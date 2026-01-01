Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

01-01-2026 - 23:37 PM | Lifestyle

Bạn trai kém 11 tuổi của Lệ Quyên: "Tôi đâu phải thần thánh, cũng chạnh lòng, cũng buồn chứ"

"Ban đầu cũng chạnh lòng, cũng buồn chứ nhưng rồi tôi hiểu rằng, trong cuộc sống sẽ luôn có những bài học, những vấp ngã và mình vẫn phải đứng dậy để bước tiếp", bạn trai kém 11 tuổi của Lệ Quyên chia sẻ.

Dù gắn bó với nhau nhiều năm nhưng chuyện tình của diễn viên Lâm Bảo Châu và nữ ca sĩ hơn 11 tuổi Lệ Quyên vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh những lời chúc phúc thì có không ít ý kiến tiêu cực. Trong buổi trò chuyện nhanh với Lâm Bảo Châu về vấn đề này, anh đã có những chia sẻ rất thẳng thắn.

Bạn trai kém 11 tuổi của Lệ Quyên: "Tôi đâu phải thần thánh, cũng chạnh lòng, cũng buồn chứ"- Ảnh 1.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu.

– Trên mạng, mối quan hệ tình cảm của anh với ca sĩ Lệ Quyên thường nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị soi mói quá đà với những bình luận tiêu cực. Cảm xúc của anh thế nào?

Không thể tránh được, cuộc sống có nhiều khía cạnh, mỗi người có một góc nhìn khác nhau và mình không thể áp đặt tất cả phải nhìn theo ý mình. Thật ra, nếu là tôi của 10 năm trước, chắc chắn tôi sẽ phản ứng rất quyết liệt, theo đúng cảm xúc và bản năng, người ta ném tôi một hòn gạch thì tôi sẽ ném lại hai, ba hòn.

Nhưng theo thời gian, đặc biệt khi ở bên cạnh một người phụ nữ có nhiều trải nghiệm sống, cho tôi rất nhiều bài học, lại được tiếp xúc với nhiều kiểu người khác nhau, tôi nhận ra rằng không nhất thiết phải làm như vậy. Những kinh nghiệm và va chạm trong cuộc sống dần tạo nên cá tính của tôi, khiến tôi hiểu rằng mình không cần chấp nhặt những điều tiêu cực. Nếu có bị ảnh hưởng, tôi xem đó là động lực để cố gắng hoàn thiện bản thân, trở nên tốt hơn, xứng đáng với người con gái đang ở bên cạnh mình.

– Tức là chưa bao giờ Lâm Bảo Châu bị xao động bởi những lời bình luận không hay trên mạng về mình?

Cũng có chứ vì tôi đâu phải thần thánh. Ban đầu cũng chạnh lòng, cũng buồn chứ nhưng rồi tôi hiểu rằng, trong cuộc sống sẽ luôn có những bài học, những vấp ngã và mình vẫn phải đứng dậy để bước tiếp. Khi nhìn lại, tôi nhận ra những điều đó thật ra không quá ghê gớm, nó chỉ là bề ngoài và không thể thay đổi được những giá trị tốt đẹp bên trong của mình.

Vì thế, tôi vẽ ra một "vòng tròn" gồm những người thân yêu nhất trong cuộc đời và cố gắng sống tốt nhất cho những người ở trong vòng tròn đó.

Bạn trai kém 11 tuổi của Lệ Quyên: "Tôi đâu phải thần thánh, cũng chạnh lòng, cũng buồn chứ"- Ảnh 2.

Cặp đôi gắn bó, hạnh phúc dù lệch tuổi.

– Có đám cưới "thế kỷ" giữa Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu không?

Chúng tôi đều đã có những kế hoạch, những cột mốc và hành trình riêng cho mối quan hệ này. Từ những cột mốc đó, cả hai cùng xây dựng và phát triển với nhau trên một chặng đường dài hơn. Tôi cứ nói đến thế đã (cười).

– Còn trẻ, ở bên người hơn nhiều tuổi anh có gặp bất đồng quan điểm không?

Yêu nhau thì cặp đôi nào ở bên nhau một thời gian cũng sẽ có bất đồng, kể cả vợ chồng cũng vậy, không có cặp nào là không bất đồng cả. Quan trọng là những bất đồng đó nằm trong giới hạn của sự yêu thương.

Phải nói rằng khi ở bên cạnh một người phụ nữ lớn tuổi hơn, tôi học được rất nhiều điều trong cuộc sống. Tôi thấy cuộc sống rộng mở hơn, đa chiều hơn và càng ngày càng học được cách biết ơn nhiều hơn, trân trọng nhiều hơn.

Theo Li La

Đời sống Pháp luật

