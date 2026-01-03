Nàng thơ Hà Nội bất chấp trời 17 độ khởi động đường đua Tết, phong phanh áo dài thả dáng kín Hồ Gươm

Hôm nay, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh rõ rệt. Dù là ban ngày nhưng nhiệt độ cũng chỉ dao động quanh mức 16-17 độ C, cái lạnh đủ để khiến nhiều người phải khoác thêm áo ấm khi ra đường. Đây cũng là ngày thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày dịp Tết Dương lịch, nên không khó hiểu khi các tuyến phố trung tâm, đặc biệt là khu vực hồ Hoàn Kiếm, trở nên nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường.

Ghi nhận vào chiều nay (2/1/2026), quanh Hồ Gươm gần như "ken đặc" người. Dòng người đi bộ, dạo chơi, tụ tập trò chuyện, chụp ảnh kỷ niệm tạo nên một khung cảnh vô cùng sôi động. Không khí đầu năm mới như được khuấy động bởi tiếng cười nói rộn ràng, những nhóm bạn trẻ tranh thủ kỳ nghỉ dài để tận hưởng trọn vẹn nhịp sống phố cổ.

Thế nhưng, giữa cái lạnh se sắt ấy, điều khiến nhiều người không khỏi chú ý chính là hình ảnh các "nàng thơ" Hà Nội đã chính thức khởi động đường đua Tết.

Video: Hồ Gươm đông nghịt người trong ngày nghỉ lễ thứ 2 dịp Tết dương lịch

Bất chấp nhiệt độ chỉ khoảng 17 độ C, rất nhiều bạn trẻ vẫn diện áo dài mỏng nhẹ, đủ kiểu dáng và màu sắc, thong thả tạo dáng chụp ảnh quanh hồ. Có người chọn áo dài truyền thống, có người phá cách với áo dài cách tân, kết hợp cùng khăn choàng, túi xách hay phụ kiện nhẹ nhàng để vừa giữ ấm, vừa không làm mất đi tinh thần ngày Tết.

Dạo một vòng quanh hồ, không ngoa khi nói rằng khu vực này gần như được "phủ kín" bởi các bạn trẻ đứng tạo dáng, tìm kiếm những góc chụp đẹp nhất. Từ bờ hồ cho tới những hàng cây, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh áo dài tung bay trong gió. Ai nấy đều chăm chút cho từng khung hình, mong lưu lại khoảnh khắc thật trọn vẹn cho mùa Tết sắp tới.

Dù trời lạnh, nhưng rõ ràng điều đó không thể cản được tinh thần đón Tết sớm của giới trẻ Hà Nội. Với nhiều người, khoác lên mình tà áo dài đầu năm không chỉ để chụp ảnh "sống ảo", mà còn là cách để cảm nhận rõ hơn không khí Tết đang đến rất gần. Cái lạnh dường như trở thành phông nền đặc biệt, làm nổi bật hơn sắc màu rực rỡ của áo dài giữa không gian cổ kính của Hồ Gươm.

Khung cảnh đông vui, tấp nập quanh hồ chiều nay cũng cho thấy Hà Nội đã thực sự bước vào nhịp đón Tết. Người người tranh thủ đi chơi, chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm, còn những "nàng thơ" thì tranh thủ chụp ảnh áo dài, khởi động đường đua Tết sớm hơn thường lệ. Và có lẽ, chính những hình ảnh ấy đã khiến cái lạnh 17 độ của Hà Nội trở nên bớt giá buốt, nhường chỗ cho cảm giác rộn ràng rất riêng của những ngày đầu năm mới.