Ai bằng Văn Thanh nữa, bạn gái ốm "ting ting" 500 triệu, 20/10 tặng iPhone 17, mua nhà cho nàng để tên chung

Không chỉ là một hậu vệ thép trên sân cỏ, Vũ Văn Thanh còn đang khẳng định là một "người yêu quốc dân" trong lòng người hâm mộ. Những màn tặng quà "khủng" cho bạn gái hot girl Trần Bích Hạnh không chỉ cho thấy sự giàu có mà còn minh chứng cho sự cưng chiều hết mực của nam cầu thủ sinh năm 1996.

Kể từ khi công khai mối quan hệ vào tháng 4/2025, chuyện tình giữa Vũ Văn Thanh và "hot girl phòng gym" Trần Bích Hạnh đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông. Nếu như Văn Thanh là ngôi sao sáng của bóng đá Việt Nam với mức thu nhập thuộc hàng top, thì Bích Hạnh cũng không hề kém cạnh khi là một người mẫu ảnh, doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực thẩm mỹ. Tuy nhiên, sự "chịu chi" của Văn Thanh dành cho người yêu vẫn khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục.

Văn Thanh hết lòng vì bạn gái (Ảnh: FBNV)

"Liều thuốc" trị giá 500 triệu đồng

Mới đây nhất, cộng đồng mạng lại được một phen "dậy sóng" khi Trần Bích Hạnh công khai ảnh chụp màn hình giao dịch ngân hàng. Theo nội dung chia sẻ, trong lúc cô đang mệt mỏi vì ốm sốt, Văn Thanh đã ngay lập tức chuyển khoản số tiền 499.999.999 đồng (xấp xỉ 500 triệu đồng) kèm lời nhắn nhủ ngọt ngào. Đây có lẽ là "liều thuốc" tinh thần đắt giá nhất mà một nàng WAG từng nhận được.

Đáng chú ý hơn cả là cách hành xử của Bích Hạnh trước sự hào phóng của bạn trai. Thay vì vung tay vào những món đồ xa xỉ, cô tiết lộ đã gom tất cả số tiền được tặng vào sổ tiết kiệm.

Căn nhà chung và sự tin tưởng tuyệt đối

Sự chịu chi của Văn Thanh không chỉ dừng lại ở những con số "ting ting" trên điện thoại. Hồi tháng 7/2025, người hâm mộ thực sự ngỡ ngàng khi biết nam hậu vệ đã chi trả 100% tiền mua một căn nhà mới nhưng lại chủ động để bạn gái đứng tên chung trong sổ đỏ. Trong giới cầu thủ, việc công khai tài sản chung khi chưa chính thức kết hôn là điều hiếm thấy, cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối mà Văn Thanh dành cho Bích Hạnh.

Chưa dừng lại ở đó, Bích Hạnh còn tiết lộ một chi tiết gây sốc khi các khoản lương và thưởng hàng tháng của Văn Thanh đều được anh đăng ký nhận trực tiếp bằng số tài khoản của bạn gái. Việc giao toàn bộ "tay hòm chìa khóa" cho người yêu là minh chứng rõ nhất cho việc nam cầu thủ đã coi Bích Hạnh là người bạn đời gắn bó mật thiết.

Cả hai mua nhà chung và còn đi xe giống nhau (Ảnh: FBNV)

Chiều chuộng từ những điều nhỏ nhất

Bên cạnh những món quà giá trị lớn, Văn Thanh còn rất tâm lý khi luôn cập nhật những món đồ công nghệ mới nhất cho bạn gái. Dịp 20/10 vừa qua, anh đã sớm đặt mua chiếc iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam thời thượng để làm quà tặng. Bích Hạnh từng hạnh phúc tâm sự rằng ở bên cạnh Văn Thanh, cô không phải đụng tay làm bất cứ việc gì vì luôn được anh chăm sóc, để ý từ những chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày.

Văn Thanh tặng điện thoại iPhone tặng bạn gái (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, cả hai thường xuyên gọi nhau là "vợ - chồng" và đã cập nhật trạng thái "Đã đính hôn" trên trang cá nhân. Những động thái này, kết hợp với việc Văn Thanh liên tục đầu tư mạnh tay cho tương lai chung, khiến người hâm mộ tin rằng một "đám cưới thế kỷ" của làng bóng đá Việt sẽ không còn xa.

Có thể thấy, sau những thăng trầm trong sự nghiệp và tình cảm, Vũ Văn Thanh đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất. Sự hào phóng của anh dành cho bạn gái không chỉ nằm ở giá trị vật chất, mà còn là lời khẳng định về một mối quan hệ nghiêm túc, trách nhiệm và đầy sự tôn trọng đến nửa kia.