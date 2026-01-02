Nguyễn Văn Chung: "Tôi phải có nhà, có tiền thì con tôi mới không khổ"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ lý do thực hiện cả một album nhạc không lời để chữa lành.



Anh nói: "Tôi có làm một album nhạc không lời mang tên Heal Me, tức chữa lành cho chính tôi.

Tôi làm album đó trong khoảng thời gian gặp biến cố lớn thứ hai trong cuộc đời. Năm 2019, gia đình tôi tan vỡ. Tôi vừa phải đối mặt với nỗi đau ly hôn đó, đối mặt với những ngày trống rỗng tiếp theo và đối mặt với cả khó khăn về tài chính. Tôi phải giải quyết vấn đề tài chính trong gia đình.

Những điều đó cộng lại khiến tôi vô cùng áp lực. Tôi cảm thấy mình như trong một vũng bùn, muốn bơi lên cũng không biết làm cách nào. Tôi chỉ biết cố từng ngày ngoi lên được để thở một cái, tối về ngủ rồi hôm sau lại lao vào làm việc.

Đó cũng là thời gian tôi nhận ra mình quan trọng với nhiều người. Tôi quan trọng với mẹ mình, con mình. Con là niềm động lực lớn nhất để tôi phải cố gắng. Tôi biết, nếu tôi không vượt qua được điều này, con tôi sẽ là đứa khổ nhất.

Tôi không muốn con mình khổ nên phải vượt qua. Tôi phải ổn. Tôi phải có nhà, có tiền thì con tôi mới không khổ".

Nguyễn Văn Chung và con

MC Nguyên Khang nhận định: "Nguyễn Văn Chung là người đàn ông rất trách nhiệm. Sau nhiều câu chuyện gia đình tan vỡ thì thường con sẽ chọn đi theo mẹ, vậy mà con bạn lại chọn theo bố và bạn làm bố đơn thân một mình nuôi con.

Cùng lúc như vậy, Nguyễn Văn Chung còn nuôi cả con gái nuôi là con của em gái. Điều này không hề đơn giản khi bạn nuôi 2 đứa nhỏ, chăm mẹ ốm bệnh rồi gánh thêm cả một khoản nợ từ trên trời rơi xuống.

Nếu bạn không đủ sức mạnh thì có lẽ bạn sẽ bị gục ngã".

Nguyễn Văn Chung nói tiếp: "Tuy nhiên tôi có một may mắn là không phải chịu đựng tất cả những điều đó cùng một lúc.

Bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy may mắn vì chỉ nhận những điều đó tuần tự nối tiếp nhau. Lúc tôi tan vỡ gia đình, phải gánh một khoản nợ thì mẹ tôi vẫn còn khỏe. Mẹ giúp tôi chăm sóc cả hai đứa con.

Nhờ đó tôi có thời gian làm việc từ sáng tới tối, lao vào làm việc để kiếm tiền. Tôi làm việc như một con trâu. Việc gì tôi cũng nhận miễn là ra tiền. Tôi làm giám đốc âm nhạc, cố vấn âm nhạc, giám khảo gameshow… thậm chí nhận cả viết nhạc theo đơn cho các công ty mà chẳng có cảm xúc gì, chỉ tiếp nhận các thông tin về công ty đó rồi viết".