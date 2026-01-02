Đón năm mới kiểu phú bà triệu đô: Đi Maldives tận hưởng bình yên bên gia đình vì sợ nhất 1 điều ở con trai

Trong những ngày cuối năm 2025, khi nhiều người đang vội vã mua sắm, về quê hay xếp hàng check-in ở trung tâm thương mại, Hannah Olala – nữ doanh nhân, beauty blogger lại dành những khoảnh khắc hiếm hoi bên gia đình ở một nơi xa: Maldives. Đây không chỉ là một chuyến nghỉ dưỡng, với cô, đó là cách để gắn kết lại gia đình, tạo dấu ấn dành riêng cho con và đón năm mới theo cách đầy cảm xúc nhất sau nhiều năm bận rộn với sự nghiệp và công việc xã hội.

Đón năm mới ở nơi đánh dấu kỉ niệm

Maldives – những hòn đảo san hô, nước biển xanh tới mức đổi sắc theo từng giờ luôn là điểm đến mơ ước của nhiều người. Nhưng với Hannah, lần trở lại này mang ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết: lần đầu tiên có cả con trai đồng hành cùng bố mẹ ở nơi ấy, sau 8 năm mới có dịp trở lại Maldives.

Trong những hình ảnh gần đây cô đăng lên mạng xã hội, Hannah chia sẻ niềm hạnh phúc giản dị mà sâu sắc: xe đạp trên đường ven bờ, gió biển trên tóc, tiếng cười của con lẫn tiếng sóng vỗ… tất cả tạo nên những khoảnh khắc rất "đời" và rất… family first.

Phú bà chia sẻ: "Đi xe đạp khắp nơi với cu con, chân mỏi nhừ rồi, nhưng cố gắng tạo nhiều kỷ niệm đẹp nhất với con. Chứ mai mốt có bồ rồi sợ không đi với bố mẹ nữa quá". Lời tâm sự vừa hài hước vừa là nỗi lòng của nhiều bà mẹ bận bịu níu giữ thời gian bên gia đình.

Sự lựa chọn hòn đảo nhỏ có villa trên mặt nước không chỉ là để hưởng dịch vụ sang trọng, mà còn để gia đình có không gian riêng tư, để con trai có thể thoải mái chạy nhảy và khám phá khung cảnh thiên nhiên trong trẻo, tựa như một "thế giới chỉ của riêng nhà mình". Mỗi chiều, khi ánh hoàng hôn in trên mặt biển, Hannah lấp lánh trong bộ ảnh gia đình nhưng điều chạm vào trái tim người xem là cảm giác an yên, đầy đủ và trọn vẹn.

Gia đình là lựa chọn, trải nghiệm là món quà quý giá

Hannah Olala là một trong những KOL và CEO có ảnh hưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực làm đẹp, thời trang và thương mại điện tử tại Việt Nam. Cô được biết đến không chỉ vì phong cách sống sang trọng, tổ ấm "ốc đảo trên mây" - penhouse triệu đô giữa lòng Sài Gòn mà còn vì những câu chuyện lan tỏa năng lượng tích cực.

Trong mắt cộng đồng mạng, gia đình của cô luôn hiện lên như một chuẩn mực của sự cân bằng: một người mẹ giàu năng lượng, một người cha trân trọng từng thời gian nhỏ nhất, một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng cả tình yêu và trải nghiệm. Chuyến đi lần này đến Maldives là minh chứng rõ nhất: gia đình được ưu tiên hơn cả những lịch trình công việc dày đặc. Thay vì dành Maldivess chỉ để nghỉ ngơi, họ biến nơi này thành một lớp học ngoài trời cho con trai, từ xe đạp vòng quanh đảo, quan sát thủy sinh, lặn ngắm san hô đến những buổi ngắm hoàng hôn tím rực cả bầu trời.

Không chỉ đơn thuần là chuyến du lịch "check-in", những chia sẻ của Hannah cho thấy cô chủ động định nghĩa lại cách đón năm mới: không phải bon chen, không phải chạy theo hình ảnh, mà là gặp gỡ gia đình mình ở thời điểm trọn vẹn nhất của một năm đã qua.

Một năm mới nhìn lại bằng chất liệu của gia đình và ký ức

Phần lớn người theo dõi Hannah đều quen với hình ảnh của cô – nữ CEO thành đạt, sống trong penthouse rộng lớn, có tiếng nói lớn trong cộng đồng mạng và kinh doanh nhưng không phải ai cũng thấy được góc đời gia đình ấm áp đằng sau những thành quả đó. Những khoảnh khắc bình dị đều cho thấy một góc nhìn mới về việc "đi chơi xa" không phải để khoe sang, mà để giữ lại những ký ức đẹp cho con, cho bố mẹ, cho… chính mình.

Chuyến đi như lời khẳng định rằng dù ở đâu giữa đại dương sâu thẳm hay thành phố đông đúc, ý nghĩa thực sự của năm mới nằm ở sự trưởng thành trong những mối quan hệ gần gũi nhất. Với Hannah, không có món quà nào giá trị hơn nụ cười của con vào buổi bình minh trên biển, không có thành tựu nào ý nghĩa hơn khoảnh khắc gia đình đoàn tụ sau nhiều năm sống áp lực và bận rộn với công việc.

Và nếu những tấm ảnh lung linh trên mạng là lời mời gọi đến nơi đẹp nhất thế giới, thì những khoảnh khắc bên gia đình mới thực sự ý nghĩa nhất. Gia đình là điểm tựa và những kỷ niệm đẹp chính là món quà chào năm mới quý giá nhất.