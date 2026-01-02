Chính thức: Vietnam Airlines đã có Internet trên máy bay, cách kết nối như thế nào?

Theo Vietnam Airlines, hành khách có thể truy cập Internet trong suốt chuyến bay với các tính năng phổ biến như nhắn tin, chia sẻ hình ảnh, duyệt web và gửi thư điện tử.

Trước đó, từ tháng 8/2025, hãng đã triển khai thử nghiệm dịch vụ Internet trên các đường bay quốc tế và một số đường bay nội địa được khai thác bằng máy bay Airbus A350. Đến nay, hơn 70.000 lượt hành khách đã trải nghiệm dịch vụ trong quá trình thực hiện chuyến bay.

Hiện Vietnam Airlines cung cấp nhiều gói dữ liệu để hành khách lựa chọn trên các đường bay quốc tế, gồm: gói nhắn tin không giới hạn trị giá 5 USD; gói duyệt web trong một giờ với mức phí 10 USD và gói truy cập Internet không giới hạn trong toàn bộ hành trình giá 20 USD. Trong thời gian từ nay đến hết ngày 31/3/2026, hãng tiếp tục cung cấp miễn phí dịch vụ Internet cho hành khách hạng thương gia và 15 phút nhắn tin miễn phí cho toàn bộ hành khách.

Dịch vụ Internet trên máy bay cho phép hành khách dễ dàng truy cập và sử dụng các tiện ích trực tuyến trong suốt chuyến bay. (Ảnh: Vietnam Airlines)

Đối với các chuyến bay nội địa, Vietnam Airlines cho biết sẽ triển khai dịch vụ ngay khi hình thức thanh toán được chuẩn hóa phù hợp với thị trường Việt Nam.

Về hạ tầng kỹ thuật, đến nay Vietnam Airlines đã trang bị hệ thống kết nối Internet cho 8 máy bay Airbus A350 và dự kiến hoàn tất lắp đặt trên toàn bộ đội bay A350 trong năm 2026. Các đội bay khác như Boeing 787 và Airbus A321 cũng sẽ được triển khai lắp đặt hệ thống thu phát Internet qua vệ tinh trong thời gian tới.

Dịch vụ này đã được nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới áp dụng và hiện được xem như một tiêu chuẩn gần như bắt buộc đối với các hãng hướng tới đạt chuẩn 5 sao. Kết nối Internet trên chuyến bay cũng là tiêu chí quan trọng trong hệ thống đánh giá của các tổ chức uy tín như Skytrax, APEX hay AirlineRatings, vốn đặc biệt quan tâm đến trải nghiệm hành khách và mức độ hiện đại của sản phẩm dịch vụ.

Hạ tầng công nghệ của dịch vụ Internet trên máy bay được Vietnam Airlines triển khai cùng với VNPT - Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, kết nối đến vệ tinh Viasat của Hoa Kỳ, cho phép hành khách sử dụng Internet ngay trong chuyến bay với tốc độ ổn định và an toàn.