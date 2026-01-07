Quang Thuấn tiếp bước chị gái Ánh Viên, được thăng quân hàm sau thành tích rực rỡ năm 2025
Kình ngư Quang Thuấn được thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp sau khi đóng góp thành tích cho thể thao Việt Nam năm 2025.
- 21-12-2025Chàng trai giống Ánh Viên đến ngỡ nàng, netizen phải thốt lên: "Ctrl C - Ctrl V"
- 19-12-2025Đỉnh cao mới của tiên cá Ánh Viên
- 10-12-2025Bí mật giấu kín của Ánh Viên sau 25 tấm HCV SEA Games
Mới đây, kình ngư Nguyễn Quang Thuấn đã nhận quyết định thăng quân hàm trung úy quân nhân chuyên nghiệp sau thành tích đáng nể cho thể thao Việt Nam và đoàn thể thao quân đội.
Năm 2025 ghi dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của Nguyễn Quang Thuấn. Kình ngư trẻ của quân đội đã có một năm bùng nổ, chính thức bước lên đỉnh cao khu vực.
Điểm nhấn rực rỡ nhất trong năm 2025 của Nguyễn Quang Thuấn chính là màn trình diễn tại kỳ SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 12. Ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam, vốn là nội dung khắc nghiệt nhất của môn bơi, Quang Thuấn đã giành HCV thông số 4 phút 19 giây 98. Ngoài tấm HCV lịch sử, Quang Thuấn còn đóng góp thêm 2 HCĐ ở SEA Games 33.
Tại các giải đấu trong nước, Nguyễn Quang Thuấn không có đối thủ. Tại Giải bơi Vận động viên xuất sắc quốc gia 2025, anh không chỉ gặt hái "cơn mưa" HCV cho đoàn Quân đội mà còn xứng đáng nhận danh hiệu Vận động viên nam xuất sắc nhất giải.
Trước đó, cựu kình ngư Ánh Viên - chị gái của Quang Thuấn cũng đã xuất sắc mang về hàng loạt thành tích cho thể thao Việt Nam. Năm 2023, Ánh Viên đã được thăng quân hàm lên trung tá quân nhân chuyên nghiệp khi mới 27 tuổi. Và giờ đây em trai Quang Thuấn ở tuổi 19 đang tiếp bước sự nghiệp rực rỡ của chị gái.
Phụ nữ số