5 nghệ sĩ GenZ showbiz Việt được dự đoán bùng nổ trong năm 2026

2025 được xem là một năm bứt phá ngoạn mục của các tân binh trong làng nhạc Việt . Với những dấu ấn để lại trong năm qua, 5 cái tên dưới đây được dự đoán sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2026.

Nguyễn Hùng

Sinh năm 1999, Nguyễn Hùng từng có 10 năm tập luyện và thi đấu Taekwondo. Anh cũng từng là một vũ công. Ngoài ra, anh đã có thời gian làm bartender tại một quán cà phê trước khi theo đuổi ca hát.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của Nguyễn Hùng khi con đường âm nhạc của anh thay đổi chỉ trong thời gian ngắn. Từ một nghệ sĩ Indie quen thuộc với sân khấu nhỏ và lượng khán giả khiêm tốn, Nguyễn Hùng nhanh chóng bước ra trước những đám đông hàng nghìn người.

Nguyễn Hùng là nhân tố mới ấn tượng nhất trong năm qua.

Ca khúc Phép màu đã giúp tên tuổi anh được nhắc đến rộng rãi và xuất hiện đều đặn trên nhiều sân khấu lớn. Giữa năm 2025, Nguyễn Hùng tiếp tục sở hữu thêm một "bản hit quốc dân" Còn gì đẹp hơn (nhạc phim Mưa đỏ ).

Hai ca khúc nổi tiếng cũng giúp Nguyễn Hùng lọt vào đề cử của nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong năm. Giữa một thị trường nhiều xu hướng, Nguyễn Hùng cho thấy những ca từ đẹp và xuất phát từ trải nghiệm thật vẫn luôn có sức mạnh bền bỉ để chạm đến trái tim người nghe.

buitruonglinh

buitruonglinh (Bùi Trường Linh) là một trong những nhân tố Gen Z tạo dư chấn rõ nét trong năm 2025 với danh hiệu Á quân Anh trai say hi mùa 2. Nam ca sĩ sinh năm 1999 được đánh giá cao ở tư duy sáng tác sắc sảo, chất giọng giàu cảm xúc và phong cách trình diễn có chiều sâu.

buitruonglinh gây ấn tượng bởi sự đa tài.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao 1,85 m, buitruonglinh còn ghi điểm nhờ khả năng sáng tác, chơi piano và violin. Trước khi đến với chương trình, anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đứng sau loạt ca khúc triệu view như Đường tôi chở em về, Dù cho mai về sau, Yêu người có ước mơ...

Gần đây, ca khúc Thịnh vượng Việt Nam tiếp tục giúp anh ghi dấu ấn tại nhiều sự kiện lớn và lọt đề cử âm nhạc truyền cảm hứng năm 2025.

Với màu giọng đặc trưng “nghe là nhận ra” và hướng đi khác biệt tại Vpop, buitruonglinh được kỳ vọng sẽ là gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ kế tiếp.

Orange

Năm 2025 đánh dấu sự "hồi sinh" rực rỡ của Orange tại chương trình Em xinh say hi . Tại chương trình, nữ ca sĩ dần thoát khỏi hình ảnh dè dặt, tự ti của những ngày đầu vào nghề. Tham gia Em xinh say hi , Orange gây ấn tượng với sự tự tin rõ rệt, thể hiện trọn vẹn thực lực qua chất giọng giàu nội lực cùng khả năng sáng tác chắc tay.

Orange được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2026.

Với giọng hát nội lực và khả năng sáng tác, 2026 sẽ là năm Orange tiếp tục phát triển sự nghiệp mạnh mẽ.

Lamoon

Năm 2025 có thể xem là cột mốc bùng nổ của Lamoon khi cái tên này liên tục thu hút sự chú ý xuyên suốt năm. Ngay từ đầu năm, Lamoon gây ấn tượng mạnh với vai Út Khờ trong phim điện ảnh Địa đạo. Giữa năm, nữ ca sĩ sinh năm 2003 tiếp tục tạo dấu ấn tại Em xinh say hi.

Điểm nổi trội của Lamoon chính là việc khéo léo kết hợp chất liệu dân gian với tinh thần hiện đại, cùng ca từ được trau chuốt kỹ lưỡng. Sau chương trình, Lamoon nhanh chóng ra mắt album đầu tay với âm nhạc mang bản sắc riêng.

Lamoon có một năm 2025 để lại nhiều ấn tượng.

Dù hướng đi kết hợp giữa dân gian và hiện đại không còn xa lạ với thị trường Việt, cô vẫn quyết định theo đuổi nó theo cách của mình.

Sơn.K

Sơn.K cũng là một trong những cái tên nổi bật nhất tại Anh trai say hi 2025 . Từ những vòng đầu, nam ca sĩ nhanh chóng gây ấn tượng bằng chất giọng cuốn hút và tính cách duyên dáng, được khán giả gọi vui là “ông cụ non”.

Sơn.K bứt phá từ "Anh trai say hi".

Một trong những yếu tố quan trọng giúp ca sĩ sinh năm 2001 tạo dấu ấn chính là việc anh luôn bước vào hành trình với mục tiêu rõ ràng, biết bản thân muốn gì và cần làm gì.

Sau chương trình, Sơn.K thu hút một lượng khán giả không nhỏ. Đây cũng là động lực để anh bứt phá nhiều hơn trong năm 2026.