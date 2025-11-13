Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ có thể kết thúc trong ngày 12-11 (giờ địa phương) sau khi Hạ viện bỏ phiếu để mở cửa trở lại.

Một thỏa thuận chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ - 43 ngày - đã được Quốc hội thông qua hôm 12-11 sau khi Hạ viện bỏ phiếu tái khởi động chương trình hỗ trợ lương thực bị gián đoạn, trả lương cho hàng trăm ngàn nhân viên liên bang và khôi phục hệ thống kiểm soát không lưu.

Nóng: Tổng thống Donald Trump ký luật ngân sách, chính phủ Mỹ mở cửa lại- Ảnh 1.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: UPI

Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua gói hỗ trợ này với tỉ lệ phiếu 222-209, với sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump phần lớn giúp Đảng Cộng hòa đoàn kết trước sự phản đối kịch liệt từ các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Hạ viện.

Đây là dự luật ngân sách đã được Thượng viện thông qua trước đó. Sau khi vượt ải Hạ viện, dự luật dự kiến được Tổng thống Donald Trump ký ban hành vào tối 12-11 (giờ địa phương), theo Nhà Trắng. 

Ông Donald Trump đã gọi dự luật này là một "chiến thắng rất lớn".

Dự luật sẽ gia hạn ngân sách đến ngày 30-1-2026, khiến chính phủ liên bang tiếp tục phải gánh thêm khoảng 1,8 ngàn tỉ USD mỗi năm vào khoản nợ công hiện nay là 38 ngàn tỉ USD.

Tuy nhiên, theo AP, ngay cả khi khả năng chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ diễn ra, hầu như không ai trong Quốc hội hài lòng. Đảng Dân chủ đã không đạt được các điều khoản bảo hiểm y tế mà họ yêu cầu bổ sung vào thỏa thuận chi tiêu.

Trong khi đó, Đảng Cộng hòa cũng không thoát khỏi sự chỉ trích, theo các cuộc thăm dò và một số cuộc bầu cử cấp bang cũng như địa phương diễn ra không mấy thuận lợi cho đảng của họ. 

 Một cuộc thăm dò hôm 12-11 cho thấy 50% người Mỹ đổ lỗi cho Đảng Cộng hòa về việc đóng cửa chính phủ, trong khi 47% đổ lỗi cho Đảng Dân chủ.

Theo Xuân Mai

Người Lao Động

