Tôi có gần 3 tỷ đồng tiết kiệm, lương hưu 15 triệu đồng/tháng nhưng vẫn sống cơ cực, chỉ vì đi sai 2 bước sau tuổi 60

Ở tuổi 62, ông Trương (sống tại Hàng Châu, Trung Quốc) từng được nhiều người xem là hình mẫu của một cuộc sống hưu trí “trong mơ”. Sau nhiều năm làm việc trong ngành xây dựng, ông nghỉ hưu với khoản tiết kiệm 850.000 NDT (tương đương hơn 3 tỷ đồng), cùng mức lương hưu 4.000 NDT/tháng (khoảng 15 triệu đồng). Không nợ nần, nhà cửa đầy đủ, ông tin rằng mình đã chuẩn bị đủ cho quãng đời còn lại.

Thế nhưng, chỉ sau hai năm nghỉ hưu, ông Trương thừa nhận cuộc sống của mình lại rơi vào trạng thái chật vật cả về tài chính lẫn tinh thần. “Tiền vẫn còn đó, nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu thốn, áp lực và mệt mỏi,” ông nói.

Nhìn lại, ông cho rằng mình đã đi sai hai bước quan trọng sau tuổi 60. Những sai lầm này khiến cuộc sống về già trở nên nặng nề hơn tưởng tượng.

Sai lầm thứ nhất: Dồn tiền cho con cái, xem đó là trách nhiệm cuối đời

Ngay khi nghỉ hưu, ông Trương quyết định dùng phần lớn tiền tiết kiệm để hỗ trợ con trai mua nhà tại Thượng Hải. Với ông, đó là điều “nên làm” của một người cha: giúp con ổn định chỗ ở trước khi bản thân quá già. Ông cũng không ngần ngại chi thêm tiền cho việc sửa nhà, nội thất và hỗ trợ sinh hoạt phí trong những năm đầu con lập gia đình.

“Tôi nghĩ mình còn lương hưu, lại không tiêu pha nhiều, nên giúp con một lần cho xong,” ông kể. Tuy nhiên, thực tế mọi chuyện không diễn ra như ông tưởng. Khoản tiền tiết kiệm nhanh chóng vơi đi, trong khi các chi phí y tế, sinh hoạt của bản thân lại tăng dần theo tuổi tác. Khi phát sinh việc đột xuất như ốm đau hay sửa chữa nhà cửa, ông bắt đầu phải tính toán chi li từng chút một.

Điều khiến ông Trương day dứt hơn là cảm giác mất an toàn tài chính. “Trước đây, tôi có tiền để dự phòng nên rất yên tâm. Sau khi giúp con, dù vẫn còn tiền, tôi luôn lo sợ nếu có chuyện xảy ra thì không đủ xoay xở,” ông nói. Theo ông, việc đặt sự ổn định của con cái lên trên an sinh của bản thân là sai lầm lớn nhất mà nhiều người cao tuổi dễ mắc phải.

Sai lầm thứ hai: Giữ lối sống tiết kiệm cực đoan

Sau khi nhận ra tiền tiết kiệm giảm nhanh, ông Trương chuyển sang một thái cực khác: thắt chặt chi tiêu đến mức tối đa. Ông hạn chế việc đi lại, ít gặp gỡ bạn bè, hiếm khi mua sắm đồ dùng mới, thậm chí trì hoãn cả việc khám sức khỏe định kỳ để “đỡ tốn tiền”.

“Mỗi tháng có lương hưu, nhưng tôi luôn sống trong tâm lý dè chừng,” ông chia sẻ. Cuộc sống vì thế trở nên đơn điệu, căng thẳng và thiếu niềm vui. Ông thừa nhận mình đã biến nỗi lo tài chính thành áp lực tâm lý thường trực, khiến tuổi già không những không an nhàn mà còn nặng nề hơn thời đi làm.

Theo ông Trương, tiết kiệm là cần thiết, nhưng tiết kiệm không có kế hoạch và không gắn với chất lượng sống lại phản tác dụng. “Tiền sinh ra để phục vụ cuộc sống, chứ không phải để khiến con người sống khổ vì nó,” ông nói.

Sau nhiều lần suy ngẫm, ông Trương đang dần điều chỉnh lại cuộc sống. Ông lập kế hoạch tài chính rõ ràng hơn, tách bạch khoản tiền dành cho bản thân và phần hỗ trợ con cái. “Tôi nhận ra rằng có tiền nhưng không biết dùng đúng cách thì vẫn có thể sống cơ cực,” ông Trương chia sẻ.

Với ông, an nhàn tuổi già không chỉ phụ thuộc vào số tiền tích lũy hay mức lương hưu, mà nằm ở cách phân bổ, tâm lý sử dụng và khả năng đặt bản thân vào đúng vị trí sau khi nghỉ hưu. Giúp con đúng lúc, chi tiêu có kế hoạch và sống đủ đầy trong khả năng của mình đó mới là nền tảng để tuổi già thực sự an yên.

Theo Toutiao