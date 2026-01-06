Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

1 nơi ở Việt Nam khiến khách Tây phải bò lết cực khổ mới chạm tới

06-01-2026 - 08:45 AM | Lifestyle

Tưởng chỉ là một chuyến tham quan bình thường, hai du khách nước ngoài đã có trải nghiệm "để đời" tại một địa điểm nổi tiếng của Việt Nam - nơi mà để chạm tay tới đích, họ buộc phải… bò từng bậc thang.

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế nhờ cảnh quan thiên nhiên đa dạng, văn hoá đặc sắc và vô số trải nghiệm độc đáo. Từ biển, cao nguyên cho đến những đỉnh núi hùng vĩ, mỗi nơi đều mang đến cho du khách nước ngoài cảm giác tò mò, háo hức và sẵn sàng chinh phục. Và cũng chính từ những chuyến đi ấy, không ít khoảnh khắc "dở khóc dở cười" đã ra đời.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn video ghi lại hành trình khám phá một địa điểm du lịch rất nổi tiếng ở Việt Nam của hai vị khách Tây. Ngay từ lúc bắt đầu, cả hai tỏ ra vô cùng sung sức, tinh thần hừng hực, liên tục cười nói và tỏ rõ sự hào hứng. Với họ, đây có lẽ chỉ là một chuyến leo núi nhẹ nhàng, vừa đi vừa ngắm cảnh.

Thế nhưng, càng đi sâu vào hành trình, mọi chuyện dần không còn "dễ thở" như tưởng tượng.

1 nơi ở Việt Nam khiến khách Tây phải bò lết cực khổ mới chạm tới- Ảnh 1.

(Nguồn: @andrearioswanderdance)

Những bậc thang nối tiếp nhau, độ cao tăng dần, không khí loãng hơn khiến sức lực của hai du khách nhanh chóng cạn kiệt. Cao trào của đoạn video là hình ảnh cả hai… bò lết trên từng bậc thang, tay chống đất, người cúi rạp, cố gắng nhích từng chút một trong sự mệt mỏi thấy rõ. Khung cảnh này khiến người xem không khỏi bật cười vì vừa thương, vừa buồn cười trước sự "quá sức" của hai vị khách.

Và địa điểm khiến họ rơi vào tình huống ấy không đâu khác chính là đỉnh Fansipan - nóc nhà của Đông Dương, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, tỉnh Lào Cai. Với độ cao hơn 3.100m so với mực nước biển, Fansipan từ lâu đã được xem là thử thách không hề dễ dàng, kể cả với những người có thể lực tốt.

Dù hiện nay đã có hệ thống cáp treo hỗ trợ, nhưng du khách vẫn phải leo một đoạn qua rất nhiều bậc thang mới tới được nơi. Và địa hình dốc, nhiều bậc thang dài liên tục cùng thời tiết lạnh, gió mạnh là lý do khiến không ít người nhanh chóng xuống sức - và hai vị khách Tây trong câu chuyện trên cũng không phải ngoại lệ.

1 nơi ở Việt Nam khiến khách Tây phải bò lết cực khổ mới chạm tới- Ảnh 2.

(Nguồn: @andrearioswanderdance)

Bù lại cho sự mệt nhọc là khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục khi chạm tới đỉnh. Fansipan nổi tiếng với biển mây bồng bềnh, không gian linh thiêng và vào những thời điểm đặc biệt trong năm, nơi đây còn có băng giá, thậm chí tuyết rơi - điều hiếm hoi ở Việt Nam. Chính vẻ đẹp ấy đã giúp Fansipan trở thành điểm đến hút khách bậc nhất, không chỉ với du khách trong nước mà còn với du khách quốc tế.

Có lẽ, sau hành trình "bò lết" cực khổ ấy, hai vị khách Tây sẽ nhớ mãi Fansipan - không chỉ vì cảnh đẹp, mà còn vì một trải nghiệm vừa thấm mệt, vừa đáng nhớ tại Việt Nam.

(Nguồn: @andrearioswanderdance)

Một khung cảnh ở Việt Nam khiến khách Tây phải sang bằng được

Theo Châu Anh

Thanh niên Việt

