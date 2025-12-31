Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Biến động nhân sự U23 Việt Nam, thủ môn 1m90 Nguyễn Tân lỡ hẹn VCK U23 châu Á vì chấn thương

31-12-2025 - 09:40 AM | Sống

U23 Việt Nam thiệt quân trước thềm U23 châu Á.

Sát ngày khởi tranh VCK U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik bất ngờ đón nhận tin không vui về tình hình lực lượng, đặc biệt là ở vị trí "người gác đền".

Theo đó, thủ môn Nguyễn Tân đã gặp phải chấn thương vai trong quá trình tập luyện. Đây là một tổn thất đáng lo ngại đối với U23 Việt Nam. Việc Nguyễn Tân bị đau khiến HLV Kim Sang Sik phải đối mặt với bài toán nhân sự cấp bách. Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), mỗi đội tuyển tham dự VCK U23 châu Á bắt buộc phải đăng ký tối thiểu 3 thủ môn trong danh sách chính thức. Nếu Nguyễn Tân không kịp hồi phục thể trạng tốt nhất, ông Kim buộc phải tìm kiếm phương án thay thế để đảm bảo an toàn cho khung gỗ.

Biến động nhân sự U23 Việt Nam, thủ môn 1m90 Nguyễn Tân lỡ hẹn VCK U23 châu Á vì chấn thương- Ảnh 1.

Thủ môn Nguyễn Tân (phải) chấn thương (Ảnh: Đức Đồng/Vnexpress)

Trong trường hợp xấu nhất nếu Nguyễn Tân phải chia tay đội tuyển về nước, thủ Phạm Đình Hải đang được xem là ứng cử viên sáng giá nhất để lấp đầy khoảng trống. Đình Hải năm nay 19 tuổi đang thi đấu cho CLB Hà Nội.

Vào tối ngày 30/12, U23 Việt Nam có trận giao hữu nội bộ để thua 1-2 U23 Syria. Đây được coi là "bản tổng duyệt" cuối cùng để chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá phong độ của các học trò. Sau trận đấu này, danh sách 23 cầu thủ chính thức sẽ được chốt lại trước khi toàn đội di chuyển sang Ả Rập Xê Út.

Đình Bắc U23 Việt Nam vừa vô địch trở về có hành động ý nghĩa, ủng hộ đồng bào Nghệ An vượt qua khó khăn

Theo Hải Đăng

u23 Việt Nam

