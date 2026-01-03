Dinh thự lộng lẫy như lâu đài của "Hoa hậu thơm nhất Việt Nam"

Thu Hoài sinh năm 1976, đăng quang Hoa hậu Phu nhân người Việt Toàn cầu 2012 tại Mỹ. Cô được biết đến là "Hoa hậu thơm nhất Việt Nam" khi sở hữu bộ sưu tập nước hoa thuộc hàng khủng với hơn 450 chai, được trưng bày trong một căn phòng riêng biệt như bảo tàng thu nhỏ. Các thương hiệu góp mặt đều là những tên tuổi xa xỉ bậc nhất thế giới như Roja Dove, Creed, Chanel, Dior, Byredo, Le Labo hay Clive Christian.

Không chỉ gây ấn tượng bởi thú chơi tinh tế, Thu Hoài còn được biết đến là nữ doanh nhân thành đạt. Cô hiện điều hành chuỗi nhà hàng và hệ thống chăm sóc sắc đẹp có tiếng, đồng thời sở hữu khối tài sản đáng nể gồm nhiều bất động sản giá trị, siêu xe và bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ.

Một trong những cơ ngơi gây chú ý nhất của Thu Hoài chính là dinh thự mang vẻ đẹp tráng lệ như một tòa lâu đài, tọa lạc tại Đà Lạt. Ngôi nhà có tên H-Mansion, nằm trên một ngọn đồi vắng, sở hữu tầm nhìn thoáng rộng hướng thẳng về đỉnh Lang Biang hùng vĩ. Đây là không gian nghỉ dưỡng riêng tư mà nàng Hậu ghé thăm khi có thời gian rảnh.

Do không thường xuyên lưu trú, Thu Hoài thuê quản gia riêng để chăm sóc dinh thự. Nhờ vậy, khuôn viên sân vườn luôn được cắt tỉa gọn gàng, không gian bên trong giữ được sự sạch sẽ, chỉn chu. H-Mansion được trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển, từ kiến trúc tổng thể đến từng chi tiết nội thất. Toàn bộ đồ đạc trong nhà đều do Hoa hậu Thu Hoài lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện rõ gu thẩm mỹ tinh tế và sự cầu toàn trong cách cô tận hưởng không gian sống.

Toàn cảnh dinh thự đẹp như cung điện của Hoa hậu Thu Hoài

Không gian được trang trí theo phong cách châu Âu

Ngôi nhà có kết cấu mở, thiết kế nhiều cửa sổ, cửa kính để đón ánh sáng vào nhà

Biệt thự của Thu Hoài có thiết kế 5 phòng ngủ

Nội thất trong nhà được nàng Hậu tự tay lựa chọn tỉ mỉ

Không gian sân vườn vô cùng thoáng đãng, Thu Hoài còn thu hoạch ớt ngoài vườn làm gia vị nấu ăn

Một góc không gian thơ mộng trong nhà, tầm view tuyệt đẹp

View ăn sáng sang chảnh, thoải mái tận hưởng bầu không khí trong lành của Đà Lạt

Góc nhỏ trà chiều với khung cảnh thơ mộng mà Thu Hoài yêu thích

