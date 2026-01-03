Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đẹp nao lòng những bông hoa anh đào ở miền biên viễn xứ Nghệ

03-01-2026 - 15:27 PM | Lifestyle

Dưới nắng xuân dịu nhẹ những ngày đầu năm mới, các xã miền núi Nghệ An đang khoác lên mình tấm áo rực rỡ của hoa anh đào. Với đồng bào các dân tộc nơi đây, mùa hoa không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là tín hiệu của một năm mới nhiều hy vọng, no ấm và may mắn.

Đẹp nao lòng những bông hoa anh đào ở miền biên viễn xứ Nghệ- Ảnh 1.

Những ngày đầu năm mới, bản Phà Nọi, xã biên giới Mường Típ (tỉnh Nghệ An﻿) khoác lên mình tấm áo hồng rực rỡ của hoa anh đào. (Ảnh: Rạng Đông).

Đẹp nao lòng những bông hoa anh đào ở miền biên viễn xứ Nghệ- Ảnh 2.

Đẹp nao lòng những bông hoa anh đào ở miền biên viễn xứ Nghệ- Ảnh 3.

Trên triền đồi, ven bản làng, dọc những con đường uốn lượn quanh núi, từng chùm hoa hồng phấn bung nở đồng loạt, tạo nên bức tranh thiên nhiên đẹp mê mẩn, khiến bất cứ ai đi qua cũng không khỏi dừng chân ngắm nhìn. (Ảnh: Rạng Đông).

Đẹp nao lòng những bông hoa anh đào ở miền biên viễn xứ Nghệ- Ảnh 4.

Hoa anh đào bung nở đồng loạt báo hiệu mùa Xuân﻿ đang về nơi miền biên viễn xứ Nghệ. (Ảnh: Rạng Đông).

Đẹp nao lòng những bông hoa anh đào ở miền biên viễn xứ Nghệ- Ảnh 5.

Tại Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mường Típ 1 điểm trường Phà Nọi, những gốc đào cổ thụ trồng quanh sân trường đồng loạt bung nở. (Ảnh: Rạng Đông).

Đẹp nao lòng những bông hoa anh đào ở miền biên viễn xứ Nghệ- Ảnh 6.

Sắc hồng rực rỡ của hoa, hòa quyện với màu xanh của núi rừng, màu trắng của mây ngàn tạo nên một bức tranh thủy mặc mê đắm lòng người. (Ảnh: Rạng Đông).

Đẹp nao lòng những bông hoa anh đào ở miền biên viễn xứ Nghệ- Ảnh 7.

Đẹp nao lòng những bông hoa anh đào ở miền biên viễn xứ Nghệ- Ảnh 8.

Các em học sinh Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mường Típ 1 điểm trường Phà Nọi tung tăng nô đùa dưới tán hoa anh đào rực rỡ ở sân trường. (Ảnh: Rạng Đông).

Đẹp nao lòng những bông hoa anh đào ở miền biên viễn xứ Nghệ- Ảnh 9.

Giữa nền trời xanh trong, sắc hoa dịu dàng nổi bật trên những cành cây khẳng khiu, hòa cùng làn sương sớm và không khí se lạnh đặc trưng của miền núi, mang đến cảm giác bình yên, tươi mới. Với đồng bào các dân tộc nơi đây, mùa hoa không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là tín hiệu của một năm mới nhiều hy vọng, no ấm và may mắn. (Ảnh: Rạng Đông).

Đẹp nao lòng những bông hoa anh đào ở miền biên viễn xứ Nghệ- Ảnh 10.

Những ngày này, nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đã tìm về các xã miền núi Nghệ An để chiêm ngưỡng, ghi lại khoảnh khắc hoa anh đào nở rộ. (Ảnh: Rạng Đông).

Đẹp nao lòng những bông hoa anh đào ở miền biên viễn xứ Nghệ- Ảnh 11.

Tiếng cười nói rộn ràng, những bước chân chậm rãi giữa đường hoa, những bức ảnh lưu giữ sắc xuân đã góp phần làm không khí đón năm mới thêm sôi động, ấm áp. (Ảnh: Rạng Đông).

Đẹp nao lòng những bông hoa anh đào ở miền biên viễn xứ Nghệ- Ảnh 12.

Vẻ đẹp mong manh nhưng đầy sức sống của hoa anh đào đang trở thành điểm nhấn đặc biệt, mở ra tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm cho vùng cao Nghệ An mỗi độ xuân về. (Ảnh: Rạng Đông).

Đẹp nao lòng những bông hoa anh đào ở miền biên viễn xứ Nghệ- Ảnh 13.

Những bông hoa anh đào rực rỡ như báo hiệu một mùa Xuân mới đang về. (Ảnh: Rạng Đông).

Phát hiện kế toán dùng tiền của công ty chuyển khoản 1 tỷ đồng cho người phụ nữ không quen biết: Công an Lâm Đồng vào cuộc xác minh

Theo Ngọc Tú

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ ‘mở bát’ năm 2026 bằng Ford Mustang Shelby GT500 bản độ độc nhất Việt Nam từng xuất hiện trong phim

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ ‘mở bát’ năm 2026 bằng Ford Mustang Shelby GT500 bản độ độc nhất Việt Nam từng xuất hiện trong phim Nổi bật

Hình ảnh mới nhất của Thủy Tiên

Hình ảnh mới nhất của Thủy Tiên Nổi bật

Cảnh tượng khó tin tại Đà Lạt trong dịp Tết dương lịch

Cảnh tượng khó tin tại Đà Lạt trong dịp Tết dương lịch

14:58 , 03/01/2026
Tình cảnh không thể tưởng tượng của mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Tình cảnh không thể tưởng tượng của mỹ nhân đẹp nhất thế giới

14:55 , 03/01/2026
Nữ ca sĩ "giàu nhất Việt Nam" tổ chức tiệc mừng 60 năm ngày cưới cho bố mẹ chồng tỉ phú

Nữ ca sĩ "giàu nhất Việt Nam" tổ chức tiệc mừng 60 năm ngày cưới cho bố mẹ chồng tỉ phú

14:51 , 03/01/2026
'Tuýt còi' nhà nghỉ ở Phú Quốc 'bùng phòng' khách Tây

'Tuýt còi' nhà nghỉ ở Phú Quốc 'bùng phòng' khách Tây

14:06 , 03/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên