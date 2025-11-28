Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bệnh nhân 54 tuổi khàn tiếng điều trị tại Hà Lan nhưng không khỏi: Tìm gặp bác sĩ của BV Đức Giang và xuất viện sau 3 ngày

28-11-2025 - 15:48 PM | Sống

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã thực hiện thành công kỹ thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u hạt bằng Laser C02 cho bệnh nhân ngoại quốc.

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân A.J.B 54 tuổi, quốc tịch Hà Lan, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khàn tiếng 1 năm nay, cảm giác vướng và tắc nghẽn họng, dù đã điều trị nhiều đợt thuốc tại Hà Lan nhưng bệnh vẫn tái phát. Đến khi các triệu chứng ngày càng nặng hơn kèm tình trạng nói hụt hơi, mệt mỏi, bệnh nhân mới tìm hiểu và quyết định tới khoa Tai Mũi Họng – BVĐK Đức Giang điều trị.

Qua thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, BSCKII. Cung Đình Hoàn – Trưởng khoa Tai Mũi Họng, BVĐK Đức Giang cho biết kết quả nội soi tai mũi họng phát hiện hình ảnh khối u ở mấu thanh bên phải. BSCKII. Cung Đình Hoàn chẩn đoán bệnh nhân A.J.B mắc u hạt thanh quản và có chỉ định phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u hạt bằng Laser C02.

Bệnh nhân 54 tuổi khàn tiếng điều trị tại Hà Lan nhưng không khỏi: Tìm gặp bác sĩ của BV Đức Giang và xuất viện sau 3 ngày- Ảnh 1.

BS Hoàn cho biết phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang mang lại hiệu quả điều trị cao và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người bệnh.

Đây là người nước ngoài đầu tiên thực hiện phương pháp phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u hạt thanh quản bằng Laser C02 tại khoa tai mũi họng- Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Phương pháp sử dụng laser CO2 tạo ra tia sáng có bước sóng 10.600 nm. Tia laser CO₂ có thể được hội tụ thành điểm rất nhỏ, cho phép: loại bỏ từng lớp mỏng của mô bệnh, giảm tổn thương nhiệt lan rộng, giúp bảo tồn dây thanh lành, cầm máu đồng thời, tác động nông – an toàn với các cấu trúc sâu.

Ưu điểm phương pháp này khi điều trị cho bệnh nhân là có độ chính xác cao, giảm chảy máu, ít phù nề sau mổ, hồi phục nhanh hơn, giảm nguy cơ sẹo dính sau mổ.

Hiện tại, sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân A.J.B đã ổn định, đau họng nhẹ, còn khàn tiếng ít, dự kiến xuất viện sau 3 ngày phẫu thuật.

Bệnh nhân 54 tuổi khàn tiếng điều trị tại Hà Lan nhưng không khỏi: Tìm gặp bác sĩ của BV Đức Giang và xuất viện sau 3 ngày- Ảnh 2.

Lời khuyên của bác sĩ về các dấu hiệu bệnh và khuyến cáo bệnh nhân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khàn tiếng kéo dài là dấu hiệu quan trọng, không chỉ do u hạt mà còn có thể liên quan đến polyp, nốt dây thanh, liệt dây thanh, hoặc các tổn thương nghiêm trọng khác. Vì vậy, người bệnh cần đến bác sĩ tai mũi họng để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Đinh Anh

