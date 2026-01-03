Đẹp nao lòng những bông hoa anh đào ở miền biên viễn xứ Nghệ

Giữa nền trời xanh trong, sắc hoa dịu dàng nổi bật trên những cành cây khẳng khiu, hòa cùng làn sương sớm và không khí se lạnh đặc trưng của miền núi, mang đến cảm giác bình yên, tươi mới. Với đồng bào các dân tộc nơi đây, mùa hoa không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là tín hiệu của một năm mới nhiều hy vọng, no ấm và may mắn. (Ảnh: Rạng Đông).