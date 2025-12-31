Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lời khai của Giám đốc công ty tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời”

31-12-2025 - 09:19 AM | Sống

"Một trong những quy trình sai lầm nhất của bản thân là không thực hiện được tiến độ thanh toán với ông giám đốc âm nhạc và không đạt được thỏa thuận 50% trước show như tôi đã làm và 50% sau show”, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education nói.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải phóng, tối 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, trú phường Thanh Liệt, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt Education chuẩn bị tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, dự kiến diễn ra tối 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà (đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội), với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Clip: báo Dân Việt

Công ty bắt đầu bán vé từ ngày 11/10 bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dù biết rõ chương trình không đủ điều kiện để tổ chức, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo tiếp tục thông báo chương trình diễn ra theo kế hoạch, bán vé và thu tiền của khán giả.

Liên quan đến sự việc, báo Dân Trí cho biết, tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Thu Hà trước câu hỏi của điều tra viên, bà Hà cho biết: “Nhận thức về quá trình sản xuất thì đây là tâm huyết của tôi và toàn ekip tại Công ty Ngọc Việt. Chúng tôi đã làm chương trình này tận 6 tháng trời với rất nhiều công sức và tâm huyết, chờ đến ngày 28/12 để có kết quả cuối cùng. Một trong những quy trình sai lầm nhất của bản thân là không thực hiện được tiến độ thanh toán với ông giám đốc âm nhạc và không đạt được thỏa thuận 50% trước show như tôi đã làm và 50% sau show”, bà Hà khai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc đêm Giao thừa năm mới 2026

Không khí lạnh mạnh tràn về miền Bắc đêm Giao thừa năm mới 2026 Nổi bật

Tôi có gần 3 tỷ đồng tiết kiệm, lương hưu 15 triệu đồng/tháng nhưng vẫn sống cơ cực, chỉ vì đi sai 2 bước sau tuổi 60

Tôi có gần 3 tỷ đồng tiết kiệm, lương hưu 15 triệu đồng/tháng nhưng vẫn sống cơ cực, chỉ vì đi sai 2 bước sau tuổi 60 Nổi bật

Giáo viên 30 năm nói thẳng: Không biết tiên tri nhưng nhìn vào nhóm chat phụ huynh, tôi biết đứa trẻ nào sẽ vượt trội trong tương lai

Giáo viên 30 năm nói thẳng: Không biết tiên tri nhưng nhìn vào nhóm chat phụ huynh, tôi biết đứa trẻ nào sẽ vượt trội trong tương lai

09:08 , 31/12/2025
Lịch nghỉ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026

Lịch nghỉ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026

08:50 , 31/12/2025
8 lỗi sai khi dùng máy giặt, tôi đau khổ nhận ra mình mắc tất cả

8 lỗi sai khi dùng máy giặt, tôi đau khổ nhận ra mình mắc tất cả

08:45 , 31/12/2025
Lời khai của nữ giám đốc công ty tổ chức chương trình ‘Về đây bốn cánh chim trời’

Lời khai của nữ giám đốc công ty tổ chức chương trình ‘Về đây bốn cánh chim trời’

08:32 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên