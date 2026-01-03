Tết Dương lịch “ăn nên làm ra”: Quán cafe, photobooth, thời trang doanh thu tăng 2-3 lần, xe ôm công nghệ kiếm 1,5 triệu/5 tiếng

1/1 Tết Dương lịch, bạn đã làm gì?

Một buổi cafe đầu năm cùng bạn bè, dạo phố chụp vài tấm hình kỷ niệm, hay tranh thủ ghé trung tâm thương mại mua sắm? Với kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, nhiều người chọn ở lại thành phố hoặc về quê, nhưng dù ở đâu thì không khí đầu năm cũng dễ nhận ra một điểm chung: phố xá nhộn nhịp, hàng quán đông khách từ sáng sớm đến tối muộn.

Ngay từ đêm Giao thừa, nhiều tiệm photobooth đã kín lịch khách trẻ đến chụp ảnh cùng bạn bè, người yêu, thậm chí cả gia đình. Sang sáng mùng 1/1, các quán cafe có decor đẹp, view thoáng nhanh chóng trở thành điểm đến “phải ghé” để lưu lại những tấm hình đầu năm. Có nơi khách phải xếp hàng order nước, chờ 10-30 phút mới tới lượt chụp hình.

Không khí rộn ràng đó kéo theo tín hiệu tích cực cho các cơ sở kinh doanh mở xuyên lễ. Theo ghi nhận, lượng khách tăng rõ rệt từ đêm Giao thừa đến hết ngày 1/1, giúp doanh thu của nhiều nơi khởi sắc ngay từ ngày đầu năm mới.

Doanh thu có nơi tăng gấp 3-4 lần, lái xe ôm công nghệ chạy 5 tiếng kiếm 1,5 triệu đồng là có thật

Chia sẻ với chúng tôi, anh Huỳnh Nguyễn (SN 1997, TP.HCM) - chủ chuỗi Cafe ống với hai cơ sở tại TP.HCM và Hà Nội cho biết ngày 1/1 vừa qua là một trong những ngày đáng nhớ nhất của quán khi ghi nhận lượng khách tại cả hai chi nhánh đều tăng mạnh.

"Gấp khoảng 3-4 lần so với ngày thường, kéo theo không khí trong quán lúc nào cũng rộn ràng, nhộn nhịp", Huỳnh Nguyễn chia sẻ.

Hình ảnh cơ sở Cafe ống ở Hà Nội đón lượng khách lớn do có view nhìn ra hồ và công viên Thống Nhất, có thể ngắm trọn màn pháo hoa chào đón năm mới.

Đặc biệt, chi nhánh ở Hà Nội đón lượng khách rất lớn trong đêm Giao thừa nhờ vị trí nhìn ra hồ và công viên Thống Nhất, có thể ngắm trọn màn pháo hoa chào đón năm mới. Quán kín bàn từ sớm, nhiều khách vừa nhâm nhi cà phê, vừa tận hưởng khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.

Vốn nổi tiếng với những lần "thay mình - hút khách" trong các dịp lễ lớn, lần này 2 quán cafe của Huỳnh Nguyễn cũng không nằm ngoài xu hướng. Cửa hàng làm mới không gian với decor mang màu sắc Tết, đồng thời tổ chức workshop trang trí cành đào để khách vừa chụp ảnh, vừa có thể tự tay cắm hoa mang về nhà như một cách “mang mùa xuân về cùng”.

Đơn vị này hút khách với decor Tết, phụ kiện cho khách đến cửa hàng vừa uống nước vừa có thể có ảnh xinh mang về.

Không chỉ cafe, các dịch vụ vui chơi, giải trí khác cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh, không chỉ ở các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội mà cả những địa phương như Vĩnh Long, Đồng Tháp. Kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày khiến nhiều người về quê, tạo điều kiện để các mô hình giải trí mới tiếp cận thêm khách hàng địa phương.

Ngô Quốc Bảo, chủ chuỗi May photobooth với 7 chi nhánh tại các tỉnh miền Tây, cho biết doanh thu trong dịp 1/1 tăng gấp 2 lần so với ngày thường. "Đặc biệt là các chi nhánh mới khai trương ghi nhận mức tăng khoảng 2,5 lần - bởi không gian mới, thu hút lượng khách mới. Đặc biệt là kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày, nhiều bạn trẻ chọn về quê, đã tới trải nghiệm dịch vụ", Quốc Bảo chia sẻ thêm.

Ngô Quốc Bảo, chủ một chuỗi photobooth với 7 chi nhánh tại các tỉnh miền Tây.

