Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triệu Vy hết bị cấm sóng

02-01-2026 - 15:07 PM | Lifestyle

Triệu Vy ngày càng hoạt động tự do trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Đây là tín hiệu cho thấy nữ diễn viên không bị cấm sóng như vài năm trước.

Trang Sina đưa tin mới đây Triệu Vy đã xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp của thương hiệu rượu do cô sản xuất. Đây là một trong những nguồn thu nhập chính của ngôi sao Hoàn Châu cách cách hiện tại. Trước đó, cô chỉ gọi điện thoại tới trò chuyện cùng fan, nhưng khi người hâm mộ bày tỏ mong muốn được gặp nữ diễn viên, Triệu Vy đã bất ngờ tới buổi livestream của thương hiệu.

Theo Sina, việc Triệu Vy xuất hiện công khai trên buổi phát sóng trực tiếp ở nền tảng Douyin, cho thấy giới hạn dành cho nữ diễn viên ngày càng được mở rộng. Trước đó, sau khi bất ngờ bị xóa tên khỏi các tác phẩm phim ảnh, bị rút khỏi giải thưởng, Triệu Vy mất hơn 3 năm biến mất trên mọi nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc. Cô chỉ có thể cập nhật tình hình thông qua trang Instagram.

Triệu Vy xuất hiện công khai trên nền tảng Douyin.

Bên cạnh việc Triệu Vy xuất hiện công khai trên mạng xã hội, bộ phim Hoàn Châu cách cách cũng được đài truyền hình Hồ Nam đăng ký mở tài khoản Weibo sau 28 năm và đính kèm tên của tất cả dàn diễn viên. Đây là tín hiệu cho thấy nữ diễn viên không bị cấm sóng như vài năm trước, trong quá khứ, Triệu Vy từng bị xóa tên ra khỏi tác phẩm này.

Trong một năm qua, Triệu Vy thường xuyên được bắt gặp tại sân bay để đi du lịch nhiều nơi. Thái độ của nữ diễn viên cho thấy cô không bị ảnh hưởng bởi những vụ thua kiện liên tiếp hay đóng băng tài sản. Trước đó, những sự cố tài chính liên tiếp khiến các công ty của Triệu Vy sụp đổ theo dây chuyền, nữ diễn viên không còn khả năng trả nợ khi thua kiện.

Tuy nhiên, một tài khoản mạng xã hội có tên Kim Dịch Tư Vấn cho rằng nữ diễn viên giấu giếm tài sản ở nước ngoài: "Triệu Vy thật ác, tài sản thì giấu hết ở nước ngoài, nợ nần lại để trong nước, còn định tách biệt trách nhiệm tài chính", người này cho rằng mình đã biết được cách Triệu Vy né tránh việc trả nợ và vẫn có thể sống thoải mái.

Cô còn vướng tin liên quan đến đường dây buôn người sang Myanmar, tuy nhiên anh trai đã thay mặt nữ diễn viên phủ nhận, khẳng định kiện những đơn vị truyền thông, cá nhân bịa đặt để hạ bệ uy tín Triệu Vy.

Triệu Vy được trở lại dàn diễn viên Hoàn Châu cách cách.

Các trang truyền thông Trung Quốc cho rằng việc anh trai Triệu Vy tích cực đâm đơn kiện các tin đồn bịa đặt và việc nữ diễn viên dần xuất hiện thường xuyên trước truyền thông cho thấy khả năng quay lại giới giải trí kiếm tiền của cô.

Sự thật “tâm sinh tướng” của Triệu Vy

Theo Minh Vũ

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ trong 2025, Việt Nam “giữ chân” hơn 21 triệu lượt khách quốc tế: Không phải khách Tây, đây mới là 3 thị trường đang trỗi dậy mạnh mẽ

Chỉ trong 2025, Việt Nam “giữ chân” hơn 21 triệu lượt khách quốc tế: Không phải khách Tây, đây mới là 3 thị trường đang trỗi dậy mạnh mẽ Nổi bật

Nữ đại gia 30 năm sưu tầm đồ gỗ, bán đấu giá thu về hơn 7700 tỷ đồng nhưng thứ bà giữ lại không phải là tiền

Nữ đại gia 30 năm sưu tầm đồ gỗ, bán đấu giá thu về hơn 7700 tỷ đồng nhưng thứ bà giữ lại không phải là tiền Nổi bật

5 nghệ sĩ GenZ showbiz Việt được dự đoán bùng nổ trong năm 2026

5 nghệ sĩ GenZ showbiz Việt được dự đoán bùng nổ trong năm 2026

14:36 , 02/01/2026
Gia tộc tỷ phú gốc Hoa ở Thái Lan và bí quyết giàu 'nứt vách' vẫn hòa thuận

Gia tộc tỷ phú gốc Hoa ở Thái Lan và bí quyết giàu 'nứt vách' vẫn hòa thuận

14:00 , 02/01/2026
4 cây cảnh "đổi vận" cho chủ, nhà giàu nào cũng chuộng: Càng trồng càng lắm lộc, nhiều vận may

4 cây cảnh "đổi vận" cho chủ, nhà giàu nào cũng chuộng: Càng trồng càng lắm lộc, nhiều vận may

13:25 , 02/01/2026
Đám hỏi của chú rể Mông Cổ và cô dâu Việt khiến MXH choáng váng vì 6 tráp cưới lạ lùng chưa từng thấy

Đám hỏi của chú rể Mông Cổ và cô dâu Việt khiến MXH choáng váng vì 6 tráp cưới lạ lùng chưa từng thấy

13:01 , 02/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên