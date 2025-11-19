Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tại sao Ronaldo lại được gặp gỡ Tổng thống Donald Trump?

19-11-2025 - 17:02 PM | Tài chính quốc tế

Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã xuất hiện tại Nhà Trắng trong buổi tiệc sang trọng do Tổng thống Donald Trump tổ chức.

Cristiano Ronaldo, siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha, là một trong khoảng 200 khách mời tham dự sự kiện tại Nhà Trắng tối 18/11, do Tổng thống Donald Trump chủ trì để tiếp đón Thái tử Saudi Arabia, Mohammed bin Salman. Buổi tiệc còn có sự tham gia của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, chính trị gia và những nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Tại sao Ronaldo lại được gặp gỡ Tổng thống Donald Trump?- Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo đã xuất hiện tại Nhà Trắng trong buổi tiệc sang trọng do Tổng thống Donald Trump tổ chức

Một trong những lý do Ronaldo được mời là mối liên hệ đặc biệt giữa anh và Saudi Arabia. Từ cuối năm 2022, Ronaldo thi đấu cho Al‑Nassr, CLB thuộc sở hữu Quỹ đầu tư công Saudi Arabia do Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu. Hợp đồng “khủng” của Ronaldo được cho là trị giá 200 triệu USD mỗi năm, và hồi tháng 6, anh đã ký gia hạn thêm hai năm với CLB. Nhờ vậy, Ronaldo trở thành biểu tượng toàn cầu cho Saudi Pro League, đồng thời là lựa chọn tự nhiên trong các sự kiện cấp cao có liên quan Saudi Arabia.

Theo The Washington Post, sự xuất hiện của CR7 được đánh giá là thông điệp khéo léo trong chiến lược “ngoại giao mềm”, sử dụng hình ảnh biểu tượng thể thao để sự kiện trở nên thân thiện và gần gũi hơn với công chúng.

Xuất hiện "độc chiêu" để ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 3?

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

