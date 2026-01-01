Tình hình hiện tại của Quang Vinh và Mỹ Linh

Sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm, hậu vệ tài hoa Liễu Quang Vinh hiện đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhất bên cạnh người vợ xinh đẹp Mỹ Linh. Cặp đôi vừa chính thức "về chung một nhà" và chuẩn bị đón thiên thần nhỏ trong năm 2026.

Liễu Quang Vnh đăng ảnh bên vợ dịp năm mới 2026 (Ảnh: FBNV)

Từng là cái tên tốn không ít giấy mực của báo giới về chuyện đời tư, Liễu Quang Vinh giờ đây đã tìm được bến đỗ bình yên. Cuối tháng 9/2025, nam cầu thủ sinh năm 1999 đã tổ chức một đám cưới hoành tráng nhưng không kém phần lãng mạn tại Hà Nội để rước nàng về dinh.

Bà xã của anh, Mỹ Linh, không phải là gương mặt quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cô là em gái của cựu trung vệ Nguyễn Huỳnh Điệp. Với ngoại hình xinh đẹp cùng phong cách thời trang ấn tượng, Mỹ Linh luôn là hậu phương vững chắc, đồng hành cùng Liễu Quang Vinh qua nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Vợ chồng Quang Vinh đón con đầu lòng ngay sau khi cưới (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống hôn nhân viên mãn

Liễu Quang Vinh từng lên U23 Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo (Ảnh: FBNV)

Hạnh phúc nhân đôi

Ngay sau đám cưới không lâu, cặp đôi vui mừng thông báo sắp đón thành viên mới. Trên trang cá nhân, Liễu Quang Vinh không giấu được sự xúc động khi chia sẻ hình ảnh siêu âm của cô công chúa nhỏ.

Dự kiến, gia đình nhỏ sẽ chào đón bé gái đầu lòng vào nửa đầu năm 2026. Đây được xem là cú hích tinh thần lớn giúp cựu tuyển thủ U23 Việt Nam tập trung hơn cho sự nghiệp thi đấu tại CLB SHB Đà Nẵng cũng như mục tiêu trở lại đội tuyển quốc gia.