30-11-2025 - 08:51 AM | Sống

Thủ môn U23 Việt Nam cưới nữ tiếp viên hàng không

Thủ môn Xuân Hoàng cưới vợ.

Hôm nay 29/11, làng bóng đá Việt Nam đón nhận thêm một tin vui khi thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, gương mặt trẻ từng được triệu tập lên U23 Việt Nam chính thức cưới nàng WAG Nguyễn Ngọc Ánh.

Thủ thành sinh năm 2000 Trịnh Xuân Hoàng và vị hôn thê Nguyễn Ngọc Ánh (sinh năm 1999) đã có một hành trình yêu đương bền chặt kéo dài 3 năm trước khi đi đến quyết định "về chung một nhà". Dù chênh nhau 1 tuổi, cặp "chị em" này được nhận xét là vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Thủ môn Xuân Hoàng cưới vợ

Trước đó Xuân Hoàng tung loạt ảnh cưới đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. Chú rể Trịnh Xuân Hoàng (cao 1m83) gây ấn tượng với phong thái lịch lãm, điển trai trong bộ vest đen - trắng. Sánh đôi cùng anh, cô dâu Nguyễn Ngọc Ánh rạng rỡ, cuốn hút trong chiếc váy cưới bồng bềnh, khoe trọn nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng thanh mảnh của một nữ tiếp viên hàng không.

Nguyễn Ngọc Ánh không chỉ được biết đến với vai trò là tiếp viên hàng không. Cô đã luôn là hậu phương vững chắc, đồng hành và cổ vũ Trịnh Xuân Hoàng trong suốt thời gian thi đấu cho CLB Đông Á Thanh Hóa.

Về phần Trịnh Xuân Hoàng, anh là thủ môn đầy tiềm năng trưởng thành từ lò đào tạo Thanh Hóa, từng gặt hái thành công cùng các đội trẻ và là gương mặt từng cùng U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Theo Hải Đăng

Thanh niên Việt

