Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quang Thuấn tiếp bước chị gái Ánh Viên, được thăng quân hàm sau thành tích rực rỡ năm 2025

07-01-2026 - 20:17 PM | Lifestyle

Kình ngư Quang Thuấn được thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp sau khi đóng góp thành tích cho thể thao Việt Nam năm 2025.

Mới đây, kình ngư Nguyễn Quang Thuấn đã nhận quyết định thăng quân hàm trung úy quân nhân chuyên nghiệp sau thành tích đáng nể cho thể thao Việt Nam và đoàn thể thao quân đội.

Quang Thuấn tiếp bước chị gái Ánh Viên, được thăng quân hàm sau thành tích rực rỡ năm 2025- Ảnh 1.

Kình ngư Nguyễn Quang Thuấn được thăng hàm quân nhân chuyên nghiệp (Ảnh: NVCC)

Quang Thuấn tiếp bước chị gái Ánh Viên, được thăng quân hàm sau thành tích rực rỡ năm 2025- Ảnh 2.

Quang Thuấn có một năm 2025 thi đấu rực sáng cả ở trong nước và quốc tế (Ảnh: NVCC)

Năm 2025 ghi dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của Nguyễn Quang Thuấn. Kình ngư trẻ của quân đội đã có một năm bùng nổ, chính thức bước lên đỉnh cao khu vực.

Điểm nhấn rực rỡ nhất trong năm 2025 của Nguyễn Quang Thuấn chính là màn trình diễn tại kỳ SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 12. Ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam, vốn là nội dung khắc nghiệt nhất của môn bơi, Quang Thuấn đã giành HCV thông số 4 phút 19 giây 98. Ngoài tấm HCV lịch sử, Quang Thuấn còn đóng góp thêm 2 HCĐ ở SEA Games 33.

Quang Thuấn tiếp bước chị gái Ánh Viên, được thăng quân hàm sau thành tích rực rỡ năm 2025- Ảnh 3.

Quang Thuấn giành HCV SEA Games 33 (Ảnh: HĐ)

Tại các giải đấu trong nước, Nguyễn Quang Thuấn không có đối thủ. Tại Giải bơi Vận động viên xuất sắc quốc gia 2025, anh không chỉ gặt hái "cơn mưa" HCV cho đoàn Quân đội mà còn xứng đáng nhận danh hiệu Vận động viên nam xuất sắc nhất giải.

Trước đó, cựu kình ngư Ánh Viên - chị gái của Quang Thuấn cũng đã xuất sắc mang về hàng loạt thành tích cho thể thao Việt Nam. Năm 2023, Ánh Viên đã được thăng quân hàm lên trung tá quân nhân chuyên nghiệp khi mới 27 tuổi. Và giờ đây em trai Quang Thuấn ở tuổi 19 đang tiếp bước sự nghiệp rực rỡ của chị gái.

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nơi duy nhất ở Việt Nam được tạp chí Mỹ chọn là điểm đến dành cho người tuổi Sửu năm 2026: Sở hữu “vẻ đẹp vô tận”, toàn điểm check in triệu view

Nơi duy nhất ở Việt Nam được tạp chí Mỹ chọn là điểm đến dành cho người tuổi Sửu năm 2026: Sở hữu “vẻ đẹp vô tận”, toàn điểm check in triệu view Nổi bật

Em gái 2K1 của Đỗ Mỹ Linh, nhan sắc cỡ nào mà dân mạng xúi thi Hoa hậu?

Em gái 2K1 của Đỗ Mỹ Linh, nhan sắc cỡ nào mà dân mạng xúi thi Hoa hậu? Nổi bật

Diễn viên lấy chồng nổi tiếng nhất nhì Việt Nam: Ở nhà vườn 70 tỷ, chồng cho đứng tên hàng loạt biệt thự

Diễn viên lấy chồng nổi tiếng nhất nhì Việt Nam: Ở nhà vườn 70 tỷ, chồng cho đứng tên hàng loạt biệt thự

19:50 , 07/01/2026
Những điểm check-in "ngàn hoa" hút khách ở TP Hồ Chí Minh

Những điểm check-in "ngàn hoa" hút khách ở TP Hồ Chí Minh

19:06 , 07/01/2026
5 loại cây chiêu tài được người giàu đặc biệt thích, 10 nhà thì 9 nhà đều trồng, mang lại sự thịnh vượng cho cả gia đình

5 loại cây chiêu tài được người giàu đặc biệt thích, 10 nhà thì 9 nhà đều trồng, mang lại sự thịnh vượng cho cả gia đình

18:03 , 07/01/2026
Bí quyết mang đủ quần áo mặc 2 tuần chỉ với hành lý xách tay

Bí quyết mang đủ quần áo mặc 2 tuần chỉ với hành lý xách tay

17:50 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên