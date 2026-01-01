Dàn Hoa - Á hậu nhà Sen Vàng vừa xuất hiện với vai trò mới

Chào Năm Mới là chương trình nghệ thuật thường niên do Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty Sen Vàng thực hiện, được phát sóng trên kênh THVL1, đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của đông đảo khán giả mỗi dịp chào đón năm mới.

Lên sóng trên kênh THVL1 vào lúc 23 giờ 15 tối 31/12/2025, Chào Năm Mới 2026 với chủ đề “Khúc Xuân Hội Tụ” đưa khán giả bước vào hành trình âm nhạc với hai chương “Việt Nam trong tôi” và “Đón mùa xuân mới”. Dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, chương trình là bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, nơi những giá trị truyền thống được kết nối hài hòa cùng hơi thở đương đại.

Sức hút đặc biệt của Chào Năm Mới 2026 còn nằm ở sự đa năng của các nhan sắc Việt khi lần đầu thử sức trong những vai trò mới, là điểm nhấn thú vị cho chương trình nghệ thuật đêm giao thừa.

Đảm nhiệm vai trò MC xuyên suốt bên cạnh đàn anh Nguyên Khang, Á hậu – ca sĩ Hera Ngọc Hằng cho thấy sự trưởng thành rõ nét cả về phong thái lẫn kỹ năng dẫn dắt. Với lối dẫn mạch lạc và gần gũi, cô khéo léo kết nối các tiết mục, giữ nhịp mạch cảm xúc liền mạch, góp phần dẫn dắt khán giả đi trọn vẹn hành trình âm nhạc của chương trình.

Không dừng lại ở vai trò MC, Hera Ngọc Hằng còn chứng tỏ thế mạnh trong âm nhạc với màn song ca ăn ý cùng nam ca sĩ Hồ Trung Dũng trong sáng tác “Khúc Giao Mùa” hay cùng các nghệ sĩ hòa giọng đầy cảm xúc ở phần biểu diễn “Happy New Year” cuối chương trình.

Sự xuất hiện của Hoa hậu Võ Lê Quế Anh cũng góp phần mang đến gam màu tươi mới cho chương trình. Cô đảm nhận vai trò mở màn và kết màn với hai tiết mục “Sức Mạnh Việt Nam” và “Happy New Year”, đồng thời gây ấn tượng khi khoe giọng hát và vũ đạo trong ca khúc “Nàng Xuân” cùng Hoa hậu Yến Nhi và ca sĩ Lưu Hiền Trinh, thể hiện hình ảnh trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống.

Hoa hậu Yến Nhi cũng gây ấn tượng khi lần đầu thử sức với vai trò ca sĩ trong một chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp. Đứng trên sân khấu cùng nhiều giọng ca giàu kinh nghiệm, Miss Grand Vietnam 2025 cho thấy sự tự tin, khả năng làm chủ sân khấu tốt.

Không chỉ các người đẹp, Nam vương Tuấn Ngọc cũng ghi điểm khi tham gia ca hát và trình diễn, tiếp tục khẳng định sự đa năng của bản thân.

Bên cạnh âm nhạc, Chào Năm Mới 2026 còn chiêu đãi khán giả phần trình diễn thời trang mãn nhãn với bộ sưu tập “Thanh Xuân” đến từ nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư. Sàn runway trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết với sự đổ bộ của dàn Hoa - Á hậu, Nam vương đình đám gồm Miss Grand Vietnam các năm Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Mr World Vietnam Phạm Tuấn Ngọc, Á hậu Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Nguyễn Thị Cẩm Ly, Đinh Y Quyên, La Ngọc Phương Anh, Nguyễn Thị Thúy An, Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi, Á vương Võ Minh Toại.

Bộ sưu tập “Thanh Xuân” được miêu tả là lời thì thầm của ký ức đẹp, tôn vinh vẻ đẹp rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Những thiết kế lộng lẫy, kiêu sa biến Chào Năm Mới 2026 thành một sân khấu nghệ thuật đa tầng, nơi âm nhạc, thời trang và cảm xúc giao hòa trọn vẹn.

Khép lại với những màn trình diễn thăng hoa, Chào Năm Mới tiếp tục là một trong những chương trình nghệ thuật thường niên được mong đợi trên sóng truyền hình. Sự đầu tư chỉn chu về nội dung, dàn dựng, kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và thời trang không chỉ mang đến một bữa tiệc mãn nhãn mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, mở ra một năm mới rực rỡ và đầy hy vọng.



