Tin được không: Ronaldo không nhớ nổi mình có bao nhiêu chiếc xe trong BST siêu xe 700 tỷ đáng gờm nhất thế giới

Cristiano Ronaldo - siêu sao bóng đá đầu tiên trở thành tỷ phú của làng túc cầu - mới đây khiến fan choáng váng khi tiết lộ rằng anh không còn nhớ nổi mình sở hữu bao nhiêu chiếc xe.

Trong buổi trò chuyện với Piers Morgan, Ronaldo cười nói: "Thật lòng mà nói, tôi không nhớ nổi nữa. Nếu phải đoán, chắc khoảng 40 hoặc 41 chiếc gì đó. Tôi thích Bugatti lắm, chúng thật sự là những 'con quái thú khác biệt'".

Theo The Sun, sau khi chi thêm 3,2 triệu bảng (hơn 110 tỷ đồng) cho siêu phẩm Bugatti Tourbillon, tổng giá trị bộ sưu tập xe của Ronaldo đã tăng vọt lên 22 triệu bảng Anh (khoảng 760 tỷ đồng) - khiến nó trở thành một trong những bộ sưu tập xe cá nhân đắt giá nhất thế giới.

Ronaldo cho biết anh mua chiếc Bugatti mới này như một khoản "đầu tư", dù hiển nhiên chuyện xăng xe chưa bao giờ là nỗi lo của anh.

Từ Porsche Cayenne đến dàn siêu xe hiếm nhất hành tinh

Đam mê tốc độ của Ronaldo bắt đầu từ khi anh gia nhập Manchester United thời niên thiếu. Chiếc xe đầu tiên anh sở hữu là Porsche Cayenne giá 67.500 bảng (khoảng 2,3 tỷ đồng) - một khởi đầu khá khiêm tốn so với dàn "chiến mã" triệu bảng hiện tại.

Sau đó, CR7 lần lượt bổ sung vào garage những mẫu xe đình đám như Ferrari, Lamborghini và Audi - nhờ hợp đồng tài trợ với Real Madrid. Thời ở Tây Ban Nha, anh từng lái Audi RS5, R8 và S8 trước khi "nâng cấp" toàn bộ dàn xe khi sang Juventus năm 2018.

Kể từ đó, mọi thứ "bùng nổ" thật sự. Ronaldo chi 8,5 triệu bảng (hơn 293 tỷ đồng) cho Bugatti Centodieci - mẫu xe chỉ có 10 chiếc trên toàn thế giới, tốc độ tối đa lên tới 236 dặm/giờ (hơn 380 km/h).

Ngoài ra, bộ sưu tập "đỉnh của chóp" của anh còn có: Bugatti Chiron trị giá 2 triệu bảng (69 tỷ đồng), Bugatti Veyron 1,5 triệu bảng (hơn 51 tỷ đồng), Ferrari Monza 1,4 triệu bảng (hơn 48 tỷ đồng), Ferrari Daytona SP3 2 triệu bảng (khoảng 69 tỷ đồng), McLaren Senna 750.000 bảng (hơn 25,9 tỷ đồng), Lamborghini Aventador 270.000 bảng (9,3 tỷ đồng), Bentley Flying Spur 250.000 bảng (8.,6 tỷ đồng), Ferrari 599 GTO 500.000 bảng (khoảng 17,2 tỷ đồng)

Và chưa hết, Ronaldo còn sở hữu Mercedes G-Wagon Brabus giá 600.000 bảng (hơn 20,7 tỷ đồng) - món quà từ bạn gái Georgina Rodríguez, cùng ba chiếc Rolls-Royce: Cullinan, Phantom Drophead Coupe và Dawn (chiếc cuối cùng Georgina tặng nhân sinh nhật tuổi 36).

"Người đàn ông có garage đáng giá hơn một đội Premier League"

Dù có niềm đam mê mãnh liệt với tốc độ, Ronaldo thừa nhận hiếm khi tự lái xe ở Saudi Arabia vì tình trạng giao thông đông đúc. Anh tiết lộ tất cả cầu thủ Al-Nassr đều được tặng xe BMW nhờ hợp đồng tài trợ, nhưng bản thân chỉ thỉnh thoảng mang ra chạy sau buổi tập.

Hiện tại, Ronaldo cùng Georgina và các con đang sống trong khu biệt thự sang trọng ở Riyadh, sau khi rời khách sạn Four Seasons - nơi gia đình anh ở tạm khi mới gia nhập Al-Nassr với mức lương khủng 175 triệu bảng (hơn 6.000 tỷ đồng) mỗi năm.

Trong buổi phỏng vấn với Piers Morgan, người hâm mộ còn được chiêm ngưỡng "hang ổ đàn ông" (man cave) của Ronaldo - căn phòng riêng bày đầy kỷ vật và sofa da nâu sang trọng. Khi Morgan đùa: "Tôi thích căn phòng này đấy, nhưng chiếc áo Arsenal tôi tặng anh đâu rồi?", Ronaldo chỉ mỉm cười - một nụ cười "đắt giá" hơn cả dàn siêu xe của anh.

Với garage trị giá hơn 700 tỷ đồng, chẳng trách Ronaldo chẳng buồn đếm nữa - vì khi bạn đã có tất cả, con số đôi khi cũng trở nên… không còn quan trọng