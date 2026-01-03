Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lượng khách kỷ lục đổ về sân bay Tân Sơn Nhất Tết Dương lịch

03-01-2026 - 13:28 PM | Lifestyle

Ngày thứ 3 của Tết Dương lịch 2026, Tân Sơn Nhất - TPHCM phục vụ hơn 127.000 khách đi và đến, lượng khách cao nhất kể từ đầu kỳ nghỉ tới nay.

Theo thống kê từ Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất , trong ngày 3/1, sân bay dự kiến khai thác 762 chuyến bay, phục vụ hơn 127.000 hành khách.

Trong tổng số chuyến bay nêu trên, có 383 chuyến bay đi và 379 chuyến bay đến. Lượng hành khách đi đạt hơn 62.000 người, trong khi hành khách đến là hơn 65.000 người, cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không vẫn duy trì ở mức cao sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

So với ngày 2/1, lượng khách trong ngày hôm nay đã tăng hơn 7.000 lượt. Nhiều hành khách cho biết đã chủ động quay lại thành phố sớm để ổn định công việc, học tập sau kỳ nghỉ ngắn ngày.

Đáng chú ý, áp lực đón dòng người quay trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ đã được giải tỏa hiệu quả nhờ hạ tầng mới. Thay vì dồn cục bộ về nhà ga cũ như mọi năm, nhà ga T3 trong ngày hôm nay đã đón hơn 41.000 lượt khách đi và đến.

Dự báo trong ngày mai, lưu lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt là các chuyến bay nội địa, khi người dân quay trở lại nhịp sinh hoạt, làm việc bình thường sau kỳ nghỉ.

Để bảo đảm hoạt động khai thác diễn ra thông suốt, sân bay Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất tăng cường nhân lực, điều tiết luồng khách hợp lý, hạn chế ùn ứ tại các khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý.

Trong dịp cao điểm, các hãng hàng không được yêu cầu bố trí nhân viên túc trực tại quầy và cửa khởi hành để kịp thời hỗ trợ hành khách khi phát sinh chậm, hủy chuyến, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác chung.

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến nghị hành khách chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, có mặt tại sân bay sớm theo quy định, ưu tiên làm thủ tục trực tuyến hoặc tại ki-ốt tự động, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để hành trình diễn ra an toàn, thuận lợi.

Phát hiện kế toán dùng tiền của công ty chuyển khoản 1 tỷ đồng cho người phụ nữ không quen biết: Công an Lâm Đồng vào cuộc xác minh

