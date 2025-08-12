Kết hợp xương ứng dụng C-arm 3D thế hệ mới, bệnh nhân đi lại sau 1 ngày

Bệnh nhân gãy xương mất vận động chân trái, đi lại sau 1 ngày mổ nhờ ứng dụng C-arm 3D tích hợp AI

Mới đây, ông Stephen Greenhalgh (66 tuổi, quốc tịch Anh) đã được các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh phẫu thuật kết hợp xương thành công dưới sự hỗ trợ của công nghệ C-arm 3D có tính năng AI hiện đại, giúp bệnh nhân tập vận động sớm sau 1 ngày mổ.

Trước đó, sau va chạm giao thông, ông Stephen nhập viện trong tình trạng khớp gối trái đau nhức không đáp ứng thuốc giảm đau, mô mềm sưng nề diện rộng, nổi phỏng nước quanh gối và mất khả năng vận động khớp gối trái. Qua thăm khám lâm sàng và phim chụp Xquang, CT 2560 lát cắt, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ phức tạp mâm chày gối trái Schatzker VI.

Tình trạng gãy xương phức tạp cả về cấu trúc xương lẫn mô mềm, bệnh nhân lớn tuổi và có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường. Vì vậy, ca phẫu thuật cần đảm bảo yếu tố chuẩn xác và an toàn, hạn chế xâm lấn mô mềm, giảm thiểu nguy cơ mất máu và biến chứng cho bệnh nhân.

Với trường hợp này, các bác sĩ đã hội chẩn và đưa ra quyết định phẫu thuật kết hợp xương dưới hướng dẫn của máy C-arm 3D thế hệ mới. Theo chia sẻ của TS.BS Lê Quang Huy - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh:

"Hình ảnh từ máy C-arm thông thường khó xác định chính xác vị trí các mảnh gãy nội khớp trước - sau nắn, hướng đi của vít và các mốc giải phẫu quan trọng. Đặc biệt, trên nền bệnh nhân có thừa cân, béo phì, việc phẫu thuật ít xâm lấn với đường rạch da tối thiểu là thách thức lớn cho các phẫu thuật viên.

Vì vậy, chúng tôi quyết định phẫu thuật kết hợp xương cho bệnh nhân với sự hỗ trợ của máy C-arm 3D thế hệ mới tích hợp AI - cho hình ảnh sắc nét, tự động phân vùng tổn thương, giúp phẫu thuật viên quan sát và thao tác đặt nẹp khóa kép (dual plating) và vít rỗng, cố định xương gãy chính xác trong không gian đa chiều. Do đó, toàn bộ cấu trúc mâm chày sẽ được khôi phục nguyên vẹn, hạn chế tối đa tổn thương mô lành, giảm mất máu, loại trừ hoàn toàn các biến chứng liên quan đến vị trí của dụng cụ kết hợp xương, bệnh nhân có thể trở lại tập vận động sớm".

Bệnh nhân tập phục hồi chức năng sau 1 ngày mổ

Trải qua chưa đầy 2 giờ, TS.BS Lê Quang Huy cùng ê-kíp phẫu thuật, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh đã thành công cố định các mảnh gãy xương, khôi phục cấu trúc mâm chày gối trái. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, giảm đau rõ rệt, tiến hành tập phục hồi sớm để lấy lại vận động.

Công nghệ C-arm 3D thế hệ mới - "bước tiến" trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình tránh biến chứng, nhanh phục hồi

Công nghệ C-arm 3D thế hệ mới ra đời đã mở ra "bước ngoặt" trong chẩn đoán và phẫu thuật chấn thương chỉnh hình ở Việt Nam.

Trước đây, với hệ thống C-arm thông thường chỉ cung cấp hình ảnh mặt phẳng hai chiều, với góc nhìn hạn chế và không có chiều sâu không gian, phẫu thuật viên khó đánh giá được toàn diện tổn thương, đặc biệt là các trường hợp gãy nội khớp phức tạp. Quá trình phẫu thuật có thể gây tổn thương mô mềm, gân cơ, dây thần kinh, gây mất máu nhiều, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng và bệnh nhân phải chịu đựng cơn đau kéo dài sau mổ, ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt và hồi phục.

C-arm 3D thế hệ mới tích hợp công nghệ AI cho hình ảnh sắc nét

Hệ thống C-arm 3D thế hệ mới ra đời tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, tự động phát hiện và phân vùng vị trí tổn thương theo số đếm và màu sắc, giúp điều hướng thiết bị cấy ghép chính xác, tối ưu hiệu quả phẫu thuật. Kết hợp phần mềm NaviLink hiện đại, chỉ 30 giây/lần quét, tự động đồng bộ hình ảnh 3D sắc nét, đa chiều lên các hệ thống định vị phẫu thuật, giúp bác sĩ quan sát tổn thương và dụng cụ phẫu thuật dưới nhiều góc độ theo thời gian thực, hỗ trợ can thiệp vào đúng vị trí, tránh tối đa các cấu trúc quan trọng như dây thần kinh, mạch máu… Nhờ đó, các ca phẫu thuật gãy nội khớp phức tạp, khó tiếp cận, được thực hiện nhanh chóng và an toàn hơn.

Ngoài ra, C-arm 3D còn được thiết kế tự động giảm liều tia X và phủ kháng khuẩn, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả bệnh nhân lẫn kíp mổ.

Hiện nay, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng C-arm 3D trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, đảm bảo tính an toàn, bệnh nhân phục hồi sớm, khẳng định vị thế Trung tâm phẫu thuật chấn thương chỉnh hình uy tín tại Việt Nam.