chớp mắt.

Nếu những số liệu này được chứng thực trên thực tế, đây sẽ là một trong những mẫu xe có khả năng gia tốc nhanh nhất thế giới, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Rimac Nevera hay Tesla Roadster.

Bên cạnh sức mạnh cơ bắp, Dreames còn hứa hẹn trang bị cho mẫu xe này những công nghệ pin tiên tiến nhất hiện nay, cho phép xe duy trì hiệu suất ổn định ngay cả trong điều kiện vận hành khắc nghiệt trên đường đua. Sự xuất hiện của mẫu xe này tại CES 2026 được coi là một bước đi táo bạo của hãng xe Trung Quốc nhằm phô diễn trình độ công nghệ, dù việc "mượn" ngôn ngữ thiết kế của một thương hiệu lớn vẫn đang vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều từ giới mộ điệu toàn cầu.