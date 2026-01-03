Nữ ca sĩ "giàu nhất Việt Nam" tổ chức tiệc mừng 60 năm ngày cưới cho bố mẹ chồng tỉ phú

Không chỉ trang trí buổi tiệc với tông màu vàng kim, trắng ấm áp tượng trưng cho sự cao quý, bền vững và tình cảm gia đình, nữ ca sĩ còn chuẩn bị hẳn một khu vực chụp hình với hoa tươi sang trọng.

Điểm nhấn của bữa tiệc là nghi thức “Trao lại ký ức”. Hà Phương cùng các thành viên trong gia đình đã chuẩn bị những ca khúc, lời chúc đến bố mẹ chồng.

“Bí quyết hạnh phúc từ bố mẹ chồng chính là sự bao dung và tôn trọng lẫn nhau. Nhìn bố mẹ, tôi thấy một hình mẫu đẹp về hôn nhân. 60 năm không phải là khoảng thời gian ngắn, và để đi cùng nhau đến ngày hôm nay, điều quan trọng nhất chính là sự thấu hiểu và nhường nhịn”, Hà Phương chia sẻ.

Khu vực chụp ảnh check in tại bữa tiệc. Cô cùng em gái Minh Tuyết tạo dáng.

Hà Phương và ca sĩ Trần Sang hát chúc mừng bố mẹ chồng.

Vợ chồng Hà Phương và 2 cô con gái. Nữ ca sĩ giấu mặt con để con không bị truyền thông chú ý.

Bên cạnh không khí trang trọng và cảm động dành cho bố mẹ chồng, bữa tiệc cũng tràn ngập niềm vui khi nhắc đến thành tích học tập ấn tượng của con gái út trong gia đình.

Được biết, con gái thứ 2 của Hà Phương và chồng tỉ phú vừa được tuyển thẳng vào trường Đại học Brown. Đây là một trong những ngôi trường hàng đầu tại Mỹ.

Trước đó, con gái lớn của Hà Phương và tỉ phú Chính Chu cũng được tuyển thẳng vào trường đại học Columbia - cũng là một trong những ngôi trường đại học số 1 của Mỹ.

Đây cũng là dịp hiếm hoi để Hà Phương có những khoảnh khắc đầm ấm bên hai cô con gái của mình. Buổi tối càng trở nên ấm cúng hơn với sự góp mặt của cô em ruột Mình Tuyết cùng người bạn thân lâu năm như ca sĩ Trần Sang. Họ không chỉ đến để chúc mừng ông bà mà còn chia sẻ niềm vui gia đình với Hà Phương.

Vợ chồng Hà Phương chụp ảnh cùng bố mẹ chồng và gia đình.

Vợ chồng Hà Phương và khách.

Khi được hỏi về việc thường xuyên giữ kín đời tư, Hà Phương bày tỏ: "Trong cuộc sống riêng, tôi luôn muốn dành những khoảnh khắc đẹp nhất cho gia đình mình. Có những niềm vui, những thành công nhỏ, chúng tôi muốn trân trọng giữa vòng tay người thân trước khi chia sẻ rộng rãi.

Sự kiện hôm nay đặc biệt ý nghĩa vì chúng tôi có thể cùng nhau chứng kiến cột mốc 60 năm của bố mẹ chồng, và cũng ghi nhận sự trưởng thành của các con".

Không chỉ là giọng ca trữ tình, Hà Phương còn được mệnh danh là "nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam" khi sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1,5 tỷ USD, tương đương 35 nghìn tỷ đồng sau khi kết hôn với tỷ phú gốc Việt Chính Chu.