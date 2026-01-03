Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cựu sao Chelsea sở hữu khối tài sản gấp 15 lần tỷ phú bóng đá Ronaldo là ai?

03-01-2026 - 11:43 AM | Lifestyle

Cựu sao Chelsea sở hữu khối tài sản gấp 15 lần tỷ phú bóng đá Ronaldo là ai?

Ronaldo đã là tỷ phú bóng đá năm 2025, cầu thủ này còn giàu hơn.

Trong giới cầu thủ, Cristiano Ronaldo từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự giàu sang với khối tài sản tỷ đô. Thế nhưng, ít ai biết rằng có một cầu thủ từng ăn tập tại Chelsea lại sở hữu khối tài sản khổng lồ, khiến ngay cả siêu sao người Bồ Đào Nha cũng trở nên "lép vế".

Cái tên gây xôn xao chính là Faiq Bolkiah. Ở tuổi 27, trong khi nhiều đồng nghiệp cùng lứa đang chật vật tìm kiếm hợp đồng chuyên nghiệp, Bolkiah đã nghiễm nhiên nắm giữ danh hiệu cầu thủ bóng đá giàu nhất hành tinh.

Faiq Bolkiah giàu hơn cả Ronaldo (Ảnh: GZT)

Từng có thời gian dài gắn bó với các lò đào tạo danh tiếng tại Anh như Southampton, Chelsea và Leicester City, Bolkiah không phải là cái tên quá xa lạ. Dù không thể tìm được chỗ đứng tại giải Ngoại hạng Anh khắc nghiệt, tiền vệ này vẫn kiên trì theo đuổi sự nghiệp tại Bồ Đào Nha và hiện đang là trụ cột của CLB Ratchaburi tại Thai League.

Theo dữ liệu mới nhất, khối tài sản mà Faiq Bolkiah sở hữu ước tính lên đến 16 tỷ bảng Anh (tương đương hơn 20 tỷ USD). Để dễ hình dung, con số này gấp khoảng 15 lần tổng tài sản ròng của Cristiano Ronaldo – người vừa gia nhập "câu lạc bộ tỷ phú" nhờ bản hợp đồng kỷ lục với Al Nassr và các hoạt động kinh doanh đa ngành.

Tuy nhiên, nguồn gốc sự giàu có của Bolkiah không đến từ tiền lương hay các hợp đồng quảng cáo trên sân cỏ. Anh chính là cháu ruột của Quốc vương Brunei, một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới nhờ tài nguyên dầu mỏ. Là người thừa kế của gia tộc hoàng gia sở hữu tổng tài sản lên tới 200 tỷ bảng, Bolkiah nghiễm nhiên có được vị thế tài chính mà bất cứ vận động viên nào cũng phải mơ ước.

Phụ nữ số

brunei, ronaldo

