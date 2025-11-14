35 tỷ đồng trên cổ tay của Ronaldo

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cristiano Ronaldo gây choáng khi đeo đồng hồ kim cương trong buổi phỏng vấn với Piers Morgan.

Siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh đẳng cấp và độ chịu chi của mình khi xuất hiện trong buổi phỏng vấn độc quyền với nhà báo Piers Morgan, cùng chiếc đồng hồ kim cương có giá trị ước tính hơn 1,1 triệu bảng Anh (hơn 35 tỷ đồng).

Theo The Sun, Ronaldo đeo mẫu Jacob & Co. Twin Turbo Furious Baguette là một trong những phiên bản giới hạn đắt đỏ nhất của thương hiệu Jacob & Co. Chiếc đồng hồ được chế tác từ vàng trắng 18K, đính hơn 360 viên kim cương baguette và chỉ có 18 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới.

Không chỉ gây chú ý bởi vẻ ngoài xa hoa, chiếc đồng hồ này còn sở hữu những chi tiết kỹ thuật tinh xảo bậc nhất, bao gồm hai tourbillon ba trụcchức năng điểm chuông phút, những tính năng vốn chỉ xuất hiện trên các mẫu đồng hồ hạng sang hiếm hoi. Giá trị của phiên bản này được định giá khoảng 1,25 triệu euro (tương đương 1,1 triệu bảng Anh).

Ronaldo vốn nổi tiếng là người đam mê đồng hồ xa xỉ. Trong bộ sưu tập cá nhân, anh sở hữu hàng loạt mẫu đến từ các thương hiệu danh tiếng như Rolex, Hublot, Franck Muller và Jacob & Co., với tổng giá trị lên đến hàng chục triệu bảng. Tuy nhiên, mẫu Twin Turbo Furious Baguette được xem là chiếc đồng hồ đắt giá và nổi bật nhất mà anh từng mang trong các sự kiện công khai.

Bên cạnh phụ kiện xa xỉ, nội dung buổi trò chuyện với Piers Morgan cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt. Trong cuộc phỏng vấn, Ronaldo khẳng định World Cup 2026 sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của mình. Anh cho biết vẫn duy trì động lực và thể trạng để hướng tới mục tiêu lớn này.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng nhắc lại quãng thời gian thi đấu tại Manchester United, thẳng thắn cho rằng đội bóng cũ "thiếu cấu trúc và đang đi sai hướng", dù vẫn sở hữu tiềm năng phát triển rất lớn. Những chia sẻ này tiếp tục cho thấy cá tính mạnh mẽ và tinh thần dám nói thật, điều vốn đã trở thành "thương hiệu" của CR7.

Ở khía cạnh cá nhân, Ronaldo không ngần ngại khẳng định sức ảnh hưởng của mình: "Không ai nổi tiếng hơn tôi trên thế giới", anh nói trong một đoạn phỏng vấn khác. Với hơn 650 triệu người theo dõi trên Instagram, tuyên bố của siêu sao 40 tuổi không hề quá lời.

Bộ sưu tập siêu xe đồ sộ của Cristiano Ronaldo

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

