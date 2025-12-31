Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lời khai của nữ giám đốc công ty tổ chức chương trình ‘Về đây bốn cánh chim trời’

31-12-2025 - 08:32 AM | Sống

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thị Thu Hà – Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đơn vị tổ chức chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”, nói về lý do sự kiện này bị hủy khiến nhiều người bức xúc.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (giữa).

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” là tâm huyết của bản thân và toàn bộ công ty Ngọc Việt.

“Chúng tôi đã làm chương trình này tận 6 tháng trời với rất nhiều công sức và tâm huyết, chờ đến ngày 28/12" - bà Hà khai.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Công ty Ngọc Việt, một trong những quy trình sai lầm nhất của bản thân bà Hà là không thực hiện được tiến độ thanh toán với giám đốc âm nhạc và không đạt được thỏa thuận 50% trước chương trình như tôi đã làm và 50% sau chương trình.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà nói về lý do chương trình bị hủy.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra vào 20h ngày 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Chương trình bị hủy bỏ khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan Công an

Nội dung chương trình gồm các sáng tác của các cố nhạc sỹ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sỹ Trần Tiến.

Đồng thời có sự tham gia của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng như Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thủy (Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp).

Mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, bà Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan Công an.

Khởi tố giám đốc công ty tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời'

Theo Thanh Hà

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc đêm Giao thừa năm mới 2026

Không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc đêm Giao thừa năm mới 2026 Nổi bật

Tôi có gần 3 tỷ đồng tiết kiệm, lương hưu 15 triệu đồng/tháng nhưng vẫn sống cơ cực, chỉ vì đi sai 2 bước sau tuổi 60

Tôi có gần 3 tỷ đồng tiết kiệm, lương hưu 15 triệu đồng/tháng nhưng vẫn sống cơ cực, chỉ vì đi sai 2 bước sau tuổi 60 Nổi bật

Vì sao trong những gia đình có 2 con, đứa con này thường ích kỷ: Biết được sự thật nhiều cha mẹ sẽ phải tự chất vấn bản thân!

Vì sao trong những gia đình có 2 con, đứa con này thường ích kỷ: Biết được sự thật nhiều cha mẹ sẽ phải tự chất vấn bản thân!

08:30 , 31/12/2025
Ngày càng có nhiều người chết vì ung thư? Bác sĩ nhắc: Thà ăn cơm không còn hơn ham ăn 3 loại thịt này

Ngày càng có nhiều người chết vì ung thư? Bác sĩ nhắc: Thà ăn cơm không còn hơn ham ăn 3 loại thịt này

08:24 , 31/12/2025
Thay vì mắng mỏ, cô giáo biến học sinh đi học muộn thành “nhóm nhạc nam”: Video triệu like gây sốt

Thay vì mắng mỏ, cô giáo biến học sinh đi học muộn thành “nhóm nhạc nam”: Video triệu like gây sốt

08:10 , 31/12/2025
6 năm làm shipper kiếm 420 triệu trả nợ, một thanh niên thú nhận: Ngày xóa app là ngày nhẹ nhõm nhất đời!

6 năm làm shipper kiếm 420 triệu trả nợ, một thanh niên thú nhận: Ngày xóa app là ngày nhẹ nhõm nhất đời!

07:50 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên