Đẹp nao lòng những bông hoa anh đào ở miền biên viễn xứ Nghệ
Dưới nắng xuân dịu nhẹ những ngày đầu năm mới, các xã miền núi Nghệ An đang khoác lên mình tấm áo rực rỡ của hoa anh đào. Với đồng bào các dân tộc nơi đây, mùa hoa không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là tín hiệu của một năm mới nhiều hy vọng, no ấm và may mắn.
02-01-2026
02-01-2026
30-12-2025
Những ngày đầu năm mới, bản Phà Nọi, xã biên giới Mường Típ (tỉnh Nghệ An) khoác lên mình tấm áo hồng rực rỡ của hoa anh đào. (Ảnh: Rạng Đông).
Trên triền đồi, ven bản làng, dọc những con đường uốn lượn quanh núi, từng chùm hoa hồng phấn bung nở đồng loạt, tạo nên bức tranh thiên nhiên đẹp mê mẩn, khiến bất cứ ai đi qua cũng không khỏi dừng chân ngắm nhìn. (Ảnh: Rạng Đông).
Hoa anh đào bung nở đồng loạt báo hiệu mùa Xuân đang về nơi miền biên viễn xứ Nghệ. (Ảnh: Rạng Đông).
Tại Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mường Típ 1 điểm trường Phà Nọi, những gốc đào cổ thụ trồng quanh sân trường đồng loạt bung nở. (Ảnh: Rạng Đông).
Sắc hồng rực rỡ của hoa, hòa quyện với màu xanh của núi rừng, màu trắng của mây ngàn tạo nên một bức tranh thủy mặc mê đắm lòng người. (Ảnh: Rạng Đông).
Các em học sinh Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mường Típ 1 điểm trường Phà Nọi tung tăng nô đùa dưới tán hoa anh đào rực rỡ ở sân trường. (Ảnh: Rạng Đông).
Giữa nền trời xanh trong, sắc hoa dịu dàng nổi bật trên những cành cây khẳng khiu, hòa cùng làn sương sớm và không khí se lạnh đặc trưng của miền núi, mang đến cảm giác bình yên, tươi mới. Với đồng bào các dân tộc nơi đây, mùa hoa không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là tín hiệu của một năm mới nhiều hy vọng, no ấm và may mắn. (Ảnh: Rạng Đông).
Những ngày này, nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đã tìm về các xã miền núi Nghệ An để chiêm ngưỡng, ghi lại khoảnh khắc hoa anh đào nở rộ. (Ảnh: Rạng Đông).
Tiếng cười nói rộn ràng, những bước chân chậm rãi giữa đường hoa, những bức ảnh lưu giữ sắc xuân đã góp phần làm không khí đón năm mới thêm sôi động, ấm áp. (Ảnh: Rạng Đông).
Vẻ đẹp mong manh nhưng đầy sức sống của hoa anh đào đang trở thành điểm nhấn đặc biệt, mở ra tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm cho vùng cao Nghệ An mỗi độ xuân về. (Ảnh: Rạng Đông).
Những bông hoa anh đào rực rỡ như báo hiệu một mùa Xuân mới đang về. (Ảnh: Rạng Đông).
