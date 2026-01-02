2026 làm được 3 việc này thì tiền tự chảy vào túi

Nhiều người nghĩ rằng năm mới muốn “khấm khá”, chắc chắn phải làm thêm việc để tăng thu nhập. Điều đó đương nhiên là đúng, chẳng có gì phải bàn nhưng cũng không phải là cách duy nhất. Ngay cả khi không thêm việc, không thêm nguồn thu, tình hình tài chính vẫn có thể khá hơn, tiền vẫn tự động sinh lời nếu làm được 3 điều dưới đây.

1 - Tiết kiệm tự động

Lý do phổ biến không ít người mãi chẳng tiết kiệm nổi chính là: Đợi tiêu hết, dư bao nhiêu mới gửi tiết kiệm. Cách này thì linh hoạt và “dễ thở” cho việc mua sắm, chi tiêu nhưng cái giá phải trả là khó hình thành kỷ luật tiết kiệm, thậm chí mãi chẳng tiết kiệm được đồng nào.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Tiết kiệm tự động giải quyết triệt để vấn đề đó. Ngay khi có thu nhập, một phần tiền được chuyển thẳng sang tài khoản tiết kiệm, trước khi bạn kịp nghĩ xem nên tiêu gì. Bạn không cần phải tự nhắc mình “tháng này nhớ tiết kiệm”.

Chỉ cần cài đặt chế độ tiết kiệm tự động trên ứng dụng ngân hàng là yên tâm tháng nào cũng cất được 1 khoản.

2 - Đầu tư đều đặn, có kỷ luật

Nhiều người nghe đến đầu tư là nghĩ ngay đến việc phải canh bảng giá, chọn thời điểm hay am hiểu thị trường,... Cách nghĩ này không sai nhưng lại khiến đầu tư trở thành một việc căng thẳng, nhiều áp lực. Trên thực tế, để tiền sinh sôi một cách bền vững, điều quan trọng không kém kiến thức chính là tính kỷ luật.

Đầu tư đều đặn nghĩa là bạn trích ra một khoản cố định mỗi tháng để đầu tư, bất kể thị trường đang lên hay xuống. Khi có kỷ luật, bạn không bị cuốn theo cảm xúc đám đông, không hoảng loạn lúc thị trường biến động, cũng không hưng phấn quá mức khi thấy lợi nhuận ngắn hạn.

Tiền được đưa vào đầu tư như một thói quen tài chính, không phải một quyết định ngẫu hứng.

3 - Không tăng chi tiêu vô tội vạ

Một sai lầm rất phổ biến là cứ hễ thu nhập tăng thì chi tiêu cũng tăng theo, thậm chí tăng vượt cả mức tăng của thu nhập.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Lúc mới có thêm tiền, những khoản chi mới nghe có vẻ hợp lý và “xứng đáng”, nhưng dần dần, mức sống bị đẩy lên cao lúc nào không hay. Kết quả là dù kiếm được nhiều hơn, cảm giác thiếu tiền vẫn không biến mất.

Thế nên đừng tăng chi tiêu vô tội vạ. Khi bạn không vội vàng nâng chuẩn sống, phần tiền tăng thêm sẽ tự động trở thành tiền dư, và khoản dư này chính là nền tảng để tiết kiệm và đầu tư. Chỉ cần giữ cho chi tiêu không vượt quá tầm kiểm soát, tiền sẽ ở lại với bạn nhiều hơn mỗi tháng. Sau một thời gian, bạn sẽ thấy mình có nhiều lựa chọn hơn về tài chính, ít áp lực hơn và chủ động hơn trong các quyết định lớn của cuộc sống.