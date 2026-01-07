Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những điểm check-in "ngàn hoa" hút khách ở TP Hồ Chí Minh

07-01-2026 - 19:06 PM | Lifestyle

Vườn hoa khu vực ga Ba Son và khu vườn hoa hướng dương bên bờ sông Thủ Thiêm đang là tâm điểm thu hút những ngày đầu năm mới 2026.

Vườn hoa mới được mở tọa lạc tại vị trí đắc địa nằm ngay giao điểm của các biểu tượng hiện đại: ga tàu điện ngầm, cầu Ba Son, tòa tháp Trung tâm Tài chính và những tòa cao ốc chọc trời.

Tại đây, có những tiểu cảnh đậm chất thôn quê như cầu tre lắt lẻo, ụ rơm vàng óng, những chiếc nón lá mộc mạc... Nổi bật trên nền xanh cỏ lá là những thảm hoa đặc trưng của miền Nam như sao nhái, dừa cạn, cúc mâm xôi được trồng theo từng cụm lớn, tạo nên bố cục hình khối bắt mắt.

Những điểm check-in "ngàn hoa" hút khách ở TP Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Vườn hoa ở khu vực ga Ba Son

Dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, khu vực này luôn tấp nập người tới tham quan, ngắm cảnh, chụp hình. Ngọc Lan (22 tuổi, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn) hào hứng chia sẻ: "Nhóm mình hẹn nhau đi tàu metro từ bến xe miền Đông lên đây, vừa nhanh vừa mát mẻ. Mình bất ngờ vì ngay giữa trung tâm thành phố lại có một góc đậm chất quê thế này. Thời tiết hơi se lạnh khiến cho việc mặc áo dài nhiều lớp trở nên dễ chịu hơn. Chụp hình lâu không bị mệt vì nắng nóng. Ngắm các tiểu cảnh nơi đây, mình cảm thấy nôn nao khi thấy tràn ngập sắc Xuân và háo hức mong đến Tết để được về nhà đoàn tụ với gia đình".

Những điểm check-in "ngàn hoa" hút khách ở TP Hồ Chí Minh- Ảnh 2.

Những điểm check-in "ngàn hoa" hút khách ở TP Hồ Chí Minh- Ảnh 3.

Những điểm check-in "ngàn hoa" hút khách ở TP Hồ Chí Minh- Ảnh 4.

Những điểm check-in "ngàn hoa" hút khách ở TP Hồ Chí Minh- Ảnh 5.

Điểm đến mới rất "hot" trong dịp Tết Dương lịch vừa qua. Các tiểu cảnh được bố trí bắt mắt, mang đậm không khí Xuân truyền thống

Khu vườn hoa hướng dương bên bờ sông Sài Gòn với hàng nghìn đóa hoa đang vào độ mãn khai, rực rỡ nhất. Nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho các gia đình đưa trẻ nhỏ và người lớn tuổi đi dạo, ghi lại những khoảnh khắc đẹp ngày đầu năm vì yên tĩnh, thoáng đãng, không quá đông đúc, xô bồ.

Những điểm check-in "ngàn hoa" hút khách ở TP Hồ Chí Minh- Ảnh 6.

Những điểm check-in "ngàn hoa" hút khách ở TP Hồ Chí Minh- Ảnh 7.

Vườn hoa hướng dương đang độ rực rỡ ở khu công viên bên bờ sông Sài Gòn

Vườn hoa này nhìn từ trên cao như một "dải lụa vàng" mềm mại trải dọc bờ sông. Những bông hướng dương to bản, đồng loạt hướng về phía mặt trời không chỉ tạo nên cảnh sắc đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho niềm tin, sự lạc quan và hy vọng vào một năm mới khởi sắc.

Cả hai điểm đến hiện đều mở cửa miễn phí. Đây được ghi nhận như nỗ lực của TP Hồ Chí Minh trong việc làm mới cảnh quan đô thị. Thành phố đang tối ưu hóa quỹ đất ven sông, biến các khu vực hạ tầng kỹ thuật thành điểm đến văn hóa, phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn và trải nghiệm của người dân.

Thời gian để chụp ảnh đẹp là buổi sáng (trước 9h) hoặc chiều mát (sau 16h) để có ánh sáng tốt và tránh nóng. Tuy nhiên những ngày qua, tại TP Hồ Chí Minh đang có đợt mưa lớn trái mùa vào các buổi chiều, vì thế, khung giờ buổi sáng sẽ thuận tiện hơn để ngắm và chụp hình cùng hoa. Ban quản lý kêu gọi người dân không hái hoa, bẻ cành, dẫm đạp lên luống hoa để giữ gìn cảnh quan chung cho cộng đồng thưởng lãm suốt dịp Tết.

Người dân Hà Nội đón tin vui vào cuối tuần này

Theo Đỗ Linh

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nơi duy nhất ở Việt Nam được tạp chí Mỹ chọn là điểm đến dành cho người tuổi Sửu năm 2026: Sở hữu “vẻ đẹp vô tận”, toàn điểm check in triệu view

Nơi duy nhất ở Việt Nam được tạp chí Mỹ chọn là điểm đến dành cho người tuổi Sửu năm 2026: Sở hữu “vẻ đẹp vô tận”, toàn điểm check in triệu view Nổi bật

Em gái 2K1 của Đỗ Mỹ Linh, nhan sắc cỡ nào mà dân mạng xúi thi Hoa hậu?

Em gái 2K1 của Đỗ Mỹ Linh, nhan sắc cỡ nào mà dân mạng xúi thi Hoa hậu? Nổi bật

5 loại cây chiêu tài được người giàu đặc biệt thích, 10 nhà thì 9 nhà đều trồng, mang lại sự thịnh vượng cho cả gia đình

5 loại cây chiêu tài được người giàu đặc biệt thích, 10 nhà thì 9 nhà đều trồng, mang lại sự thịnh vượng cho cả gia đình

18:03 , 07/01/2026
Bí quyết mang đủ quần áo mặc 2 tuần chỉ với hành lý xách tay

Bí quyết mang đủ quần áo mặc 2 tuần chỉ với hành lý xách tay

17:50 , 07/01/2026
Messi tiết lộ sở thích bất ngờ: Nghiện TikTok, không biết dùng AI

Messi tiết lộ sở thích bất ngờ: Nghiện TikTok, không biết dùng AI

17:30 , 07/01/2026
Không robot, không đồ xịn: Nhà mẹ tôi vẫn sạch gấp mấy lần căn nhà “toàn công nghệ” của tôi

Không robot, không đồ xịn: Nhà mẹ tôi vẫn sạch gấp mấy lần căn nhà “toàn công nghệ” của tôi

17:20 , 07/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên