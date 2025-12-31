Lịch nghỉ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026

Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo về lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ tết Âm lịch năm 2026 liên tục 9 ngày, trong đó có 5 ngày làm việc và 4 ngày nghỉ hàng tuần.

Cụ thể như sau: Nghỉ 05 ngày theo quy định gồm 01 ngày trước Tết và 04 ngày sau Tết từ thứ Hai 16/02/2026 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/02/2026 Dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Tức là, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liên tục 9 ngày từ ngày 14/2/2026 đến hết ngày 20/2/2026.

Bên cạnh đó, lịch nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2026 được nghỉ 4 ngày, trong đó 2 ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hàng tuần.

Cụ thể, như sau: Nghỉ 02 ngày theo quy định gồm ngày 02/9/2026 Dương lịch và 01 ngày liền kề trước là ngày 01/9/2026 Dương lịch.

Hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai ngày 31/8/2026 Dương lịch sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 22/8/2026 Dương lịch (nghỉ thứ Hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ Bảy ngày 22/8/2026).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026

Người dân sắp bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục từ Thứ Năm (ngày 01/01/2026) đến hết Chủ Nhật (ngày 04/01/2026). Hoán đổi từ ngày làm việc Thứ Sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần Thứ Bảy (ngày 10/1/2026).

Hà Nội phân luồng giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Các xe từ TP Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa…) có thể đi theo các hướng sau:

Trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân – Cầu Giẽ vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Trung tâm Hà Nội đi đường Quốc lộ 1 cũ: Giải Phóng – Ngọc Hồi – Quốc lộ 1 vào cao tốc Pháp Vận – Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm; nút giao Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên).Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi – Trần Phú – Quang Trung) – ngã ba Ba La đi đường 21B – Quốc lộ 38 để ra Quốc lộ 1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi – Trần Phú – Quang Trung) – rẽ trái đi đường Phùng Hưng – đến đường trục phía Nam – rẽ trái đường tỉnh 427B – ra ga Thường Tín để vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Quốc lộ 6 đi thị Trấn Xuân Mai – đi đường Hồ Chí Minh – đường 21B.

Để giảm tải lưu lượng trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và nút giao Pháp Vân, các phương tiện có thể đi theo các hướng sau để vào TP Hà Nội:

Tại nút giao Liêm Tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ: đi đường Tỉnh lộ 494 – Quốc lộ 21B – Quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).Tại nút giao Vực Vòng trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đi theo 02 hướng sau:

Rẽ trái đi Quốc lộ 38 – Quốc lộ 21B – Quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Rẽ phải đi Quốc lộ 38 – qua cầu Yên Lệnh – Quốc lộ 39A – đường tỉnh 379 – nút giao với đường Vành đai 3 (cầu Thanh Trì).

Tại nút giao Vạn Điểm: rẽ trái đi Quốc lộ1 – đường tỉnh 429 – Quốc lộ 21B - Quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Thường Tín: đi đường tỉnh 427 - đến đường trục phía Nam – đường Phùng Hưng (Hà Đông).

Các phương tiện từ TP Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:Đường Vành đai 3 – cầu Thanh Trì – cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.Cầu Nhật Tân – Võ Nguyên Giáp – Quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.Cầu Chương Dương – Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập – Ngô Gia Tự - cầu Đuống – đi cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.Cầu Nhật Tân – Võ Nguyên Giáp – Quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang…) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Cầu Thăng Long – Võ Văn Kiệt – Quốc lộ 2 vào cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

Cầu Thăng Long – tỉnh lộ 23 – đường Mê Linh đi Quốc lộ 2.

Cầu Thăng Long – cầu vượt Nam Hồng – đường 23 – Quốc lộ 2 – đường tỉnh 310B đi cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

Quốc lộ 3 – đường tỉnh 296 - vào cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

Quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Các phương tiện từ TP Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Đại lộ Thăng Long – đường Tản Lĩnh – Yên Bài – cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình.

Quốc lộ 6 – thị trấn Xuân Mai – Hòa Bình.

Quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Hướng các phương tiện từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông (Quảng Ninh, Hải Phòng…) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Đường Cổ Linh – nút giao đường Vành đai 3 đường Cổ Linh – cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng.

Đường Quốc lộ 5 cũ (Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Đức Thuận) đi Hải Dương.

Cầu Thanh Trì – đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – đi Quốc lộ 18.

Lưu ý: Các phương tiện ô tô tải lưu thông tuân thủ theo các quy định về thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông qua nút giao Mai Dịch – Hồ Tùng Mậu; Đại lộ Thăng Long – Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến hướng đi lên đường Vành đai 3 trên cao và các quy định hiện hành khác liên quan.

Các phương tiện xe ô tô lưu thông từ đường Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A) có nhu cầu kết nối ra cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ có thể lưu thông theo hướng từ Nút giao Ngọc Hồi – Ngõ 15 Ngọc Hồi đi vào Ngõ 15 Ngọc Hồi để đi ra nhánh ramp kết nối ra cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.