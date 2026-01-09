Lâu đài sáng nhất Phú Thọ: Cảnh tượng khiến ai nhìn cũng choáng váng

Việt Nam không thiếu những lâu đài, dinh thự bề thế, nhưng mỗi khi nhắc đến lâu đài Hải Linh ở Phú Thọ, người ta lập tức nhớ tới cơ ngơi nghìn tỷ được xem là lớn bậc nhất cả nước. Khởi công từ năm 2019, công trình này đến nay vẫn chưa hoàn thiện và dự kiến phải kéo dài tới năm 2028 mới có thể khép lại hành trình xây dựng. Theo người dân địa phương, trong suốt năm 2024, lâu đài gần như rơi vào trạng thái "án binh bất động", hiếm hoi bóng dáng thợ thi công. Song vài tháng trở lại đây, công trình đã sôi động trở lại để bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Phần đỉnh chóp của lâu đài vừa được "thay áo" với tông xanh kết hợp mạ vàng, khiến tổng thể kiến trúc lộ rõ vẻ đẳng cấp, xa hoa.

Nguồn ảnh: TikTok @duowgdijfly

Lâu đài Hải Linh hiện là lâu đài lớn nhất Việt Nam, sở hữu view "bạc tỷ"

Nằm trên trục đường Nguyễn Tất Thành nhộn nhịp bậc nhất thành phố Việt Trì (Phú Thọ), lâu đài Hải Linh là công trình dễ khiến người qua đường phải chậm bước, ngẩng nhìn. Tòa lâu đài sừng sững trên khu "đất vàng" rộng hàng nghìn mét vuông, gây ấn tượng mạnh bởi quy mô đồ sộ và vẻ ngoài nguy nga, tráng lệ. Công trình được thiết kế theo phong cách kiến trúc Phục hưng châu Âu, sở hữu tầm nhìn thoáng đãng hướng ra công viên và hồ Văn Lang, càng tôn lên sự bề thế hiếm có.

Chủ nhân của lâu đài Hải Linh là ông Lê Văn Tám, một đại gia xăng dầu có tiếng tại Phú Thọ. Cơ ngơi này được đánh giá là công trình lâu đài lớn nhất Việt Nam, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 18.000m². Toàn bộ công trình gồm 8 tầng, trong đó có 5 tầng chính và 3 tầng chóp, với tổng mức đầu tư được hé lộ lên tới con số nghìn tỷ đồng.

Nguồn ảnh: TikTok @sonnuitravel

Mỗi tầng của lâu đài đều được thiết kế với quy mô khủng hiếm thấy. Riêng tầng 1 đã có diện tích khoảng 1.898m², tầng 2 lên tới 2.254m², các tầng phía trên đều vượt ngưỡng nghìn mét vuông, trong khi khu tum mái cũng rộng khoảng 750m². Tiến độ hoàn thiện kéo dài một phần là bởi hệ thống hoa văn, họa tiết trang trí cả nội thất lẫn ngoại thất đều được chế tác thủ công. Có giai đoạn cao điểm, công trình huy động tới 80 thợ điêu khắc lành nghề làm việc liên tục để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và nghệ thuật.

Nguồn ảnh: Vietnamnet

Tổng hợp