Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ronaldo cưới cô gái nhà nghèo, đám cưới được mong chờ nhất năm 2026

02-01-2026 - 10:46 AM | Lifestyle

Năm 2026, làng bóng đá thế giới háo hức chờ đám cưới của Ronaldo.

Sau gần một thập kỷ bên nhau với biết bao thăng trầm, cuối cùng "cú sút" quan trọng nhất cuộc đời Cristiano Ronaldo đã được ấn định. Thông tin CR7 chính thức chốt địa điểm tổ chức hôn lễ với Georgina Rodriguez vào tháng 8/2026 đang khiến hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới vỡ òa trong hạnh phúc.

Ronaldo cưới cô gái nhà nghèo, đám cưới được mong chờ nhất năm 2026- Ảnh 1.

Truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin Ronaldo cưới năm 2026 (Ảnh: IGNV)

Kể từ thông báo đính hôn gây bão mạng xã hội vào tháng 8/2025, người hâm mộ đã không ngừng đếm ngược ngày siêu sao người Bồ Đào Nha đưa nàng thơ của mình vào lễ đường. Với Ronaldo, Georgina không chỉ là bạn đời mà còn là hậu phương vững chắc, người đã cùng anh đi qua những vinh quang tại châu Âu cho đến hành trình mới tại Saudi Arabia.

Theo tờ Jornal da Madeira, không chọn những thành phố xa hoa như Paris hay London, Ronaldo quyết định đưa ngày trọng đại nhất đời mình về Madeira – hòn đảo nơi anh đã sinh ra và bắt đầu giấc mơ bóng đá. Hôn lễ sẽ được cử hành tại nhà thờ Funchal. Đây là lựa chọn đầy tinh tế khi nhà thờ này nằm rất gần bệnh viện nơi Ronaldo chào đời, tạo nên một vòng lặp ý nghĩa. Sau phần nghi lễ, một bữa tiệc xa hoa sẽ được tổ chức tại một khách sạn hạng sang tại Madeira, nơi dự kiến quy tụ dàn siêu sao bóng đá, Hollywood và những nhân vật quyền lực nhất thế giới.

Đám cưới của Ronaldo vào năm 2026 chắc chắn sẽ là một dấu mốc đặc biệt với người hâm mộ bóng đá thế giới, khép lại một chương rực rỡ và mở ra một trang mới đầy viên mãn cho huyền thoại mang áo số 7.

Georgina Rodriguez sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động bình thường ở Argentina, sau đó chuyển đến Tây Ban Nha. Trước khi gặp Ronaldo, cô làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng Gucci ở Madrid và sống trong căn hộ thuê khiêm tốn. Năm 2016, định mệnh đưa cô gặp Ronaldo khi anh ghé mua sắm tại cửa hàng. Không hào nhoáng, không được hậu thuẫn bởi danh tiếng, Georgina bước vào đời CR7 bằng sự tự nhiên và giản dị nhất.

Tại sao Ronaldo lại được gặp gỡ Tổng thống Donald Trump?

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Nha Trang, Phú Quốc, đây là nơi đón đông khách thứ 3 Việt Nam năm 2025: Chỉ sau Hà Nội, TP.HCM

Không phải Nha Trang, Phú Quốc, đây là nơi đón đông khách thứ 3 Việt Nam năm 2025: Chỉ sau Hà Nội, TP.HCM Nổi bật

Đón năm mới kiểu phú bà triệu đô: Đi Maldives tận hưởng bình yên bên gia đình vì sợ nhất 1 điều ở con trai

Đón năm mới kiểu phú bà triệu đô: Đi Maldives tận hưởng bình yên bên gia đình vì sợ nhất 1 điều ở con trai Nổi bật

Không phải mua vàng hay đầu tư: Đây mới là việc đầu tiên cần làm để “tiền đẻ ra tiền”!

Không phải mua vàng hay đầu tư: Đây mới là việc đầu tiên cần làm để “tiền đẻ ra tiền”!

10:15 , 02/01/2026
Khung hình gây náo loạn đầu năm của Hoa hậu cao nhất Việt Nam và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Khung hình gây náo loạn đầu năm của Hoa hậu cao nhất Việt Nam và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

09:45 , 02/01/2026
Mỹ nhân vung 760 tỷ cưỡi trăn 30m, 20 sinh vật chạy khắp SVĐ khiến 120.000 người “bị hạ gục”

Mỹ nhân vung 760 tỷ cưỡi trăn 30m, 20 sinh vật chạy khắp SVĐ khiến 120.000 người “bị hạ gục”

09:18 , 02/01/2026
"Bảo bối" phong thủy mới cho Tết Bính Ngọ 2026: Tên nghe sang chảnh, bé xíu xiu mà hút lộc cả năm

"Bảo bối" phong thủy mới cho Tết Bính Ngọ 2026: Tên nghe sang chảnh, bé xíu xiu mà hút lộc cả năm

09:16 , 02/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên