Tình cảnh không thể tưởng tượng của mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Hồi tháng 11 năm ngoái, công chúng bàng hoàng trước thông tin 1 tên cướp mang theo hung khí đã đột nhập vào nhà mỹ nhân đẹp nhất thế giới Nana (After School) rồi làm bị thương 2 mẹ con nữ ca sĩ đình đám. Trong hoàn cảnh nguy hiểm, Nana cùng mẹ chống trả quyết liệt, vật lộn và khống chế được kẻ trộm ngay tại chỗ rồi lập tức báo cảnh sát. Sau cuộc xô xát, tên cướp cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện.

Tới sáng 2/1, JTBC đưa tin, Nana vừa bị tên trộm kiện ngược. Đối tượng này lập luận rằng, việc Nana khống chế hắn tương đương với hành vi cố ý giết người nhưng bất thành. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này còn lật lọng, thay đổi lời khai 1 cách tráo trở: “Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tôi không mang theo hung khí và cũng không gây thương tích cho mẹ con họ”. Cộng đồng mạng hiện vô cùng phẫn nộ với động thái mới nhất của tên cướp mang theo hung khí đột nhập nhà Nana, gọi đây là hành động “vừa ăn cướp vừa la làng”.

Nana bị tên cướp kiện ngược với cáo buộc giết người bất thành. Ảnh: Nate

Nguồn tin cho biết thêm Nana ban đầu cân nhắc tới việc xin giảm nhẹ hình phạt cho tên cướp vì xét thấy đối tượng này còn trẻ. Tuy nhiên, tới nay, phía mỹ nhân đẹp nhất thế giới đã thay đổi lập trường, quyết không thương lượng với tên trộm, đồng thời chuẩn bị khởi kiện đối tượng này vì tội vu khống.

Trước đó vào tháng 11/2025, truyền thông Hàn Quốc đưa tin 1 tên trộm có hung khí đã đột nhập nhà riêng của Nana. Sở Cảnh sát Guri thông báo họ đã bắt giữ và điều tra 1 người đàn ông ngoài 30 tuổi (tạm gọi là A). Gã này đã đột nhập vào biệt thự sang trọng của Nana vào 6 giờ sáng ngày 15/11. Thời điểm đó, Nana và mẹ của cô đều có mặt ở nhà. Tên cướp đã dùng dao uy hiếp, vòi tiền mẹ con nữ idol Hàn Quốc. Đôi bên đã xảy ra xô xát. Sau cuộc ẩu đả, A bị thương và được đưa đến bệnh viện.

Sau thông báo của cảnh sát, Sublime - công ty quản lý của Nana - đã xác nhận vụ việc nhà riêng của mỹ nhân này bị cướp đột nhập. Phía Sublime cho biết thêm mẹ Nana bị bất tỉnh, chịu thương tích nặng do hành vi tấn công vật lý của kẻ cướp. Nana cũng bị thương tích trên cơ thể. 2 mẹ con nữ ca sĩ đã được điều trị ở bệnh viện.

Mẹ Nana bất tỉnh, bị thương nặng vì hành vi tấn công của tên cướp. Nana cũng thương tích sau khi chống trả tên trộm. Ảnh: Naver

Sau quá trình điều tra, phía cơ quan chức năng xác định mẹ con Nana chỉ tự vệ chính đáng trong tình huống bị tên cướp dùng dao khống chế.

Nana sinh năm 1991, là 1 trong những thần tượng Kpop thế hệ 2 thành công, nổi tiếng nhất ở cả lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Cô được yêu thích với các phim Mask Girl, The Good Wife, Justice... Nana nhiều lần lọt danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” của TC Candler, thậm chí từng xếp ở vị trí số 1 trong hai năm liên tiếp (2014-2015).