Ảnh: May photobooth

Theo Quốc Bảo, để đáp ứng lượng khách đông, hệ thống triển khai các chương trình trải nghiệm phòng chụp mới, ưu đãi tặng lượt chụp khi khách sử dụng nhiều lần, nhưng vẫn phải tính toán kỹ để cân đối số phòng và đảm bảo trải nghiệm. “Dịp lễ khách rất đông, nếu không sắp xếp hợp lý thì sẽ thành con dao hai lưỡi”, anh chia sẻ.

Ở mảng mua sắm, tổ hợp thời trang 11 Garmentory (1.600m2, TP.HCM) cũng thu hút đông đảo bạn trẻ ghé thăm trong ngày đầu năm.

Đại diện đơn vị này cho biết, doanh thu ngày 1/1 nhìn chung tương đương các ngày cao điểm cuối tháng 12, chưa có sự tăng đột biến, nhưng lượng khách, đặc biệt là khách du lịch quốc tế tăng rõ rệt. Khách Việt cũng mua sắm nhiều hơn để chuẩn bị cho các hoạt động vui chơi đầu năm, giúp traffic tại tổ hợp duy trì ở mức cao.

Nhiều khách hàng chọn mua sắm trong ngày đầu năm mới.

Chưa dừng lại ở đó, không khí “bội thu” còn lan sang cả dịch vụ xe ôm công nghệ. Anh S.T. (33 tuổi, Hà Nội) cho biết chỉ trong khoảng 5 tiếng chạy xe từ đêm Giao thừa đến rạng sáng mùng 1/1, anh đã thu về khoảng 1,5 triệu đồng. Do nhà ở Hà Nội, S.T. tranh thủ làm xuyên suốt 4 ngày nghỉ lễ, trong bối cảnh nhiều tài xế khác nghỉ hoặc đi du lịch, hoặc về quê. khiến lượng đơn “nổ liên tục”.

“Riêng đêm Giao thừa mình chạy gần 100km khắp Hà Nội”, anh S.T. kể. Sau khi kết thúc ca lúc 4h sáng, anh nghỉ ngơi ngắn rồi tiếp tục chạy từ 10h sáng ngày 1/1. Hiện anh là tài xế công nghệ full-time với thu nhập trung bình khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng.

Dịch vụ chạy xe ôm công nghệ có doanh thu khủng đầu năm.

“Bản dùng thử” cho Tết Âm lịch bùng nổ hơn

Với nhiều dịch vụ kinh doanh, Tết Dương lịch không chỉ mang lại doanh thu tích cực mà còn được xem như một “bản dùng thử” quan trọng trước mùa cao điểm Tết Âm lịch.

Anh Ngô Quốc Bảo cho biết dịp 1/1 là cơ hội để các nhân sự làm quen với cường độ khách đông, từ đó rút kinh nghiệm trong khâu vận hành. Dự kiến Tết Âm lịch tới, hệ thống chỉ nghỉ buổi sáng mùng 1, còn lại sẽ mở xuyên suốt để phục vụ lượng lớn khách từ thành phố về quê. Đây cũng là dịp để thương hiệu quảng bá và khẳng định vị trí tại thị trường địa phương.

Phía anh Huỳnh Nguyễn nhìn nhận Tết Dương lịch năm nay như một khởi đầu tích cực, cũng báo hiệu một mùa Tết Âm lịch khởi sắc. Theo anh, lượng khách đông và phản hồi tốt là động lực để quán chuẩn bị kỹ hơn về không gian, dịch vụ cũng như các hoạt động mang màu sắc văn hóa truyền thống, sẵn sàng cho mùa cao điểm Tết Âm lịch sắp tới.

Đại diện phía tổ hợp thời trang cũng cho rằng dù doanh thu chưa đạt mức kỳ vọng, nhưng lượng khách đông và sự quan tâm dành cho không gian, các thương hiệu trong tổ hợp là tín hiệu rất đáng trân trọng. Thời gian tới, đơn vị này sẽ tập trung tuyển thêm nhân sự chủ chốt, phối hợp chặt chẽ với các brand để đảm bảo nguồn hàng ổn định, sẵn sàng cho nhu cầu mua sắm tăng cao dịp Tết Âm lịch.

Từ cafe, photobooth đến mua sắm, xe ôm công nghệ, ngày 1/1 không chỉ là dịp nghỉ lễ mà còn mở ra một bức tranh kinh doanh khá tươi sáng. Và với nhiều người, đây mới chỉ là bước khởi động cho một mùa Tết được dự báo còn nhộn nhịp hơn phía trước.

Ảnh: NVCC, tổng hợp.