Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ ‘mở bát’ năm 2026 bằng Ford Mustang Shelby GT500 bản độ độc nhất Việt Nam từng xuất hiện trong phim

03-01-2026 - 13:56 PM | Lifestyle

Ngay trong ngày đầu năm 2026, hình ảnh ông Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái chiếc Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor hiếm hoi đã thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu xe trong nước.

Đầu năm 2026, giới chơi xe trong nước đặc biệt chú ý thông tin ông Đặng Lê Nguyên Vũ trực tiếp cầm lái chiếc Ford Mustang Shelby GT500 phiên bản Eleanor xuất hiện trên đường phố ngay trong ngày đầu năm mới. Hình ảnh doanh nhân nổi tiếng với niềm đam mê xe cổ và xe độc lái mẫu "muscle car" huyền thoại nhanh chóng lan truyền, đưa cái tên Eleanor trở lại tâm điểm sau thời gian dài vắng bóng.

Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor xuất hiện trên đường phố ngày đầu năm 2026. Ảnh: Liêm Nguyễn

Chiếc Mustang này là bản độ theo phong cách Eleanor nổi tiếng từ bộ phim Gone in 60 Seconds, được hoàn thiện tại Việt Nam cách đây khoảng một thập kỷ. Ngoại hình xe mang đầy đủ những dấu ấn quen thuộc như nắp ca-pô tạo hình cơ bắp cùng các chi tiết khí động học đậm chất Shelby GT500 cổ điển. Dù đã nhiều năm tuổi, tổng thể xe vẫn giữ được phong thái mạnh mẽ và khác biệt so với những mẫu Mustang hiện đại.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ trực tiếp cầm lái mẫu muscle car hiếm tại Việt Nam. Ảnh: Liêm Nguyễn

Về phần khung gầm và trang bị, chiếc Eleanor này sử dụng bộ mâm American Racing VN427 Shelby Cobra kích thước 17 inch, kết hợp hệ thống treo HEIDTS PRO-GIFS nhằm cải thiện khả năng vận hành so với cấu hình nguyên bản. Những nâng cấp này giúp chiếc xe vừa giữ được tinh thần muscle car cổ điển, vừa ổn định hơn khi lăn bánh trong điều kiện giao thông thực tế.

Khoang nội thất được hoàn thiện theo phong cách hoài cổ, với vô-lăng gỗ GT350, dây đai an toàn Scott Drake Race cùng một số chi tiết trang trí mang hơi hướng vintage. Cách bài trí không chạy theo tiện nghi hiện đại mà tập trung vào cảm giác lái và cá tính, đúng tinh thần của một chiếc xe chơi.

Khoang nội thất phong cách cổ điển, tập trung vào trải nghiệm lái. Ảnh: Liêm Nguyễn

Điểm nhấn lớn nhất nằm dưới nắp ca-pô. Xe được trang bị động cơ Ford Windsor 427 V8 dung tích 7.0L, cho công suất khoảng 500 mã lực và mô-men xoắn 678 Nm. Động cơ này kết hợp hệ thống phun xăng điện tử nhằm tối ưu khả năng vận hành, đi kèm hộp số bán tự động 3 cấp Performance Automatic C4, giúp việc điều khiển trở nên nhẹ nhàng hơn so với hộp số sàn truyền thống.

Động cơ Windsor 427 V8 7.0L cho công suất khoảng 500 mã lực. Ảnh: Liêm Nguyễn

Việc ông Đặng Lê Nguyên Vũ lựa chọn lái chiếc Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor ngay trong ngày đầu năm 2026 tiếp tục cho thấy dấu ấn cá nhân trong bộ sưu tập xe của mình, nơi quy tụ nhiều mẫu xe cổ điển, xe độc và mang giá trị biểu tượng. Với cộng đồng mê xe, màn xuất hiện này không chỉ là sự trở lại của một chiếc Mustang hiếm, mà còn là hình ảnh gợi nhớ về thời kỳ hoàng kim của "muscle car" Mỹ, nơi cảm xúc và cá tính luôn được đặt lên hàng đầu.

Cuộc đua sống còn của các thương hiệu F&B trong năm thanh lọc 2025: Đẹp - độc khuấy đảo thị trường nghìn tỷ, loạt đại gia “tất tay” đua với các ông lớn ngân hàng


Theo Bảo Lâm

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngọn núi trong trung tâm Đà Nẵng, thuộc dạng hiếm ở Việt Nam, chỉ hơn 100m, thuộc di tích Quốc gia đặc biệt

Ngọn núi trong trung tâm Đà Nẵng, thuộc dạng hiếm ở Việt Nam, chỉ hơn 100m, thuộc di tích Quốc gia đặc biệt Nổi bật

Tết Dương lịch “ăn nên làm ra”: Quán cafe, photobooth, thời trang doanh thu tăng 2-3 lần, xe ôm công nghệ kiếm 1,5 triệu/5 tiếng

Tết Dương lịch “ăn nên làm ra”: Quán cafe, photobooth, thời trang doanh thu tăng 2-3 lần, xe ôm công nghệ kiếm 1,5 triệu/5 tiếng Nổi bật

Một dịch vụ ở Hồ Gươm hốt bạc dịp Tết dương lịch, ung dung "đút túi" 3 triệu mỗi ngày

Một dịch vụ ở Hồ Gươm hốt bạc dịp Tết dương lịch, ung dung "đút túi" 3 triệu mỗi ngày

13:52 , 03/01/2026
Lượng khách kỷ lục đổ về sân bay Tân Sơn Nhất Tết Dương lịch

Lượng khách kỷ lục đổ về sân bay Tân Sơn Nhất Tết Dương lịch

13:28 , 03/01/2026
Sao Hàn ngoài 40 đều hack tuổi siêu đỉnh nhờ 5 món thời trang

Sao Hàn ngoài 40 đều hack tuổi siêu đỉnh nhờ 5 món thời trang

13:11 , 03/01/2026
Phú Quốc phát thông báo khẩn đến du khách đặt phòng khách sạn

Phú Quốc phát thông báo khẩn đến du khách đặt phòng khách sạn

11:55 , 03/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên