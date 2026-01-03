Khách Tây hào hứng làm nông dân gánh nước, trồng rau

"Một trong những lý do khiến tôi muốn đến đây là để tìm hiểu thêm về nghề nông ở Việt Nam và canh tác hữu cơ. Ở phương Tây, chúng tôi sử dụng rất nhiều hóa chất và tôi biết rằng canh tác hữu cơ sẽ lành mạnh hơn và tốt hơn cho sức khỏe. Vì vậy, khi được biết rằng có thể đưa hoạt động này vào lịch trình của mình, tôi thực sự rất vui. Tôi rất thích làm nông và có một khu vườn nhỏ ở nhà", ông Glenn nói.