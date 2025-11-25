Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Messi hay Ronaldo mới là đỉnh cao?

Cuộc đua của Messi và Ronaldo.

Dù đã bước sang tuổi xế chiều của sự nghiệp, Messi và Ronaldo chưa bao giờ hết gây sốt. Nếu trước đây người ta chỉ quan tâm ai ghi nhiều bàn thắng hơn, thì giờ đây cuộc đua của hai siêu sao này còn lan sang cả Instagram, mạng xã hội và tầm ảnh hưởng toàn cầu. Mỗi động thái nhỏ của họ đều có thể trở thành “trend” khiến fan điên đảo, bàn tán không ngớt.

Trên sân cỏ, Messi và Ronaldo vẫn chứng minh sức mạnh vượt thời gian. Messi vừa thiết lập kỷ lục mới khi trở thành cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nhất cấp đội tuyển quốc gia, nâng tổng số kiến tạo lên con số 61. Ronaldo vẫn giữ vững ngôi vua ghi bàn vòng loại World Cup với 41 pha lập công. Tuổi đời không còn trẻ, nhưng phong độ và khát khao của hai ngôi sao này vẫn khiến các cầu thủ trẻ phải dè chừng.

Màn so kè khó phân thắng bại nhất lịch sử bóng đá

Nhưng không chỉ trên sân, cuộc chiến giữa Messi và Ronaldo giờ còn diễn ra trên mạng xã hội. Chỉ với một bức ảnh đăng Instagram về chuyến thăm sân cũ, Messi đã hút hơn 33 triệu lượt thích. Ronaldo cũng chẳng kém cạnh khi đăng bài về chuyến thăm Nhà Trắng, được Tổng thống Mỹ tiếp đón, và con số tương tác lên tới 26 triệu lượt thích. Tổng cộng, chỉ hai bài đăng gần đây thôi, họ đã “hốt” gần 59 triệu lượt tương tác, một con số khiến bất kỳ ngôi sao nào cũng phải ghen tị.

Trong top 20 bài đăng nhiều lượt thích nhất Instagram, mỗi người họ chiếm tới 6 vị trí. Điều này chứng minh một điều rằng cả Messi và Ronaldo không chỉ là những cầu thủ xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá, mà còn là những “ông hoàng mạng xã hội”, biết cách duy trì hình ảnh, kết nối fan và phát triển thương hiệu cá nhân một cách cực kỳ chuyên nghiệp.

Cuộc đua giữa Messi và Ronaldo giờ đây không còn chỉ là bàn thắng hay danh hiệu nữa. Nó là sự so kè về tầm ảnh hưởng, là cách họ chinh phục trái tim người hâm mộ toàn cầu bằng mọi phương tiện có thể. Tuổi tác chưa bao giờ là rào cản, và dù ai hơn ai, cuộc đua vẫn chưa có hồi kết. Fan trên toàn thế giới vẫn háo hức dõi theo từng động thái, từng bài đăng, từng pha lập công của hai siêu sao này.

Một điều chắc chắn là Messi và Ronaldo đã biến cuộc cạnh tranh của họ thành hiện tượng toàn cầu. Trên sân cỏ hay trên mạng xã hội, hai cái tên này vẫn khiến thế giới bóng đá “nghẹt thở”, và cuộc đua giữa họ sẽ còn tiếp diễn, đầy kịch tính và chẳng bao giờ hết hot.

