Bộ ảnh cưới chưa từng công bố của đại mỹ nhân Irene và chồng: Đẹp hơn ngôn tình, vạn vật phải đổ rạp

Hôn lễ của nữ người mẫu xinh đẹp nức tiếng Hàn Quốc Irene và 1 doanh nhân đã diễn ra hồi tháng 5 năm ngoái, là 1 trong những sự kiện phủ kín mạng xã hội vào thời điểm đó. Tới sáng 2/1, tờ Koreaboo đưa tin, Irene vừa chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh cưới chưa từng công bố trước đây, hút ngay lượng tương tác khổng lồ.

Trong bộ hình vừa được chia sẻ, Irene thu hút mọi ánh nhìn nhờ nhan sắc tuyệt mỹ cùng thân hình hoàn hảo trứ danh. Đặc biệt, khoảnh khắc cặp đôi trao nhau ánh mắt thâm tình đã khiến mạng xã hội bùng nổ vì quá đỗi ngọt ngào chẳng khác gì 1 cảnh phim lãng mạn. Thậm chí, không ít khán giả còn khen ngợi màn tương tác của Irene cùng ông xã doanh nhân là đẹp và đỉnh hơn cả thước phim ngôn tình. Vạn vật như đổ rạp trước visual tựa nữ thần của Irene và bầu không khí ngập tràn màu hồng đến từ cặp vợ chồng người mẫu - doanh nhân.

Nữ người mẫu xinh đẹp Irene chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh cưới chưa từng công bố. Trong hình, cô nắm chặt tay ông xã không rời trong hôn lễ. Gương mặt cô sáng bừng niềm hạnh phúc, khiến người hâm mộ cũng thấy vui lây. Ảnh: Instagram nhân vật

Khoảnh khắc Irene đắm đuối nhìn chồng doanh nhân đã chiếm trọn spotlight, nhận được phản ứng bùng nổ từ công chúng vì đẹp hơn cả cảnh phim ngôn tình. Ảnh: Instagram nhân vật

Nhan sắc quyến rũ ở tuổi 38 cùng vóc dáng tuyệt mỹ của đại mỹ nhân được khoe trọn trong bộ váy cưới tinh khôi. Ảnh: Instagram cá nhân

Cũng trong bài đăng trên trang cá nhân mới đây, Irene còn để lại dòng thông điệp ngọt ngào khi hồi tưởng về cuộc hôn nhân hạnh phúc với ông xã: "Hôn nhân đã dạy cho tôi thấy sự tuyệt vời khi được trưởng thành cùng 1 ai đó . Hôn nhân là việc lựa chọn ở bên nhau mỗi ngày. Tôi học được rằng tình yêu không chỉ nằm ở những buổi lễ kỷ niệm lớn lao, mà còn nằm trong ngay chính những khoảnh khắc đời thường nhỏ bé. Hôn nhân đã thay đổi cách nhìn của tôi về bản thân, đồng thời làm thay đổi cách tôi định nghĩa từ ‘nhà’. Năm vừa qua nhắc nhở tôi rằng cuộc sống không cần phải quá vội vã. Sự trưởng thành có thể đến 1 cách dịu dàng, từ tốn. Chỉ cần chúng ta xuất hiện cùng với sự quan tâm dành cho nhau là đủ rồi. Tôi đã khép lại 1 năm vừa qua với lòng biết ơn dâng trào, đồng thời đang hào hứng chờ đợi tương lai phía trước".

Còn nhớ Irene tổ chức hôn lễ cổ tích với chồng doanh nhân hồi tháng 5 năm ngoái. Trong bộ váy cưới tinh khôi, Irene khiến cả khán phòng phải trầm trồ trước diện mạo cực sang chảnh cùng thần thái ngút ngàn. Trước đó vào hồi tháng 1 năm ngoái, nữ người mẫu đăng tâm thư tuyên bố kết hôn và dành nhiều lời ngọt ngào cho người bạn đời: "Tôi cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được người đàn ông mà mình muốn gắn bó cùng trong suốt quãng đời còn lại".

Irene đẹp rung động lòng người trong ngày trọng đại của đời mình. Ảnh: Naver

Irene có tên đầy đủ là Irene Kim, nổi tiếng tại xứ sở kim chi nhờ nhan sắc cuốn hút cùng thân hình quyến rũ. Cô từng có vinh dự được xuất hiện trên trang bìa loạt tạp chí thời trang danh tiếng khắp châu Á như Cosmopolitan Hàn, Harper’s Bazaar Hàn, Elle Thái, Marie Claire Đài Loan (Trung Quốc)... và làm người mẫu cho nhiều thương hiệu lớn.

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Irene Kim còn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng khi xuất hiện trên show truyền hình Hangout with Yoo hồi năm 2019.