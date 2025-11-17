Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ronaldo uống nước ngọt có gì mà gây sốc?

17-11-2025 - 20:22 PM | Lifestyle

Ronaldo là biểu tượng của chế độ ăn uống khoa học, giờ gây hoang mang vì uống nước ngọt.

Cristiano Ronaldo từ lâu được biết đến không chỉ là một siêu sao bóng đá, mà còn là hình mẫu của lối sống khoa học và chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt. Cầu thủ người Bồ Đào Nha nổi tiếng với việc duy trì chế độ ăn uống cân đối, giàu protein, rau xanh, ngũ cốc và đặc biệt là uống nhiều nước lọc, hạn chế tối đa đồ ngọt và nước có gas. Hình ảnh Ronaldo loại bỏ chai nước ngọt có ga trên bàn họp báo Euro 2020 trở thành biểu tượng cho lối sống lành mạnh của anh.

Ronaldo dẹp 2 chai Coca-Cola đặt trước mặt trong một cuộc hop báo và giơ chai nước lọc

Tuy nhiên, mới đây, hình ảnh Ronaldo cầm lon nước ngọt từ tay đồng đội João Félix và uống trước khi vào đường hầm đã gây xôn xao. Khoảnh khắc này lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ và hoang mang. Một số người còn bày tỏ nghi ngờ liệu đây có phải là sự thật hay chỉ là video bị cắt ghép.

Hình ảnh gây sốc của Ronaldo khi uống nước ngọt

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn, nhưng việc Ronaldo uống nước ngọt đối lập hoàn toàn với hình ảnh “vị vua của chế độ ăn uống khoa học” mà công chúng vẫn quen thấy. Điều này cũng cho thấy, ngay cả những siêu sao với chế độ nghiêm ngặt cũng có thể đôi khi “buông lỏng” để tận hưởng những điều nhỏ bé, bình thường trong cuộc sống.

Hình ảnh này một lần nữa khơi gợi tranh luận liệu những thói quen dinh dưỡng của siêu sao có phải lúc nào cũng hoàn hảo, hay cũng cần sự linh hoạt để cân bằng giữa sức khỏe và cuộc sống thường nhật?

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

