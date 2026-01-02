Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyễn Văn Chung: "Tôi phải có nhà, có tiền thì con tôi mới không khổ"

02-01-2026 - 19:25 PM | Lifestyle

"Tôi cảm thấy mình như trong một vũng bùn, muốn bơi lên cũng không biết làm cách nào" – Nguyễn Văn Chung nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ lý do thực hiện cả một album nhạc không lời để chữa lành.

Anh nói: "Tôi có làm một album nhạc không lời mang tên Heal Me, tức chữa lành cho chính tôi.

Nguyễn Văn Chung: "Tôi phải có nhà, có tiền thì con tôi mới không khổ"- Ảnh 1.

Tôi làm album đó trong khoảng thời gian gặp biến cố lớn thứ hai trong cuộc đời. Năm 2019, gia đình tôi tan vỡ. Tôi vừa phải đối mặt với nỗi đau ly hôn đó, đối mặt với những ngày trống rỗng tiếp theo và đối mặt với cả khó khăn về tài chính. Tôi phải giải quyết vấn đề tài chính trong gia đình.

Những điều đó cộng lại khiến tôi vô cùng áp lực. Tôi cảm thấy mình như trong một vũng bùn, muốn bơi lên cũng không biết làm cách nào. Tôi chỉ biết cố từng ngày ngoi lên được để thở một cái, tối về ngủ rồi hôm sau lại lao vào làm việc.

Đó cũng là thời gian tôi nhận ra mình quan trọng với nhiều người. Tôi quan trọng với mẹ mình, con mình. Con là niềm động lực lớn nhất để tôi phải cố gắng. Tôi biết, nếu tôi không vượt qua được điều này, con tôi sẽ là đứa khổ nhất.

Tôi không muốn con mình khổ nên phải vượt qua. Tôi phải ổn. Tôi phải có nhà, có tiền thì con tôi mới không khổ".

Nguyễn Văn Chung: "Tôi phải có nhà, có tiền thì con tôi mới không khổ"- Ảnh 2.

Nguyễn Văn Chung và con

MC Nguyên Khang nhận định: "Nguyễn Văn Chung là người đàn ông rất trách nhiệm. Sau nhiều câu chuyện gia đình tan vỡ thì thường con sẽ chọn đi theo mẹ, vậy mà con bạn lại chọn theo bố và bạn làm bố đơn thân một mình nuôi con.

Cùng lúc như vậy, Nguyễn Văn Chung còn nuôi cả con gái nuôi là con của em gái. Điều này không hề đơn giản khi bạn nuôi 2 đứa nhỏ, chăm mẹ ốm bệnh rồi gánh thêm cả một khoản nợ từ trên trời rơi xuống.

Nếu bạn không đủ sức mạnh thì có lẽ bạn sẽ bị gục ngã".

Nguyễn Văn Chung nói tiếp: "Tuy nhiên tôi có một may mắn là không phải chịu đựng tất cả những điều đó cùng một lúc.

Bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy may mắn vì chỉ nhận những điều đó tuần tự nối tiếp nhau. Lúc tôi tan vỡ gia đình, phải gánh một khoản nợ thì mẹ tôi vẫn còn khỏe. Mẹ giúp tôi chăm sóc cả hai đứa con.

Nhờ đó tôi có thời gian làm việc từ sáng tới tối, lao vào làm việc để kiếm tiền. Tôi làm việc như một con trâu. Việc gì tôi cũng nhận miễn là ra tiền. Tôi làm giám đốc âm nhạc, cố vấn âm nhạc, giám khảo gameshow… thậm chí nhận cả viết nhạc theo đơn cho các công ty mà chẳng có cảm xúc gì, chỉ tiếp nhận các thông tin về công ty đó rồi viết".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Choáng ngợp trước "Vạn Lý Trường Thành" phiên bản chung cư: Dài gần 3 km, là nơi sinh sống của hơn 10.000 người

Choáng ngợp trước "Vạn Lý Trường Thành" phiên bản chung cư: Dài gần 3 km, là nơi sinh sống của hơn 10.000 người Nổi bật

Chỉ trong 2025, Việt Nam “giữ chân” hơn 21 triệu lượt khách quốc tế: Không phải khách Tây, đây mới là 3 thị trường đang trỗi dậy mạnh mẽ

Chỉ trong 2025, Việt Nam “giữ chân” hơn 21 triệu lượt khách quốc tế: Không phải khách Tây, đây mới là 3 thị trường đang trỗi dậy mạnh mẽ Nổi bật

Ai bằng Văn Thanh nữa, bạn gái ốm "ting ting" 500 triệu, 20/10 tặng iPhone 17, mua nhà cho nàng để tên chung

Ai bằng Văn Thanh nữa, bạn gái ốm "ting ting" 500 triệu, 20/10 tặng iPhone 17, mua nhà cho nàng để tên chung

18:45 , 02/01/2026
Xôn xao chiêu trò "lách luật" săn vé VIP concert OPPO - Sơn Tùng M-TP chỉ với giá 1,6 triệu đồng

Xôn xao chiêu trò "lách luật" săn vé VIP concert OPPO - Sơn Tùng M-TP chỉ với giá 1,6 triệu đồng

18:01 , 02/01/2026
Ngôi sao đắt show nhất Việt Nam năm nay đây rồi: Phim nào hot cũng đều có mặt, nhan sắc viral khắp cõi mạng

Ngôi sao đắt show nhất Việt Nam năm nay đây rồi: Phim nào hot cũng đều có mặt, nhan sắc viral khắp cõi mạng

17:50 , 02/01/2026
Vietjet nhắc khẩn cách làm thủ tục check-in nhanh nhất cho hàng triệu hành khách sắp bay

Vietjet nhắc khẩn cách làm thủ tục check-in nhanh nhất cho hàng triệu hành khách sắp bay

17:22 , 02/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên