U23 Việt Nam thắng thuyết phục Jordan, HLV Kim Sang-sik cười lớn: “Tôi tính trước cả rồi”

“Chúng tôi đã tính toán trước và rèn luyện kỹ các tình huống cố định. Các cầu thủ đã tập trung trong lúc tập để đưa nó vào thực tế và ghi bàn. Điều này vốn đã được thể hiện ở các giải trước. Chúng tôi rất vui khi đã ứng dụng nó để giành chiến thắng”, HLV Kim Sang-sik hào hứng chia sẻ sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Jordan 2-0 ở trận ra quân bảng A VCK U23 châu Á 2026.

Vào tối 6/1, U23 Việt Nam tạo bất ngờ lớn khi dâng cao tấn công ngay từ những phút đầu trên sân King Abdullah Sports City. Áp lực liên tục được cụ thể hóa ở phút 11, khi sau khi tham khảo VAR, trọng tài Choi Hyun-jai xác định bóng chạm tay cầu thủ Jordan trong vòng cấm sau quả phạt góc. Trên chấm 11 m, Nguyễn Đình Bắc dứt điểm căng và chìm, mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.

Đến phút 41, thêm một lần nữa các bài đánh cố định phát huy hiệu quả. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Khuất Văn Khang treo bóng ra cột xa để Nguyễn Hiểu Minh đệm cận thành, nhân đôi cách biệt và cũng ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam lần đầu thắng được U23 Jordan, đồng thời mở ra khởi đầu đầy hứa hẹn cho mục tiêu vào tứ kết.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc dành lời cảm ơn các học trò vì đã chiến đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Arab Saudi, khi nhiệt độ lên tới khoảng 30 độ C và trận đấu diễn ra lúc 14h30 giờ địa phương. “Nhưng họ đã đoàn kết, chiến đấu như một thể thống nhất để giữ trọn vẹn 3 điểm”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh, đồng thời thừa nhận việc xuống sức trong hiệp 2 khiến U23 Việt Nam gặp không ít khó khăn trước sức ép từ Jordan.

Với 3 điểm trọn vẹn, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A và sẽ hướng sự chú ý tới cuộc đối đầu giữa Kyrgyzstan và chủ nhà Arab Saudi. Theo HLV Kim Sang-sik, ưu tiên trước mắt của ban huấn luyện là giúp các cầu thủ hồi phục thể lực để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Kyrgyzstan vào ngày 9/1, trước khi tính toán cho màn chạm trán U23 Ả Rập Xê Út ở lượt cuối.

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, U23 Việt Nam cũng đối mặt với nỗi lo chấn thương. HLV Kim Sang-sik xác nhận một số cầu thủ gặp vấn đề thể trạng, trong đó có Nguyễn Xuân Bắc.

“Việc thay đổi cầu thủ vì chấn thương là khó khăn của Việt Nam ở giải này. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chuẩn bị tốt. Dù ở vị trí nào, chúng tôi cũng có người sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ”, ông Kim nhấn mạnh.



