Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, Thảo Cầm Viên đón lượng khách tham quan tăng cao. Ngay từ sáng sớm, khu vực bán vé đã chật kín người với khoảng 6–7 hàng dài xếp chờ mua vé, buộc nhân viên phải liên tục túc trực, hướng dẫn du khách mua vé online nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi.

Bên trong khuôn viên, nhiều khu vực đông nghịt, du khách phải di chuyển theo hàng để tránh ùn ứ. Khách tham quan chủ yếu là các gia đình có trẻ nhỏ, bên cạnh đó không ít bạn trẻ diện áo dài rực rỡ, tranh thủ chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đầu năm mới.

Mới đầu năm 2026 mà dân tình đã nhiệt tình "xông đất" Thảo Cầm Viên cỡ này!

Ảnh, Clip: Di Anh