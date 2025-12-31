Kịp thời phẫu thuật cấp cứu các ca bệnh nặng tại Côn Đảo những ngày cuối năm

Thông tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết những ngày cuối năm 2025, Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo đã liên tiếp tiếp nhận và xử trí thành công các trường hợp cấp cứu ngoại khoa nặng của người dân và du khách, trong đó có những ca bệnh đe dọa trực tiếp đến tính mạng và khả năng bảo tồn chức năng của người bệnh.

Với sự hiện diện thường trực của các bác sĩ chuyên khoa luân phiên Nhóm 5, các ekip trực cấp cứu của Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo đã kịp thời hội chẩn và thực hiện can thiệp phẫu thuật cấp cứu chuyên khoa ngay tại Côn Đảo, bao gồm cả cấp cứu chấn thương nặng có nguy cơ tổn thương mạch máu và các ca ngoại khoa ổ bụng phức tạp. Các can thiệp được thực hiện đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm an toàn, giúp người bệnh ổn định và hồi phục tốt sau phẫu thuật. Cụ thể như sau:

Trường hợp 1:

Đêm 26/12, Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo tiếp nhận một du khách nam (SN 1983) bị tai nạn trên thuyền, chấn thương nặng cẳng chân trái kèm nguy cơ chèn ép khoang và tổn thương mạch máu, đe dọa khả năng bảo tồn chi. Với sự có mặt của bác sĩ chuyên khoa thường trực tại đảo, ekip đã nhanh chóng hội chẩn và phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Trong mổ ghi nhận tổn thương mạch máu nghiêm trọng, ekip tiến hành rạch giải áp, xử trí tổn thương, cố định tạm thời và kiểm soát vết thương theo đúng quy trình cấp cứu chấn thương nặng. Sau mổ, tuần hoàn bàn chân được phục hồi, tình trạng người bệnh ổn định.

Trường hợp 2:

Ngày 29/12, Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo tiếp nhận một du khách bị viêm túi mật cấp do sỏi kẹt cổ, kèm thoát vị rốn, trên nền tiền căn nhiều cơn đau quặn mật. Sau thăm khám và đánh giá, ekip với bác sĩ chuyên khoa ngoại đang công tác thường trực đã quyết định phẫu thuật nội soi kịp thời. Trong mổ ghi nhận túi mật căng to, thành dày, sỏi kẹt cổ túi mật (hội chứng Mirizzi). Các bác sĩ đã cắt túi mật an toàn, kiểm tra cầm máu kỹ lưỡng và phục hồi thoát vị rốn. Ca mổ diễn ra thuận lợi, bệnh nhân ổn định sau phẫu thuật.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh biểu dương tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chuyên môn và sự nỗ lực không ngừng của tập thể Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo cùng các bác sĩ chuyên khoa của các bệnh viện tuyến cuối của thành phố đang luân phiên công tác tại Côn Đảo. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa của ngành Y tế thành phố trong việc bảo đảm để người dân và du khách tại các khu vực biển đảo, vùng xa được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, an toàn và có chất lượng, không để khoảng cách địa lý ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.