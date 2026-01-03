Một dịch vụ ở Hồ Gươm hốt bạc dịp Tết dương lịch, ung dung "đút túi" 3 triệu mỗi ngày

Trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, khu vực quanh hồ Gươm (Hà Nội) luôn trong tình trạng đông nghịt người. Từ sáng đến chiều, dòng người đổ về đây đi dạo, vui chơi, chụp ảnh kỷ niệm khiến không khí trung tâm Thủ đô trở nên náo nhiệt hơn hẳn ngày thường.

Cùng với lượng khách tăng vọt, nhiều dịch vụ quanh hồ cũng "ăn theo" dịp lễ để hút khách. Đáng chú ý trong số đó là dịch vụ vẽ tranh truyền thần - một hình ảnh không quá xa lạ, nhưng lại đặc biệt đắt khách trong những ngày đầu năm.

Dòng người ken đặc quanh khu vực hồ Gươm trong chiều 2/1

Video: Dịch vụ vẽ tranh truyền thần ở Hồ Gươm hốt bạc dịp Tết dương lịch

Ghi nhận thực tế cho thấy, quanh khu vực hồ Gươm xuất hiện khá nhiều họa sĩ ngồi vẽ tranh chân dung truyền thần trực tiếp cho du khách. Chỉ với vài dụng cụ đơn giản như giá vẽ, giấy, bút chì, màu vẽ, các họa sĩ thu hút sự chú ý của đông đảo người qua lại. Nhiều người dừng chân xem quá trình vẽ, có người tò mò chụp ảnh, cũng không ít du khách quyết định ngồi lại để đặt vẽ làm kỷ niệm.

Dịch vụ vẽ tranh truyền thần thu hút đông người dừng lại theo dõi

Các vị khách trực tiếp ngồi làm mẫu

Một họa sĩ đang làm nghề tại khu vực này chia sẻ, ngày thường lượng khách không quá đông, chủ yếu tập trung vào cuối tuần. Tuy nhiên, vào những dịp lễ, Tết, thu nhập của người vẽ tranh tăng lên rõ rệt. "Chiều hôm qua tôi vẽ liên tục và thu về khoảng 3 triệu đồng. Hôm nay mới đầu giờ chiều nhưng lượng khách đã đông hơn, khả năng thu nhập sẽ khá hơn hôm qua," người họa sĩ cho biết.

Theo người này, phần lớn khách sử dụng dịch vụ là người dân từ các tỉnh, thành về Hà Nội du xuân dịp đầu năm. Đáng chú ý, năm nay số lượng du khách nước ngoài tỏ ra rất thích thú với hình thức vẽ tranh chân dung truyền thần. Nhiều người dừng lại xem, hỏi han, chụp ảnh và đặt vẽ để mang về làm kỷ niệm trong chuyến tham quan Thủ đô.

Du khách nước ngoài hào hứng xem họa sĩ vẽ tranh chân dung

Giá dịch vụ cũng được các họa sĩ công khai để khách dễ lựa chọn. Cụ thể, tranh chì không màu có giá khoảng 200.000 đồng, trong khi tranh màu có giá 400.000 đồng. Theo các họa sĩ, tranh màu đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, thời gian hoàn thiện lâu hơn nên mức giá cũng cao hơn so với tranh chì.

Trong chiều cùng ngày, một gia đình đến từ Quảng Ninh cho biết họ chọn vẽ tranh chân dung như một cách lưu giữ kỷ niệm trong chuyến du xuân đầu năm tại Hà Nội. "Thấy các họa sĩ vẽ trực tiếp khá thú vị nên cả nhà quyết định ngồi lại để vẽ tranh làm kỷ niệm. Tranh vẽ nhanh, khá giống và là một trải nghiệm mới mẻ đối với các cháu nhỏ," chị N. chia sẻ.

Giá tranh dao động khoảng 200.000 đồng - 400.000 đồng

Ghi nhận vào chiều 2/1, khu vực quanh hồ Gươm tiếp tục trong tình trạng ken đặc người dân và du khách. Không chỉ là điểm vui chơi, chụp ảnh quen thuộc mỗi dịp lễ, nơi đây còn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, trong đó có những dịch vụ giúp người làm nghề ung dung "đút túi" vài triệu đồng mỗi ngày giữa không khí du xuân rộn ràng.