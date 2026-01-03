Khách Tây hào hứng làm nông dân gánh nước, trồng rau
Những ngày đầu năm 2026, làng rau hữu cơ Thanh Đông, phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng trở thành điểm dừng chân yêu thích của du khách quốc tế. Hàng trăm khách Tây hào hứng khoác áo nâu sồng, cuốc đất, trồng rau để trải nghiệm làm nông dân.
Làng rau hữu cơ Thanh Đông là một trong những điểm du lịch trải nghiệm được đông đảo du khách quốc tế yêu thích khi đến Đà Nẵng. Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, mỗi ngày, làng rau đón trung bình vài trăm lượt khách tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Giang Thanh
Nằm trong làng Cẩm Thanh - nơi được tạp chí Forbes (Hoa Kỳ) vinh danh là một trong Top 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025, nơi đây hấp dẫn du khách bởi không khí trong lành và những trải nghiệm chân chất cùng với người nông dân.
Ghi nhận ngày 3/1, từ khoảng 9h sáng, làng rau hữu cơ Thanh Đông đã tấp nập khách Tây. Từng nhóm khoảng dăm ba chục khách đạp xe men theo những con đường nhỏ để tìm đến trải nghiệm làm nông dân.
Du khách được phát nón, những bộ quần áo nâu sồng rồi theo chân những hướng dẫn viên "nông dân" khám phá làng rau hữu cơ độc đáo này.
Những luống rau xanh um, mướt mắt hấp dẫn du khách. Khi được giới thiệu toàn bộ làng rau được canh tác theo phương thức hữu cơ, các du khách không ngần ngại hái các loại rau để ngửi thử, ăn thử...
Sau khi nghe giới thiệu về làng rau, khách Tây bắt đầu hào hứng trải nghiệm làm nông dân trên các luống đất được chuẩn bị sẵn, từ công đoạn cuốc đất đến rải phân, xới đất, trồng cây con, tưới nước...
Thích thú trải nghiệm tất cả các công đoạn trồng rau, ông Miki Migurl (du khách Hoa Kỳ) cẩn thận trồng từng cây mồng tơi con xuống luống đất vừa được xới lên tơi xốp. Trong những ngày lưu lại Hội An, ông đặc biệt ấn tượng bởi những trải nghiệm làng quê độc đáo ở nơi đây.
"Không khí ở đây rất trong lành, những người nông dân rất tốt bụng, nhiệt tình. Nghe họ kể về sự thay đổi để chuyển sang làm nông nghiệp hữu cơ cũng như cách vận hành hoạt động, tôi thực sự rất ấn tượng", ông Miki (áo trắng) nói.
Là du khách "chốt sổ" tour tham quan làng rau trong sáng nay, dù trưa nắng nhưng ông Glenn Lobo (du khách Anh) vẫn dành thời gian để tham quan và trải nghiệm đầy đủ một tiếng đồng làm nông dân làng rau hữu cơ.
"Một trong những lý do khiến tôi muốn đến đây là để tìm hiểu thêm về nghề nông ở Việt Nam và canh tác hữu cơ. Ở phương Tây, chúng tôi sử dụng rất nhiều hóa chất và tôi biết rằng canh tác hữu cơ sẽ lành mạnh hơn và tốt hơn cho sức khỏe. Vì vậy, khi được biết rằng có thể đưa hoạt động này vào lịch trình của mình, tôi thực sự rất vui. Tôi rất thích làm nông và có một khu vườn nhỏ ở nhà", ông Glenn nói.
Theo ông Lê Nhường, Giám đốc Hợp tác xã rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông, từ 13 năm trước, các hộ nông dân quyết định cùng nhau chuyển đổi sang làm nông nghiệp hữu cơ với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Đến năm 2017, Hợp tác xã chính thức đón khách du lịch trải nghiệm. Mỗi ngày, có khoảng 100 - 200 khách đến tham quan, những ngày cao điểm có thể lên đến 200 - 300 khách.
"Hiện, Hợp tác xã có 11 thành viên chính thức và hơn 30 hộ liên kết. Du lịch giúp bù đắp thu nhập cho các hộ nông dân trồng rau, đảm bảo thu nhập bình quân khoảng 7 triệu/tháng/hộ. Bên cạnh du lịch, Hợp tác xã cũng cung cấp rau hữu cơ cho các cửa hàng rau sạch, các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã nhận tour trải nghiệm kín đến tận mùng 4 Tết Nguyên đán", ông Nhường nói.
Theo Giang Thanh
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
